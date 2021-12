Basel: So verlief der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt

Advents-Shopping Silberner statt schwarzer Sonntag in Basels Innenstadt Der erste verkaufsoffene Sonntag seit zwei Jahren lockte die Massen in die Innenstadt. In den Geschäften wiederum blieb der grosse Run vorerst aus. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 12.12.2021, 20.46 Uhr

In Basel waren die Länden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, so auch in der Freien Strasse. Juri Junkov

Der Familienvater hat alle Hände voll zu tun. Der Enddreissiger ist mit seinen zwei Töchtern auf Shoppingtour – mit den vollen Tüten in der Hand hat er kurzzeitig Mühe, sich die Maske im Gesicht ge­rade zu rücken. Er sei erstaunt, wie viele Menschen es in der Freien Strasse habe, sagt er kurz nach 14 Uhr am gestrigen Sonntag. Aber ihm fehle da der Vergleichswert: In früheren Jahren habe seine Frau die Weihnachtseinkäufe übernommen.

Auch für die beiden Mädchen im jungen Teenageralter ist der gestrige verkaufsoffene Sonntag der erste «silberne Sonntag», den sie miterleben. Letztes Jahr sei dies ja wegen Corona nicht möglich gewesen, ergänzen sie gut informiert. Weiter zurück können sie sich gerade nicht erinnern.

Enttäuscht vom Fehlen der «krassen» Rabatte

Auch in der Freien Strasse unterwegs ist eine Gruppe junger Männer. Am Sonntag laufe ja sonst viel zu wenig, sagt einer von ihnen. Aber er sei nun enttäuscht, schliesslich habe er «krasse» Rab­atte wie beim Black Friday erwartet. Wenn nun alles gleich viel koste wie an anderen Tagen auch, wirft ein anderer fragend ein: «Warum gehen die Leute dann am Sonntag einkaufen?»

Während sich auf den Strassen viele Leute tummelten, blieben manche Geschäfte eher leer. Juri Junkov

Eine Antwort auf diese Frage weiss Mathias F. Böhm von Stadt Konzept Basel (vormals Pro Innerstadt) am Telefon. Kurz nach 17 Uhr zieht er für den ersten von zwei verkaufsoffenen Sonntagen im 2021 eine positive Bilanz: «Man merkt, dass die Leute diese Möglichkeit vermisst haben.»

Es sei relativ gut konsumiert worden, wie er mit Blick auf die ersten Zahlen sagt – «und zwar flächendeckend von den Luxusbranchen bis zu den Retailern». Aber es liege in der Natur der ­Sache, dass der erste der beiden Einkaufssonntagen eher zum Vorsondieren genutzt werde: «Die letzten Geschenke kann man sich dann noch immer unter der Woche oder am kommenden Sonntag holen.»

In dieses Bild passt auch, dass sich die Freie Strasse und die Steinentorstrasse mindestens so bevölkert zeigen wie zu den Stosszeiten am Samstag. Betritt man jedoch ein Geschäft, so lichten sich die Massen schlagartig. Im Untergeschoss von Orell Füssli etwa kann man fast so ungestört in den Bücher versinken wie in einer Bibliothek.

Gleiches gilt für den Konkurrenten oberhalb der Freien Strasse: Auch bei Bider & Tanner wird man ohne Wartezeit bedient. Das sei durchaus typisch für den ersten verkaufs­offenen Sonntag, sagt Carmen Lee-Stocker, die in der Musikabteilung der Buchhandlung für die Kommuni­kation verantwortlich ist. Dass Bücher und CDs traditions­gemäss sehr beliebt seien, zeige sich in den Tagen unmittelbar vor Weihnachten meist deut­licher. Dann beraten sie und ihre Kolleginnen viele Kunden, die auf der Suche nach einem Geschenk oder einem Mitbringsel in letzter Minute seien.

Auch in der Steinentorstrasse war der Andrang gross. Juri Junkov

Während sich die Haupteinkaufsstrassen nach fünf Uhr, also eine Stunde vor Ladenschluss, langsam wieder etwas lichten, scheint der grosse Andrang ausserhalb der Innenstadt und im Food-Bereich ausgeblieben zu sein: Im grossem Migros-Einkaufscenter am Claraplatz etwa findet man gleich drei Kassen vor, an denen niemand ansteht. Die Kassiererin formuliert es zurückhaltend: «Wir sind heute nicht überrannt worden.» Und dann: Es habe schon Tage gegeben, an denen die Zeit schneller vergangen sei.

Keine Enthaltungen wegen der Pandemie

Es gäbe natürlich immer auch Geschäfte, für die sich insbesondere der erste Sonntag nicht so rechne, sagt Mathias F. Böhm auf An­frage. Gerade kleinere Shops würden sich zuweilen auch deshalb gegen eine Öffnung entscheiden, weil sie davon ausgehen, dass ihre Kundschaft unter der Woche zu ihnen käme. Von Inhabern, die sich wegen der Pandemie gegen eine Teilnahme am offenen Sonntag entschieden hätten, sei ihm jedoch nichts zu Ohren gekommen.

Mittlerweile ist die frühe Nacht über die Stadt hereingebrochen und die Menschen steuern den Heimweg an. Ein ­älteres Paar schreitet Arm in Arm in kleinbasler Richtung über die Mittlere Brücke. Ja, man sei am Weihnachtsshopping gewesen, sagt die Frau. «Aber wir sind ohne Einkaufsliste gekommen und gehen nun auch mit leeren Taschen wieder heim», ergänzt ihr Gatte.

Eigentlich habe man sich vom Wetter zum ausgedehnten Stadt-Spaziergang verleiten lassen. Es sei aber schon schön, wieder mal unter Menschen zu sein, sagt der Mann, der auch im Freien seine Maske aufbehält. Ob sie am kommenden Sonntag wieder her kommen wollen, können sie jetzt noch nicht abschätzen, so die Frau: «Irgendwann hat mans dann doch gesehen.»

