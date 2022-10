Neuer Kindergarten in Riehen erhitzt die Gemüter

Abstimmungskampf Polemik um neuen Riehener Kindergarten: Werden die Kinder hinter Klostermauern gesperrt? Riehen soll für 4,2 Millionen Franken einen neuen Kindergarten am Siegwaldweg erhalten. Dass neuer Schulraum benötigt wird, ist in der Gemeinde unbestritten. Das vorliegende Projekt stösst gestalterisch auf heftige Kritik. Das Stimmvolk entscheidet am 27. November. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 27.10.2022, 15.27 Uhr

Die prägnante Architektur des neuen Kindergartens mit den hohen Mauern stösst bei Anwohnenden und den linken Parteien im Dorf auf Kritik. Visualisierung: zvg

Eigentlich sollte der neue Kindergarten am Siegwaldweg schon längst stehen. Doch zwei Anwohnerparteien zogen ihre Einsprachen bis vor das Basler Appellationsgericht weiter, weil sie mit dem Bauvorhaben, insbesondere mit der prägnanten Mauer rund um das Areal, nicht einverstanden sind.

Die Einsprechenden blitzten bei drei Instanzen ab. Im vergangenen März stimmte nach Ende der juristischen Streitigkeiten der Riehener Einwohnerrat dem Kredit über gut 4,2 Millionen Franken deutlich zu. Trotz Kritik am Grundriss des Baus ist der Bedarf an einer Erneuerung des Kindergartens unbestritten.

Emotionaler Abstimmungskampf

Wer aber gedacht hat, dass die zwei Anwohnerparteien nach den Voten der Justiz und des Einwohnerrats Ruhe geben werden, hat sich getäuscht. Der Widerstand ist lauter denn je. Die Anwohnenden ergriffen das Referendum und schürten dabei Emotionen. Mit der drei Meter hohen Fassade und dem u-förmigen Grundriss würden die Kinder hinter eine Art Klostermauer gesperrt. Dies stellte das Referendumskomitee für die Unterschriftensammlung sogar bildnerisch dar. Am 27. November wird in Riehen nun an der Urne über das Projekt abgestimmt.

Tatsächlich hat es das Komitee geschafft, dass sich in Teilen der Bevölkerung das Bild der eingesperrten Kinder verfestigt hat. Dies stösst der für Bildung zuständigen Gemeinderätin Silvia Schweizer (FDP) sauer auf. «Dadurch, dass das Gebäude bis an den Rand der Parzelle gebaut wird, wird es nur drei Meter hoch und es entsteht dank der u-förmigen Struktur ein wunderbarer Innenhof.»

Schweizer erinnert an den dringenden Bedarf. Der bestehende Doppelkindergarten sei in einem sehr schlechten Zustand. Sogar von Schimmel im Keller ist die Rede. «Eine Analyse aller Schulbauten in Riehen ergab, dass der Kindergarten am Siegwaldweg im schlechtesten Zustand ist.» Der bestehende Bau sei für heutige Anforderungen zu klein. Mit dem Neubau hätten bei Bedarf auch drei Kindergärten Platz, weil zusätzlich der geplante Mehrzweckraum genutzt werden könnte.

Lenken spielende Kinder die anderen Kinder ab?

Die bürgerlichen Parteien inklusive GLP stehen hinter dem Projekt. Die EVP hat Stimmfreigabe beschlossen, SP und Grüne fassten klar die Nein-Parole. Die Frage stellt sich, ob SP, Grüne und EVP sich nicht selber widersprechen. Erinnert sei an den Wahlkampf zu den Gemeindewahlen im Frühjahr, als sie dem bürgerlich dominierten Gemeinderat vorwarfen, zu wenig in neuen Schulraum zu investieren.

SP-Co-Präsident Noé Pollheimer sieht darin keinen Widerspruch. «Wenn man neuen Schulraum schafft oder ersetzt, muss er pädagogisch sinnvoll sein. Das ist hier nicht der Fall.» Das Gebäude erfülle die heutigen Anforderungen an einen Kindergarten nicht.

«Der ungeeignete Grundriss des Gebäudes sorgt dafür, dass sich alles auf den Innenhof fokussiert und die Kinder durch die Aktivitäten im Hof in Sicht- und Hörweite vom Unterricht abgelenkt werden.» Zudem gebe es vor allem in Riehen Nord und im Niederholzquartier Bedarf nach neuem Schulraum.

Laut Zonenplan wäre auch ein zweistöckiges Gebäude möglich. Pollheimer findet, dass die Gemeinde sparsam mit ihrem Land umgehen sollte. Würde ein zweistöckiges Gebäude in die Mitte der Parzelle gebaut, gäbe es mehr Aussenraum zum Spielen. Der geplante Aussenraum als Innenhof sei zu klein, es könnte zu laut und zu heiss werden, moniert die SP.

SP: In einigen Jahren ein neues Projekt aufgleisen

Dass bei einem Nein an der Urne am 27. November dringend benötigter Schulraum fehlt, wovor Gemeinderätin Schweizer warnt, sieht SP-Co-Präsident Pollheimer nicht. Der Zustand des bestehenden Kindergartens erlaube es, ein paar Jahre mit einem neuen Projekt zuzuwarten.

Eine umstrittene Personalie im Abstimmungskampf ist SP-Grossrätin Sasha Mazzotti, die am Siegwaldweg als Kindergärtnerin unterrichtet. Bürgerliche behaupten, sie sei mit dem vorliegenden Projekt nicht einverstanden und mache deshalb Stimmung dagegen. Mazzotti will sich als Gemeindeangestellte nicht öffentlich äussern. Sie stehe hinter dem Entscheid ihrer Partei und habe an der Parteiversammlung auch das Wort ergriffen. Die zur Versammlung eingeladene pädagogische Expertin habe aber weit mehr Einfluss gehabt, findet Mazzotti.

