Abstimmung Primaten-Initiative: Kritik an Engelbergers Abstimmungskampf-Auftritt Der Basler Gesundheitsdirektor hat in einem Video des Nein-Komitees gegen die Primaten-Initiative argumentiert. Solche politischen Manöver sind eigentlich verpönt. Nun muss sich Engelberger im Parlament erklären. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 02.02.2022, 15.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Engelberger begab sich mit dem Abstimmungsvideo in einen juristischen Graubereich. Screenshot

Es sind knapp 90 Sekunden, aber für den Basler Gesundheitsdirektor ungeahnt viel Ärger. Sein Video für ein Nein zur Primaten-Initiative sorgt für Unmut. Der Grund: Engelberger hat sich in seiner Funktion als Regierungsrat vor einem Plakat des Nein-Komitees filmen lassen. Das Video erschien auch auf der Website des Komitees und wurde in den sozialen Medien geteilt. Rechtlich bewegt sich Engelberger damit zumindest in einem Graubereich. Regierungsmitglieder lassen sich normalerweise nicht von Abstimmungskomitees für oder gegen eine Vorlage einspannen, sondern äussern sich eigenständig, etwa mit einer Medienkonferenz oder in Interviews.

Für Grünen-Grossrätin Michelle Lachenmeier, die die Primaten-Initiative unterstützt, hat Engelberger hier seine Kompetenzen überschritten: «Aufgrund seiner Formulierungen entsteht der Eindruck, es handle sich um eine offizielle Verlautbarung des Regierungsrates als Behörde und nicht um eine private Einzelaktion von Herrn Engelberger», sagt sie. Eine solche Aktion wecke staatspolitische und staatsrechtliche Bedenken, die über die aktuelle Abstimmungsvorlage hinausgehen, so die Juristin.

Nur noch wenige Tage bis zur Abstimmung

Deshalb reicht Lachenmeier nun eine Interpellation ein, in der sie unter anderem wissen will, ob der Gesamtregierungsrat von diesem Video wusste und dem zugestimmt hat. Gleichzeitig will sie wissen, wie die Regierung «den potenziell entstandenen Schaden an der Meinungsbildung» in der kurzen Zeit bis zur Volksabstimmung noch beheben will.

Ein weiterer heikler Punkt am Video ist auch der Umstand, dass sich mit der Roche Engelbergers langjähriger früherer Arbeitgeber im Komitee gegen die Initiative engagiert. Vor seiner Wahl in die Regierung arbeitete der Mitte-Politiker zehn Jahre als Jurist beim Pharmaunternehmen. «Ich wüsste auch gerne, mit welchen Beträgen die Pharma die Gegenkampagne mitfinanziert, für die sich nun ein Regierungsrat und ehemaliger Roche-Angesteller öffentlich einsetzt», sagt Lachenmeier.

Engelberger selber dürfte kommende Woche im Grossen Rat dazu Stellung nehmen. Dann sind es allerdings nur noch wenige Tage bis zur Abstimmung. Bisher sah er im Video kein Problem: «Meine Aussagen im Video bringen die Haltung des Regierungsrats zum Ausdruck, welcher die Primaten-Initiative zur Ablehnung empfiehlt», so Engelberger gegenüber der bz. Und weiter: Er sei im Übrigen nicht Mitglied im Abstimmungskomitee.

SP nervt sich über Wortwahl der Gegner

Gestern meldete sich mit der SP eine weitere Befürworterin der Primaten-Initiative zu Wort und kritisierte die Kampagne des Nein-Komitees. Konkret nerven sich die Genossen über den Slogan «Tierschutz statt Menschenrechte» der Gegner. Das sei pauschalisierend und irreführend. Die Initiative fordere zwei ganz spezifische Grundrechte – auf Leben und körperliche und geistige Unversehrtheit – und nicht die Ausweitung von allen Menschenrechten auf Tiere.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen