Geistschreiber Willi Näf über andere Krankheiten als Covid-19

Willi Näf 30.07.2022, 05.00 Uhr

Die Maskenpflicht sorgte für hitzige Diskussionen und bot Raum für Verschwörungstheorien. Georgios Kefalas/Keystone

Alle schreiben über Covid-19. Aber es gibt noch andere Krankheiten. Zum Beispiel den Konspirationismus. Das ist die Ansteckung mit Verschwörungstheorien. Wer angesteckt ist, leidet. Und sein Umfeld leidet auch. Darum an dieser Stelle zehn lindernde Hausmittelchen.

Erstens: Akzeptiere, dass es Zufälle gibt. Nur, weil man die Gabe hat, in allem einen Sinn zu erkennen, heisst das nicht, dass auch alles einen Sinn hat. Zweitens: Verwechsle nicht Sinn und Absicht. Nur, weil ein Geschehen für dich Sinn ergibt, heisst das nicht, dass auch Absicht dahinter steckte – egal, von wem. Drittens: Akzeptiere, dass du nicht alles weisst, dass du also falsche Schlüsse ziehen könntest. Nur, weil du an deine Harley jede Schraube mit Namen kennst, heisst das nicht, dass du von Geopolitik und Physik etwas verstehst. Viertens: Akzeptiere, dass du nicht alles wissen kannst. Trotz Zugang zu Youtube.

Fünftens: Denk daran, dass es auch Leute gibt, die Gutes im Sinn haben. Sechstens: Nur, weil das Bahnhofsaltpapier von einem Thema noch nie berichtet hat, heisst das nicht, dass es verschwiegen wird. Sondern, dass es die Leute nicht interessiert, dass der Platz fehlt oder dass es Chabis ist. Man nennt das Journalismus. Sechstens: Verwechsle Meinungen nicht mit Fakten, Vermutungen nicht mit Beweisen und Suggestivfragen nicht mit Antworten. Ausser, du heisst Erich von Däniken und lächelst wie ein Lausbub.

Achtens: Frag dich, wie geheim eine Verschwörung ist, die alle Welt im Internet sehen kann – und woran es liegen könnte, dass trotzdem eine Mehrheit nicht daran glaubt. Neuntens: Eine Verschwörungstheorie muss nicht deshalb wahr sein, weil sich auch schon welche bestätigt haben.

Und zehntens: Frag dich, wie viele Leute beteiligt sein müssten beim Einschwören, Organisieren, Materialbeschaffen, Ausführen, Spurentilgen und Mitwisser-bei-Laune-Halten. Jemand plaudert immer. Kann die Klappe nicht halten. Hat ein schlechtes Gewissen. Will sich öffentlich als Verfechter der Wahrheit aufplustern. Rächt sich an den Chefs, weil sein Einsatz zu wenig gewürdigt wurde. Oder kann mit dem furchtbaren Geheimnis nicht mehr leben. Der Mensch hat viele Talente. Geheimnisse für sich zu behalten, gehört definitiv nicht dazu.