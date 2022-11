Basel: Das sind die nächsten Schritte bei Netto-Null bis 2037

Abstimmung Basel-Stadt wird klimaneutral bis 2037 – aber was bedeutet das jetzt konkret? Basel-Stadt muss seine CO 2 -Emissionen auf Kantonsgebiet bis in 15 Jahren unter dem Strich auf 0 reduzieren. Was kommt auf die Bevölkerung zu? Wer darf auf Fernwärme hoffen? Was ist mit den anderen? Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Klimademo von Anfang November. Basel wird nicht bis 2030 klimaneutral, sondern hat sieben Jahre mehr Zeit. Kefalas/Key

Damit die Basler «Klima-Loki» (Zitat Regierungspräsident Beat Jans) Fahrt aufnehmen kann, sollte ihr Dampfkessel – das Bild ist im Zusammenhang mit Klimapolitik etwas unpassend – rasch eingeheizt werden. Heisst: Die Basler Regierung muss sich an die Formulierung eines ersten Zwischenziels machen und entsprechende Grossrats-Vorlagen ausarbeiten. Den Fahrplan wollen jetzt die Grossratsfraktionen der GLP, der SP und des Grün-Alternativen Bündnisses vorgeben: Sie kündigten am Montag eine gemeinsame Motion «für rasches staatliches Handeln» an.

Sie schreibt vor, dass innert eines Jahres ein Klimaaktionsplan mit Massnahmenkatalog für die drei Netto-Null-Sektoren Gebäude/Energie, Industrie und Verkehr und weitere Sektoren vorgelegt wird. «Für sämtliche Sektoren», schreiben die drei Fraktionen in einer Medienmitteilung, «sollen Absenkpfade, Umsetzungshorizonte und Wirkungsziele aufgezeigt werden. Sämtliche Massnahmen sollen zudem sozialverträglich ausgestaltet sein.»

Keinen, zumindest keinen konkreten, ausser dem Zieljahr 2037 und den Zwischenzielen. In der Verfassung des Kantons Basel-Stadt wird jetzt unter anderem festgehalten, dass der Staat «verbindliche Fünf-Jahres-Ziele und Absenkungspfade für Treibhausgase» festlegt.

Laut Regierungsrat ist es am sinnvollsten, bei den Gebäuden und bei der Energie vorwärtszumachen. Das hat mehrere Gründe. Bei der Industrie und beim Gewerbe ist der Staat auf die ­Kooperationsbereitschaft der Betriebe angewiesen. Bei starken Einschränkungen würde zudem ihre Wettbewerbsfähigkeit beschnitten. Bei der Mobilität kann der Kanton Anreize schaffen, etwa Ladestationen für ­E-Autos bauen, Verbote sind aber kaum möglich: Bundesrecht darf nicht übersteuert werden. Was der Kanton sonst noch will: Die Verwaltung bis 2030 klimaneutral umbauen.

Die Zahl der Gebäude, die energetisch saniert werden, kann er nicht beliebig erhöhen, nur schon wegen des Fachkräftemangels. Regierungspräsident Beat Jans sagte am Sonntag zur bz, das grösste Potenzial sehe er beim Ausbau der Fernwärme.

Die Fernwärmeversorgung wird für fast eine halbe Milliarde Franken ausgebaut – das wurde bereits 2021 beschlossen. Innerhalb von 15 Jahren, also bis 2035, sollen 70 Prozent der Gebäude im Stadtkanton angeschlossen sein, heute sind es 30 Prozent. In den nicht versorgten Gebieten sind Alternativen wie Wärmeverbunde sowie Erd- oder Umweltwärme vorgesehen. Weitere Möglichkeiten sind Wärmepumpen, Pellets- oder Schnitzelheizungen oder Abwärme.

7. Sind Verbote denkbar, etwa von Ölheizungen?

Die gibt es schon. Seit 2017 dürfen grundsätzlich keine neuen Öl- oder Gasheizungen mehr erstellt werden, das schreibt das revidierte kantonale Energiegesetz vor. Es hält fest, dass der CO2-Ausstoss pro Person bis 2050 von heute über 3 auf 1 Tonne gesenkt werden muss. Erst im vergangenen Jahr beschloss der Grosse Rat, fossile Heizungen im Stadtkanton ab 2035 zu verbieten, im Jahr also – hier schliesst sich gewissermassen der Kreis – in dem das Fernwärmenetz ausgebaut sein soll. Das Beispiel zeigt: Weitere Verbote sind möglich. Und zu erwarten.

