About Schmid: Im Kriegsgebiet vor dem Stadion

Kolumnist Andreas W. Schmid ist beim Aufräumen über die Aufzeichnungen seines verstorbenen Onkels gestolpert, der am 4. Juli 1954 spontan beschloss, zum Final der Fussballweltmeisterschaft nach Bern zu fahren. Andreas W. Schmid

Das Fussball WM-Finalspiel im Berner Wankdorfstadion am 4. Juli 1954 zwischen Deutschland und dem Favoriten Ungarn. Archivbild: Keystone

Kürzlich fielen mir beim Aufräumen wieder die Aufzeichnungen meines verstorbenen Onkels in die Hände. 95 wurde Hans, die letzten Jahre verbrachte er in einem Alterszentrum schreibend an seinen Memoiren. Als Auslandschweizer in einem Vorort von Berlin aufgewachsen, war er nach dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz ausgewandert, wo er die Rekrutenschule besucht und später bei einem Bauern gearbeitet hatte.

«Der Lohn wurde nicht pünktlich ausgezahlt», schrieb er an einer Stelle, «ich musste mahnen.» Als das Geld endlich kam, gönnte er, der so bescheiden lebte, sich selber etwas: Er beschloss am frühen Morgen des 4. Juli 1954 spontan, nach Bern zu fahren und sich den Final der Fussballweltmeisterschaft anzuschauen. So etwas war damals noch möglich.

Deutschland gegen Ungarn, das Wunder von Bern. «Stehplatz, der fünf Franken kostete, auf dem Schwarzmarkt für 20 Franken gekauft», notierte er sich in seinen Aufzeichnungen. «Über 60’000 im Stadion Wankdorf. Ich stand eingekeilt in der Menschenmasse. Ich verrenkte mir den Hals und stand auf den Zehenspitzen, um einen Streifen des Spielfelds zu sehen. Es regnete in Strömen, die Schirme verdeckten das Spielfeld. ‹Fermez les parapluies!›, schrie einer von hinten, doch die Schirme blieben auf. Trotzdem war die Stimmung friedlich.»

Was mich für einen Moment in Gedanken abschweifen liess. Ich erinnerte mich an die späten Siebzigerjahre, wie ich als junger Schüler im Joggeli meist weit oben auf dem «Bahndamm» (heute der Sektor in der Galerie) stand oder aber mir ganz unten am Gitter gleich beim Spielfeldrand die Nase flachdrückte.

Hier bewunderte ich die Haken, die Detlev Lauscher auf dem Rasen schlug, aus nächster Nähe. Wenn es regnete, hatte ich einen Schirm dabei. Das war damals ebenfalls noch möglich, Sicherheitskontrollen im Stadion kannte man nicht. Auch konnte man sich noch frei auf den Stehplätzen bewegen, abgetrennte Sektoren gab es keine. Und Polizisten draussen waren an einer Hand abzuzählen; sie waren vor allem da, um den Verkehr zu regeln.

Ganz anders heute. Am vergangenen Donnerstag wähnte ich mich in einem Kriegsgebiet – was etwas heissen will in einer Zeit, da auf der anderen Seite Europas wirklich Krieg herrscht. FCB gegen FCZ. «Hochrisikospiel.» Absperrungen, Sicherheitsgitter. Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur, das Gewehr im Anschlag. Überall Kastenwagen mit noch mehr Polizistinnen und Polizisten.

Über eine Million Franken, die dem FCB durch seinen Beitrag an den Sicherheitskosten während einer Saison flöten gehen und die er für Sinnvolleres ausgeben könnte – zum Beispiel für einen Haken schlagenden Flügel, wie Detlev Lauscher damals einer war. Und das alles, weil ein paar Deppen nicht verlieren können. Weil für sie ein Spiel mehr als nur ein Spiel ist. Wo ist der Friedensvertrag zwischen den verschiedenen Fussballfans, der Letter of Intent, dass man sich nie mehr bekriegt und der ganze Wahnsinn mit den Sicherheitsvorkehrungen im und vor dem Stadion unnötig wird?

1954 war der WM-Final hingegen tatsächlich mehr als nur ein Spiel. Er hatte eine politische Dimension. Deutschland, das zuvor ganz Europa in einen Krieg gestürzt hatte, durfte erstmals wieder mitspielen. Und gewann gleich den Titel. «Mich schauderte es», schrieb Hans, «als die Zuschauer im Wankdorf plötzlich wieder das Lied ‹Deutschland über alles› anstimmten.

Es herrschte ein unglaublicher Trubel. Nachher im Bahnhofbuffet Bern hörte ich: ‹Wir sind wieder wer!›.» Doch es blieb wie schon im Stadion friedlich. Dann stieg er mit durchnässtem Mantel in den Zug und fuhr nach Basel, um seinen Bruder (mein Vater) zu besuchen. In seinen Memoiren erinnerte er sich: «In der Rheingasse hörte man das Gejohle der Betrunkenen.»

Andreas W. Schmid lebt und arbeitet als Journalist in Basel. Es würde sich für ihn lohnen, noch öfter aufzuräumen.

