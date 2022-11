12:57 Uhr

Vorerst kein neuer Werkhof in Laufen

So hätte der neue Werkhof aussehen sollen. Visualisierung: Zvg/Stadt Laufen

Die Stimmberechtigten der Stadt Laufen haben den Bau eines neuen Werkhofs an der Urne knapp abgelehnt: 691 Ja-Stimmen standen 743 Nein-Stimmen gegenüber, was einem Nein-Anteil von 51,8 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung liegt bei 38.4 Prozent. An der Einwohnerversammlung im Juni hatten die Anwesenden deutlich Ja gesagt, allerdings ergriffen Gegner anschliessend das Referendum gegen das 5.4 Millionen-Franken-Projekt. Sie argumentierten, die verschuldete Stadt könne sich keinen solch grossen Werkhof leisten. Heute ist der Werkhof auf verschiedene Standorte in der Stadt verteilt.