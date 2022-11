Basel: Roche bereitet das Firmenareal für den Bau 3 vor

Zum Südareal von Roche wurde am Montag die Planauflage publiziert. Ein Bauprojekt für den 221 Meter hohen Bau 3 liegt noch nicht vor. Doch Roche bereitet das Südareal so vor, dass er in einem zweiten Schritt gebaut werden könnte. Ab 2024 ist der Abbruch der Laborgebäude zum Rhein vorgesehen.

Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr