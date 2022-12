Basel: Michele Parini sagt Silvester-Feuerwerk ab

Absage Aus für Basler Silvesterfeuerwerk: Michele Parini findet keine Co-Sponsoren 20 Jahre lang hat Michele Parini dafür gesorgt, dass es in Basel zu Silvester ein offizielles Feuerwerk gibt. Doch jetzt, wo der Anlass nach den Pandemiebeschränkungen wieder möglich wäre, fällt er ins Wasser. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 08.12.2022, 19.56 Uhr

Erinnerungen an vergangene Feuerwerke in Basel. Archivbild: Juri Junkov

Solange er lebe, werde er das Silvesterfeuerwerk organisieren. Das sagte Michele Parini im Dezember 2019 zur bz, wenige Tage vor der bislang letzten Ausgabe des feurigen Spektakels. In den folgenden zwei Pandemiejahren blieb es ruhig in der Neujahrsnacht. Keine Raketen stiegen in den Himmel entlang der Basler Rheinpromenade – zumindest keine der offiziellen Feiern: Die wären nicht bewilligt worden. Für dieses Silvester wurde gar nicht erst eine Bewilligung beantragt: Parini lässt «sein» Feuerwerk sausen.

Dass er sein Versprechen nicht einhalte, habe mit den fehlenden Sponsoren zu tun, sagt Parini. «Auf eigene Faust will ich es nicht durchziehen», sagt der 79-Jährige. Noch immer führt Parini sein Uhren- und Schmuckgeschäft an der Binninger Hauptstrasse. Das Alter mache ihm schon zu schaffen, sagt er. Doch Uhren sind seine Leidenschaft. Genau wie Feuerwerk. Im Arbeitszimmer hängt ein Werbeposter für die letzte Durchführung 2019/20. Es war eine ganz besondere Ausgabe, jene zum 20-Jahr-Jubiläum. «Ein schönes Plakat, nicht?»

Rückzieher wegen Klimaschutz-Debatte?

Rund 90'000 Franken koste eine Ausgabe, sagt Parini, «inklusive Musik und Werbeplakate». In den Vorjahren habe er die Kosten aufteilen können. Auf dem 2020er-Poster prangen die Logos des Grand Hotel Trois Rois, des Grand Casino Basel, aber auch von Basel Tourismus. Er könne nicht für andere sprechen, sagt Parini. Fakt sei aber: Dieses Jahr hätte er alles alleine berappen müssen.

Weshalb niemand mehr bereit sei, sich finanziell zu beteiligen, wisse er auch nicht, sagt der gebürtige Italiener. Gut möglich, dass angesichts der Klimaschutz-Debatte der eine oder andere mögliche Sponsor einen Rückzieher gemacht hat.

«Ein schönes Plakat, nicht?» Michele Platini vor seinem Ladengeschäft in Binningen. Benjamin Wieland

Geschenk für Familie – aber auch für die Stadt

Schon beim Jahreswechsel 2019/20 hin wurde das Feuerwerk, das jeweils um halb eins begann, um einen Drittel reduziert. Die Organisatoren hätten ein Zeichen setzen wollen, liess das Basler Präsidialdepartement damals verlauten, ein Zeichen für Umweltverträglichkeit, Feinstaub war das Schlagwort. Jetzt, wo Basel bis 2037 klimaneutral werden muss, hätte das Logo des Stadtkantons auf einem Werbeplakat für eine Veranstaltung dieser Sorte sicherlich für Kommentare gesorgt. Für negative.

Das Basler Präsidialdepartement schreibt auf Anfrage, beim Silvesterfeuerwerk handele es sich um eine rein private Initiative. Der Organisator verzichte auf die Durchführung anlässlich des diesjährigen Jahreswechsels, «aufgrund der schwierigen Sponsorensituation». Für weitere Informationen solle man sich an Herrn Parini wenden.

Schaute immer vom Balkon des «Trois Rois» zu

Das erste Feuerwerk organisierte der Uhrenhändler zum «Millennium» hin, zum Jahreswechsel 1999/2000. Davor sei einer seiner Söhne stets nach Paris oder Mailand gegangen, wie Parini erzählt. Als es endlich auch in Basel ein Feuerwerk, das diesen Namen verdiene, gegeben habe, sei der Sohn hier geblieben. Papa war zufrieden.

Selber sah sich der Patron das Spektakel jeweils vom Balkon des Hotels Drei Könige an, zusammen mit Kindern und Enkelkindern. Und unweit seines früheren Ladengeschäfts am Basler Marktplatz. Wo er den Jahreswechsel in diesem Jahr verbringe, das wisse er noch nicht.

