Abstimmung in Basel-Stadt Auswirkungen der Wohnschutz-Initiative: Die Schicksale hinter dem Paragrafenmonster Bei der Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» geht es aktuell viel um Zahlen. Zwei Schicksale zeigen die Menschen hinter den Statistiken. Helena Krauser Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Helmut Fritz und seine Frau mussten ihre Wohnung an der Sennheimerstrasse wegen Sanierungen verlassen. Bild: Roland Schmid

In Basel-Stadt steht am Abstimmungssonntag nur eine kantonale Vorlage an, die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz». Aber die hat es in sich. Die Gegenseite bezeichnet den Initiativtext als «Paragrafenmonster». Im Vordergrund stehen abstrakte Streitigkeiten um potenzielle Bewilligungsverfahren und Diskussionen über die Prozentzahl der geschützten Wohnungen.

Betroffen von den Auswirkungen des Abstimmungsresultat sind aber echte Personen. Auf der einen Seite stehen Hausbesitzende, die sich Sorgen darüber machen, ob sie künftig für jede Veränderung an ihrem Eigentum einen komplizierten Bewilligungsprozess durchlaufen müssen. Im Kontrast dazu gibt es viele Mietende, für die weder die aktuellen Gesetze noch die geplante Verordnung genug weit gehen.

Rausschmiss nach Jahrzehnten

Einer von ihnen ist der 84-jährige Helmut Fritz. Gemeinsam mit seiner Frau lebte er bis vor sechs Wochen in einer 2,5-Zimmerwohnung in der Sennheimerstrasse. Mitte Juli 2020 hatten die beiden einen Brief mit der Kündigung erhalten. Die Eigentümerin, die Zürich Versicherung, plane Sanierungen und eine Aufstockung, hatte es darin geheissen. «Was wir erlebt haben, wünsche ich keinem», sagt Fritz im Gespräch mit der bz. Seine Frau hatte seit 1994 in der Wohnung gewohnt. «Sie war die langjährigste Mieterin in dem ganzen Gebäudekomplex», sagt Fritz. Er war Aussenhandelskaufmann gewesen und viel in der Welt unterwegs. Seine Frau hatte er alle zwei bis drei Wochen an den Wochenenden gesehen.

Das Paar bewohnte eine Parterrewohnung mit einem Fliederbaum im kleinen Garten. «Den vermissen wir besonders. Es war so schön, wenn er im Frühling blühte», erzählt Fritz. Die Gärten der drei Liegenschaften waren miteinander verbunden, im Sommer hatte die Nachbarschaft dort gemeinsame Grillabende veranstaltet. Gemeinsam mit der Kündigung kam ein Angebot zur Erstreckung bis Juni 2022. Weil viele Bewohnende vor dieser Frist ausgezogen waren, sei die Sammelklage des Mieterinnen- und Mieterverbands am Ende verpufft.

Helmut Fritz, Mieter. Bild: zVg

Das Ehepaar sah auf einem Spaziergang durch das Quartier ein «3-Zimmerwohnung zu vermieten»-Schild und bewarb sich rasch. Sie hatten Glück und fanden so eine neue Wohnung ganz in der Nähe. Er und seine Frau sind nun zufrieden. Die Kündigung sei aber ein grosser Schock gewesen und die administrativen Angelegenheiten, die ein Umzug mit sich bringt, belasten sie bis heute. Die politische Einstellung von Herr Fritz passt eigentlich nicht zu einem «Ja» zur Initiative. Er ist deutscher Staatsbürger und wählt in seinem Heimatland immer die FDP.

«Das Regierungsgesetz lässt 70 Prozent und mehr aller Wohnungen von vornherein ungeschützt, und insbesondere Kaufleute wie Herr Fritz werden vom Regierungsgesetz im Regen stehen gelassen, während das Ja zur Wohnschutzinitiative sie wirksam schützt und vor Vertreibung und Verdrängung bewahrt», kommentiert Beat Leuthardt, Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Basel.

Sorgen wegen aufwendiger Verfahren

Beatrice Isler ist im Nein-Komitee. Die Grossrätin (Die Mitte) hat ihr Elternhaus im Gundeli geerbt. «Ich lebe seit 68 Jahren in diesem Haus. Seit 1999 ist es in meinem Besitz», sagt Isler. Sie stören die zunehmenden Restriktionen. Man stecke alle Hausbesitzenden in eine Schublade und stelle sie auf die «böse» Seite. «Nur weil einige Grossinvestoren nicht wissen, wie man sich benimmt, wirkt sich das auf alle aus.»

Beatrice Isler Vermieterin und Grossrätin.

Isler befürchtet, dass sie bei einem Ja für jede Sanierung ein aufwendiges Bewilligungsverfahren benötigt. «Dann entscheiden Leute, die das Haus gar nicht kennen, ob ich sanieren darf oder nicht.» Um den kranken Kastanienbaum aus Sicherheitsgründen fällen zu dürfen, brauchte sie eine Bewilligung, was sie nicht störte.

«Dann wollten sie uns aber vorschreiben, in welcher Ecke wir einen neuen Baum pflanzen müssen», ärgert sie sich. Sie sehe natürlich, dass es «schlimme Einzelschicksale» gebe und findet, dort müsse man auch etwas unternehmen.

«Aber, dass ein Grossteil der Vermietenden anständig ist, davon spricht niemand.» Isler dachte daran, die drei Wohnungen im Stockwerkeigentum an ihre Kinder abzugeben. Mit der Initiative befürchtet sie, dafür eine Bewilligung zu benötigen und somit mit ihrem Eigentum nicht machen zu können, was sie will.