Basler Weihnachtsmarkt dürfte es eine Masken- oder 3G-Pflicht

Advent Herbschtmäss-Maskenmuffel mit Folgen für den Weihnachtsmarkt Freiwillig wollte auf dem Petersplatz kaum jemand eine Maske tragen. Dies soll sich am Weihnachtsmarkt nicht wiederholen, so das Gesundheitsdepartement. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Maskentragen empfohlen – gemacht's hat aber kaum jemand. Juri Junkov

Die geringe Bereitschaft der Besucherinnen und Besucher während der Herbstmesse auf dem Petersplatz freiwillig eine Schutzmaske zu tragen, könnte Folgen für den Weihnachtsmarkt haben, der in zweieinhalb Wochen startet. Eigentlich könnte dieser ohne Masken- oder Zertifikatspflicht durchgeführt werden, da er gemäss Covid-Verordnung in die Kategorie «Märkte» fällt. Als Schutzmassnahmen sind dort in erster Linie grössere Abstände zwischen den Ständen vorgesehen. Die Besucherströme müssen so geregelt werden, dass die Abstände immer eingehalten werden können, etwa dass Engpässe vermieden werden.