Eine Lektion fürs Leben - about Schmid

About Schmid Eine Lektion fürs Leben Kolumnist Andreas W. Schmid hätte, ginge es nach seinem ehemaligen Mathematiklehrer, Gipser werden sollen. Ein Stück über angesehene und weniger angesehene Berufe. Andreas W. Schmid 05.07.2022, 05.00 Uhr

Bei unserem Autoren geniesst jeder Beruf seine Wertschätzung. Sandra Ardizzone

Nie, nie, nie habe ich mich mehr geschämt als an jenem schönen Frühlingstag in den Siebzigerjahren. Wir waren mit dem Gartenverein auf einem Ausflug, mit dem Bus gings irgendwo ins Berner Oberland. Die Stimmung war gut, es wurde gescherzt und gelacht, und weil auch ich lustig sein wollte, sagte ich zu Emil, einem Mittvierziger, der sein Stück Garten neben unserem hatte und mit uns Kindern gerne seine Sprüche klopfte: «Und du, was bist du eigentlich von Beruf? Sicher Strassenwischer! Musst den ganzen Tag den Abfall der anderen wegwischen und …»

Weiter kam ich nicht. Emil, der Spassmacher, war auf einen Schlag nicht mehr lustig, sondern hob die Stimme, sodass der ganze Bus mithörte: «Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Meinst du, dass du was Besseres bist, nur weil du ins Gymi gehst?» Und noch lauter: «Hör auf, aber sofort, sonst gibt’s was aufs Maul!»

Bedröppelt wie ein geschlagener Hund verbrachte ich den Rest des Ausflugs ganz hinten im Bus, wo ich mich tief in den Sitz drückte, damit mich niemand mehr sah. Als wir uns im Garten wieder trafen, erklärte er mir, dass im Bus auch Ruedi sass, und der sei Strassenwischer. Da habe er einfach reagieren müssen.

Die Lektion von damals war natürlich vollkommen in Ordnung und trug ihren grossen Teil dazu bei, dass heute jeder Beruf meine Wertschätzung geniesst. Mein Mathematiklehrer hingegen hatte auch im fortgeschrittenen Alter eine ganz klare Meinung zu gewissen Berufen – und er scheute sich nicht, diese kundzutun. Dieser Kinderhasser und Sadist aus dem Bilderbuch gab die schriftlichen Prüfungen stets nach dem Leistungsprinzip zurück: die besten Noten zuerst, die schlechtesten ganz zum Schluss. Weshalb ich lange warten musste. Als ich endlich an die Reihe kam und auf meinem Prüfungsblatt eine blanke, brutale 1 prangte, sagte er mit bösem Unterton: «Völlig wertlos. Werde doch besser Gipser.»

Ich aber wurde Journalist und wählte damit einen Beruf, der nicht gerade zu den beliebtesten zählt, um es sanft auszudrücken. In einer US-Studie landeten wir Schreiberlinge auf dem letzten Platz, unter 200 Berufen. «Sogar auf einer Ölbohrinsel würden die meisten lieber arbeiten», schrieb ein Journalist hämisch.

Vermutlich hatte er sich selber innerlich längst von seinem Job verabschiedet und wäre lieber als Müllmann oder Neudeutsch Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft unterwegs gewesen. Dieser zählte in einer anderen Studie zu den angesehensten Berufen, noch vor dem Piloten oder dem Hochschulprofessor. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Denn wie gesagt: Jeder Beruf hat Respekt verdient, erst recht, wenn er auf Fleiss und Schweiss basiert und zum Wohle unserer Gesellschaft beiträgt.

Dieser Standesdünkel, über den Wert eines Berufes zu urteilen, sollte in unserer politisch korrekten Zeit längst der Vergangenheit angehören. Tut er aber nicht, wie ich kürzlich erstaunt erfahren musste. Ein junger Verkäufer (heute: Detailhandelsfachmann) erzählte mir, wie er eine Mutter und Tochter beriet. Die beiden bedankten sich für die Beratung, und als sie sich von ihm entfernten, hörte er noch, wie die Tochter sagte: «Den fand ich jetzt total härzig. In den könnte ich mich verlieben.» Woraufhin die Mutter sagte: «Ja, aber er ist nur ein Verkäufer.»

Ich hätte mir gewünscht, dass diese Frau damals auf dem Ausflug mit dem Gartenverein dabei gewesen wäre.