Abstimmung: Kindergartenstreit in Riehen wird immer gehässiger

Abstimmungskampf Der Kindergartenstreit in Riehen wird immer gehässiger Das Referendumskomitee zum neuen Kindergarten in Riehen wirft der Gemeinde vor, bewusst Bilder im Abstimmungsbüchlein nicht zu zeigen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mauer des Anstosses: Die prägnante Architektur des neuen Kindergartens stösst auf Kritik. Visualisierung: zvg

Auf 15 Seiten erklärt die Gemeinde Riehen im Abstimmungsbüchlein die Vorlage zum 4,2 Millionen Franken teuren Neubau des Kindergartens am Siegwaldweg. Am 27. November wird darüber abgestimmt. Auf einer Seite kommt das Referendumskomitee zu Wort und benennt seine wichtigsten Kritikpunkte. Um dieses Abstimmungsbüchlein toben mehrere Streitigkeiten gleichzeitig. An deren Ursprung stehen die Visualisierungen.