Drei Häuser am Spalenring müssen Neubauten weichen

Abriss An diesen drei Häusern dampfte noch die Elsässerbahn vorbei Sie stammen aus der Gründerzeit des Iselin-Quartiers. Nun müssen drei kleine Liegenschaften am Spalenring Neubauten weichen. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Die Häuser am Spalenring 56-60 (ganz links aussen Nr. 62). BIld: Kenneth Nars

Sie gehören zu den letzten Zeugen jener Zeit, als am Spalenring noch Züge mit einer Dampflokomotive an der Spitze gen Elsass fuhren: die Häuser mit den Nummern 56, 58 und 60 am Spalenring. Sie stehen erhöht, auf eben jener Rampe, die heute so unerklärlich in der Stadtlandschaft steht, damals, im 19. Jahrhundert, aber genau als Abtrennung zur Elsässerbahn gebaut wurde.