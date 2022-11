Riehen sagt deutlich Ja zum umstrittenen Kindergarten

Abstimmung Neuer Kindergarten in Riehen erhitzt die Gemüter – dennoch wird er klar angenommen Nach einem gehässigen Abstimmungskampf stimmen über 60 Prozent der Riehener Stimmbevölkerung dem Neubau des Kindergartens am Siegwaldweg zu. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 27.11.2022, 16.01 Uhr

Die prägnante Architektur des neuen Kindergartens mit den hohen Mauern stiess bei Anwohnenden und den linken Parteien im Dorf auf Kritik. Visualisierung: zvg

Für Silvia Schweizer hiess es nach Bekanntgabe des Resultats im Gemeindehaus erst einmal tief durchatmen. Ein Blick auf die für das Departement Bildung zuständige Gemeinderätin reichte, um zu erahnen, was auf dem Spiel stand und wie stark Riehen in den letzten Wochen gestritten hatte.

Die Stimmbevölkerung sagt mit 60,4 Prozent Ja zum 4,2 Millionen Franken teuren Neubau des Kindergartens am Siegwaldweg. In ganzen Zahlen votierten 3779 Personen mit Ja, 2476 mit Nein. Die Stimmbeteiligung war mit rund 50 Prozent für eine Referendumsabstimmung in Riehen verhältnismässig tief.

Viele Beobachterinnen und Beobachter rechneten mit einem knappen Resultat. Silvia Schweizer wertet das klare Verdikt als Signal, dass die Bevölkerung bei der Schulraumplanung und dem Bau von neuer Infrastruktur vorwärtsmachen will.

«Die Bevölkerung hat scheinbar den Argumenten des Einwohnerrats und des Gemeinderats vertraut. Darüber bin ich sehr erleichtert.»

Schweizer glaubt, dass immer mehr Menschen durchschaut hätten, dass es bei der Kritik vor allem um Partikularinteressen von einigen Anwohnerinnen und Anwohnern ging. Silvia Schweizer war es am Abstimmungssonntag wichtig, noch einmal zu betonen, dass längst nicht alle Anwohnerinnen und Anwohner gegen das Projekt waren.

Bevölkerung früher miteinbeziehen

Am Abstimmungsforum nicht zugegen war das Referendumskomitee. Nachdem zwei Anwohnerparteien bereits vor dem Appellationsgericht gescheitert sind, verlieren sie nun auch an der Urne. Hauptstreitpunkt von Seiten Anwohnerschaft war die drei Meter hohe Mauer um das Areal.

Zu den politischen Verliererinnen gehörte die SP, die sich nach Zustandekommen des Referendums auf die Seite der Kritikerinnen und Kritiker stellte. Im Einwohnerrat enthielt sich die SP noch der Stimme. SP-Co-Präsident Noé Pollheimer zeigte sich überrascht ob des klaren Resultats. Eine Einschätzung fiel ihm zunächst schwer. «Ich denke, die Riehener Bevölkerung will jetzt vorwärtsmachen mit dem dringend benötigen Schulraum.»

Pollheimer wiederholte die bereits im Abstimmungskampf formulierte Kritik, dass am Siegwaldweg gar nicht mehr Schulraum geschaffen werde und dass dieser in anderen Quartieren nötiger sei. Dem Vorwurf, die SP habe sich von den Anwohnerinnen und Anwohnern vor den Karren spannen lassen, widerspricht Pollheimer dezidiert. «Bei uns lag weniger die Mauer im Vordergrund. Wir kritisierten das Projekt vor allem aus pädagogischen Aspekten und wegen der Flächenverschwendung.»

Nun gehe es an die Planung der Innenräume

Die Gemeinde habe bei der Planung «kleine und grosse» Fehler gemacht, moniert Noé Pollheimer. Bei kommenden Bauprojekten müsse die Bevölkerung, insbesondere das betroffene Quartier, mehr und vor allem früher miteinbezogen werden. Dass die SP in Riehen zuletzt mehrere Abstimmungen teilweise sogar klar verloren hat, will Noé Pollheimer nicht überbewerten:

«Gegen das bürgerliche Powerplay anzukommen, ist oft nicht einfach.»

Gemäss Gemeinderätin Silvia Schweizer geht es nun mit dem Kindergarten rasch vorwärts. Jetzt gehe es an die Planung der Innenräume. Ziel sei es, dass er im Sommer 2025 eröffnet werden kann.

Schweizer wertet das klare Votum der Stimmbevölkerung als Signal. «Ich hoffe, dass dies weiteren Schulraumprojekten Schub verleiht und es nicht weiter Schule macht, dass man das Referendum ergreift, nur weil man mit etwas nicht ganz zufrieden ist.»

