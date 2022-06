Abstimmungen Wird das Präsidialdepartement abgeschafft und der Regierungsrat verkleinert? Darüber entscheidet das Basler Stimmvolk bald Am 25. September 2022 kommen im Kanton Basel-Stadt zwei Vorlagen vors Volk. Abgestimmt wird über die Teilrevision des Gesetzes über Freizeitgärten sowie über die Zukunft des Regierungsrats und des Präsidialdepartements. Aimee Baumgartner 21.06.2022, 14.43 Uhr

Teilrevision des Gesetzes über Freizeitgärten

Geht es nach dem Ratschlag der Basler Regierung, werden Freizeitgartenareale künftig für alle geöffnet. Bild: Kenneth Nars

Ende März hat der Basler Grosse Rat die Teilrevision des Freizeitgarten-Gesetzes abgesegnet. Die Areale sollten «mit geeigneten Massnahmen qualitativ aufgewertet» werden, hiess es damals im Ratschlag der Regierung. Insbesondere seien die Freizeitgärten «mit öffentlichen Grünflächen und Freizeitangeboten» zu verbinden. Künftig wäre es also möglich, auch als Nichtmitglied eines Freizeitgartenvereins durch die Areale zu spazieren, in den ­Beizli einzukehren, die Toiletten und Spielplätze zu benutzen – weshalb die Vorlage von den politischen Rändern her heftig bekämpft wurde. Die SVP und die Linkspartei Basta haben gegen den Grossratsentscheid das Referendum ergriffen.

Freizeitgärten sind schon länger ein Politikum im Stadtkanton. 2011 kam eine Initiative zur Abstimmung, welche die Areale in ihrem Bestand einfrieren wollte. An der Urne siegte ­jedoch der Gegenvorschlag des Grossen Rats, der Vier-Fünftel der Schrebergärten, wie sie früher genannt wurden, sicherte. 2013 trat das neue Freizeit­gartengesetz in Kraft. Mit der Zonenplanrevision 2014 wurden 48 Hektare Gartenareale auf Stadtgebiet gesichert.

Abschaffung des Präsidialdepartements und Reduktion der Anzahl der Regierungsratsmitglieder

Ob es auf dem offiziellen Regierungsfoto bald nur noch fünf Mitglieder zu sehen gibt? Bild: zvg/Ursula Sprecher & Andi Cortellini

Zudem will eine Volksinitiative im Kanton Basel-Stadt die Anzahl Regierungsmitglieder von sieben auf fünf reduzieren. Von dieser Verkleinerung und der Abschaffung des Präsidialdepartements (PD) will der Grosse Rat hingegen nichts wissen. Ebenso wenig kann er sich für ein einjähriges, unter den Magistraten rotierendes Regierungspräsidium erwärmen. Das Parlament lehnte Ende April die entsprechende Initiative mit 74 zu 11 Stimmen bei 7 Enthaltungen ab.

Die von bürgerlich-konservativen Kreisen lancierte Initiative «Abschaffung des Präsidialdepartements und Reduktion der Anzahl der Mitglieder des Regierungsrats von sieben auf fünf Mitglieder» ist im Januar 2021 mit 3524 Unterschriften zu Stande gekommen. Das Komitee begründet das Begehren unter anderem damit, dass nach der Ausgliederung der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) und der Spitäler sowie der Verselbstständigung der Universität die Aufgabenbereiche der Regierung stark abgenommen hätten. Zudem liessen sich mit der Reduktion der Anzahl Regierungsmitglieder Magistratslöhne einsparen und Departementsstäbe aufheben.