Abstimmungen Die heile Welt zwischen Palmen und Tomatenstauden sieht sich bedroht – ein Besuch in den Basler Freizeitgärten Am 25. September stimmt Basel-Stadt darüber ab, wie Freizeitgärten künftig auszusehen haben. Zeit, mal mit den Gärtnerinnen und Gärtnern zu sprechen statt nur über sie.

Grün trifft grau. Wo vor wenigen Jahren noch Gärten waren, stehen nun Genossenschaftswohnungen. Roland Schmid

Die bereits erstaunlich starke Morgensonne scheint auf das Stadtgrün. Eine Mischung aus Blumen, Palmen, Gemüse und Obstbäumen bildet die grüne Oase an der französischen Grenze. Schweizerfahnen und Bananenbaum. Das offene Eingangstor führt zum schnurgeraden Schotterweg, welcher durch das ganze Areal führt.

Ein Jogger zieht seine Runden, ein Pärchen ist mit dem Neugeborenen auf einem Morgenspaziergang, ein Senior schiebt seine Partnerin im Rollstuhl. Eine Idylle, die höchstens dadurch getrübt wird, dass alle paar Minuten ein Easyjet-Flieger über die Köpfe donnert. Willkommen in der Milchsuppe, mit 303 Gärten eines der grössten Freizeitgarten-Areale des Kantons.

Vor dem Vereinsrestaurant ist auch Arturo Raimondo mit seinem Fahrrad anzutreffen. Ein Händedruck wie ein Schraubstock und ein Akzent verrät ihn auch nach Jahrzehnten noch als Süditaliener. Bei ihm sei man genau richtig, sagt er. Der 75-Jährige Italiener ist im Vorstand des Freizeitgartenvereins – «Arealchef», sagt er und kann einen gewissen Stolz nicht verbergen. Seit 30 Jahren pflege er seinen Garten. Als Teenager sei er mit seinem Schwager aus seiner Heimat Kalabrien ausgewandert und nach Deutschland gezogen. Nahe an der Schweizer Grenze habe er in einer Pneufabrik gearbeitet.

Nachdem Raimondo nach Basel gezogen ist, hätte er sich auf die Warteliste für einen Garten setzen lassen. «10 Jahre musste ich warten», sagt Raimondo. Nach der langen Wartezeit seien ihm zwei Gärten auf dem Milchsuppenareal angeboten worden. Er habe sich für den richtigen entschieden. Der andere Garten existiere heute nicht mehr, weil das Gelände überbaut wurde.

Anbauschlacht mit System

Über Menschen wie Raimondo wird am 25. September mitabgestimmt, wenn es um die Revision des Freizeitgartengesetztes geht. Die Vorlage ist technisch: Es geht um öffentliche Grünanlagen, um Bio-Anbau-Vorschriften und die Frage, wer für die Reinigung der Toiletten zuständig ist. Vor allem schwingt einmal mehr die Frage mit, ob und wie auf den wenigen Quadratkilometern des Kantons Basel-Stadt künftig kleine quasi-private Gärten für knapp 500 Franken im Jahr noch Platz finden sollen.

Arturo Raimondo baut mehr Gemüse an, als er alleine essen kann. Roland Schmid

Raimondos Garten gleicht einem Dschungel. 84 Tomatenstauden, daneben drängen sich Peperoni, Chilis und exotischen Zucchini nebeneinander. Sogar ein Kakibaum, welchen man auf den ersten Blick mit einem Apfelbaum verwechseln könnte, steht im Garten. «Aus Modena mitgebracht», sagt er und lächelt. 200 Quadratmeter Italien am Rande von Basel.

Jeden Tag sei er für drei bis vier Stunden im Garten, sagt Raimondo, am Morgen und am Abend. In dieser Zeit kümmere er sich nicht nur um sein Gemüse, sondern schaue auf dem ganzen Areal zum Rechten. Die vielen Kulturen, die hier auf kleinem Raum zusammenkommen, würden manchmal zu Missverständnissen führen. «Ich bin aber kein Polizist», sagt Raimondo. Er würde alle Pächterinnen und Pächter kennen und deshalb falle ihm sofort auf, wenn jemand nicht in einen Garten gehöre. Diebstahl komme immer wieder vor.

Aus diesem Grund sieht er der kommenden Abstimmung kritisch entgegen. Vor allem die geplante Öffnung der Freizeitgärten sieht er kritisch. Als Italiener kann Raimondo nicht abstimmen. Er würde aber ein Nein einlegen. Schon heute würden immer wieder Dinge aus den Gärten gestohlen, mit der Öffnung würde sich das noch verschlimmern.

