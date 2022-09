Die Basler Freizeitgärten bleiben für die breite Bevölkerung zu

Abstimmungen Das Ende einer emotionalen Debatte: Die Basler Freizeitgärten bleiben für die breite Bevölkerung geschlossen Als die SVP und die Basta im Frühjahr das Referendum gegen die Revision des Freizeitgartengesetzes ergriffen, standen die Chancen für einen Sieg noch schlecht. Doch die Stimmung kippte. Zara Zatti 25.09.2022, 17.10 Uhr

Die Freizeitgärten sollen geschlossen bleiben – ausser die Vereine sprechen sich für eine Öffnung aus. Raphael Alù

29’671 Baslerinnen und Basler sagten am Sonntag Nein zur Teilrevision des Freizeitgartengesetztes und damit zur Öffnung der Areale für die gesamte Bevölkerung. Sie überstimmten die 25’393 Personen, die sich dafür aussprachen. Mit 53,88 Nein zu 46,12 Prozent Ja fiel das Resultat sogar ziemlich eindeutig aus. Noch im April sah die Situation ganz anders aus: Damals stimmte der Grosse Rat mit 74 Ja- zu nur 16 Neinstimmen überdeutlich für die Revision. Einzig die SVP und die Basta waren gegen die Vorlage und ergriffen in der Folge einzeln das Referendum.

Ein Erfolg war ihnen alles andere als sicher, standen die SVP und die Basta sechs Parteien gegenüber, die sich im Parlament für eine Öffnung ausgesprochen hatten. Während die SVP vor allem vor Littering, Diebstahl und Sachbeschädigung warnte, wenn plötzlich jeder und jede Zugang zu den grünen Oasen erhält, argumentierte die Basta mit dem gelockerten Kündigungsschutz für Pächterinnen und Pächter. Damit steige die Gefahr, dass die Freizeitgärten Bauvorhaben weichen müssen.

Die Pächterinnen und Pächter meldeten sich lautstark

5100 Freizeitgarten-Parzellen gibt es momentan in Basel. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung der Stadt also eine kleine Minderheit. Doch diese vermochte im Verlaufe des Abstimmungskampfes zu mobilisieren: Pächterinnen und Pächter kamen in verschiedenen Medien zu Wort: Sie machten klar, was ihnen die Gärten bedeuten und dass diese mehr sind als nur ein Hobby. Sie taten auch ihre Angst kund, was mit ihren friedlichen Arealen, die sie mit viel Aufwand Jahre lang gepflegt hatten, passieren könnte, wenn sie nicht mehr geschlossen sind. Das Nein-Komitee der SVP lud die Medien gleich selbst in ein Freizeigartenareal und präsentierte einen besorgten Pächter und eine Pächterin.

Es half. Einen Monat vor der Abstimmung kippte die Stimmung: Sowohl die FDP als auch die EVP beschlossen die Nein-Parole. Somit standen sich Gegner und Befürworterinnen nahezu ebenbürtig gegenüber. An der Medieninformation der SVP Ende August sagte der Grossrat und heutige Parteipräsident Pascal Messerli: «Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Abstimmung gewinnen können.» Er sollte Recht behalten.

Die Emotionalität verhalf den Gegnern zum Sieg

Nicht einmal Regierungsrätin Esther Keller, die als Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements für die Vorlage geworben hatte, zeigte sich überrascht vom Ergebnis. «Im Verlaufe des Abstimmungskampfes hat sich das abgezeichnet», sagte sie kurz, nachdem im Rathaus die Resultate vorlagen. Der Regierungsrat habe unterschätzt, welch emotionale Dynamik das Thema annehmen würde.

Auch die befragten Grossrätinnen und Grossräte verankern das Resultat vor allem in der Emotionalität. Grünen-Grossrat Harald Friedl zeigte sich enttäuscht über den Ausgang: «Es ist eine verpasste Chance. Die Debatte wurde sehr polemisch geführt, den Leuten wurde Angst gemacht.»

Basta-Grossrätin Tonja Zürcher sagte zum Sieg: «Ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen während der Debatte gemerkt haben, wie wichtig diese Gärten für die Pächterinnen und Pächter sind. Auch ohne die Revision können die Gärten geöffnet werden, aber nicht über die Köpfe der Pächterinnen und Pächter hinweg.»

Pascal Messerli meinte: «Anders als im Grossen Rat behauptet, stellt eine Öffnung keinen Mehrwert für die gesamte Bevölkerung dar, sondern wäre vor allem ein Nachteil für die Pächter. Das haben die Basler erkannt.»

Höhere Stimmbeteiligung als bei der Erhöhung des Rentenalters

Die Stimmbeteiligung der Vorlage lag bei 56,26 Prozent. Das ist eher hoch und liegt sogar über der Stimmbeteiligung der Baslerinnen und Basler für die nationalen Vorlagen, darunter die Abstimmung über die AHV und die Erhöhung des Rentenalters für die Frauen. Das überrascht insofern, als dass eine Öffnung der Freizeitgärten für einen Grossteil der Basler Bevölkerung keine weitreichenden Konsequenzen hätte. Und zeigt: Die Pächterinnen und Pächter haben es geschafft, die Baslerinnen und Basler von ihrem Anliegen zu überzeugen.