Rückzug und Beschäftigung

Agnes Stieger pflichtet ihm bei. Die Rentnerin, die den benachbarten Garten bewirtschaftet, hat das Referendum, mit dem SVP und Basta die Abstimmung erzwungen haben, unterschrieben. Sie habe die Angst, dass ihr der Garten weggenommen werde. Als die Freizeitgärten vor ein paar Jahren das letzte Mal ein Politikum waren, wurde das Milchsuppe-Areal um rund 80 Gärten verkleinert. Dort stehen nun Genossenschaftswohnungen.

Diese Erfahrung steckt Stieger noch in den Knochen. «Die wissen gar nicht, was man den Leuten damit wegnimmt», sagt sie. «Der Garten bedeutet mir alles. Wenn ich ihn abgeben müsste, wäre das eine Katastrophe.» Die Zeit im Garten sei besser als Ferien. Es sei ihr Therapiezentrum.

Agnes Stieger fürchtet, dass ihr Garten überbaut werden könnte. Roland Schmid

Die von Raimondo und Stieger geäusserten Sorgen widerspiegeln die zwei Hauptkritikpunkte an den Plänen des Bau- und Verkehrsdepartements. Die SVP warnt vor Lärm- und Abfallproblemen wie am Rheinbord. Die Basta ihrerseits befürchtet die Aufhebung von Familiengartenarealen zugunsten von Bauprojekten.

Mit weniger Ängsten schaut Marie-Louise Schuldt in die Zukunft. Doch auch sie lehnt die Vorlage ab. Die Seniorin sitzt bei einer Freundin am Gartentisch mit einem «Cüpli». Sie sei «keine sture Erbsenzählerin», aber es sei ihr wichtig, dass sie im Garten ihren Frieden habe. Es sei ein Rückzugsort. «Es ist ein bisschen eine Flucht in eine heile Welt», sagt Schuldt. In ihrem Garten dominieren Blumen. «Ich habe den Garten nicht wegen dem Salat, den fressen sowieso die Schnecken.» Neben der Erholung im Grünen sei der Freizeitgarten auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt.

Ihren Garten hat sich Schuldt nach ihrer Pensionierung vor 16 Jahren zugelegt. Für die Rentnerin seien die Aufgaben im Garten eine wichtige und willkommene Beschäftigung. Ausserdem ist das kleine Gartenhäuschen das Zuhause für ihre Katze. Diese wohne das ganze Jahr über auf dem Milchsuppenareal.

Marie-Louise Schuldt schätzt die Privatsphäre in ihrem Garten. Roland Schmid

Dass das Milchsuppe-Areal geöffnet wird, ist bereits beschlossene Sache – unabhängig vom Ausgang der Abstimmung am 25. September. Der Kanton will hier seine neue Vorstellung von Freizeitgärten ausprobieren. Der Spielplatz soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine neue WC-Anlage ist geplant. Zudem entsteht eine öffentliche Grünanlage mit Durchgangswegen, Wiesenflächen und Obstbäumen sowie Flächen für Gemeinschaftsgärten. Fast drei Millionen Franken kostet die Aufwertung.

Der Garten von Marie-Louise Schuldt liegt am Irisweg. Künftig führt der Spazierweg direkt an ihrem Garten vorbei. Schuldt sieht den Sinn der geplanten Öffnung nicht ein. «Man sieht ja, was am Rheinbord oder an der Wiese passiert, Musikboxen und Einweggrills. Wieso sollte das hier anders laufen?» Bei ihr sei schon mehrfach eingebrochen worden. Und einmal hätte sie ein Pärchen erwischt, dass es sich gerade bei ihr in der Laube gemütlich gemacht habe.

Hysterie für nichts

Yolanda Lenot kann die Bedenken nur bedingt nachvollziehen. Die Präsidentin des Freizeitgartenvereins Milchsuppe macht sich für die Gesetzesrevisions stark. «Die Leute haben das Gefühl, dass dann alle durch ihre Gärten stampfen.» Faktisch ändere sich kaum etwas. Das Gartenareal bleibe weiterhin eingezäunt. Sowieso: «Alle haben Angst vor einer Öffnung, aber vergessen die ganze Zeit, das Gartentor zuzumachen.»

Vereinspräsidentin Yolanda Lenot: «Es wird sich nicht viel verändern.» Roland Schmid

Ausserdem müsste man kompromissbereit sein, sagt Lenot. Bleibe man stur, werde das nächste Mal vielleicht darüber diskutiert, das Areal ganz aufzuheben. Das sei bei der letzten politischen Diskussion auch ein Thema gewesen, erinnert sich Lenot. «Wir sind ja nur Pächterinnen und Pächter. Was mit den Gärten passiert, bestimmen andere.»