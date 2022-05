Basel: Verwirrung um AAGL-Doppelhaltestelle Aeschenplatz

Aeschenplatz Es fährt kein Bus nach irgendwo: Autobus AG Liestal liess Passagiere stehen Die AAGL bedient den Aeschenplatz doppelt. Jedoch nur wenn es keinen Stossverkehr hat. Das wissen aber nicht alle. Der ÖV-Knotenpunkt Aeschenplatz ist um eine Anekdote reicher. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Insgesamt 14 Haltekanten gibt es am Aeschenplatz. Doch nicht alle werden durchgehend bedient, etwa jene vor der Migros Bank. Juri Junkov

Karl Steffen nimmt gerne den 80er- oder 81er-Bus nach Basel. Zwar wohnt der Pensionär in Liestal und mit dem Zug wäre er schneller. Doch er habe Zeit, sagt Steffen. «Und mit dem Bus komme ich näher zur Innenstadt. Ich bin nicht mehr so gut zu Fuss.» Das Problem ist nur: Steffen kommt zwar bequem in die Stadt hinein – aber nicht in jedem Fall wieder heraus.

Dreimal schon sei er an der Bushaltestelle Aeschenplatz, an jener vor der Migros Bank, gestanden, doch von den gelben Bussen der Autobus Liestal AG (AAGL) habe jede Spur gefehlt:

«Auf dem Haltestellenfahrplan waren mehrere Kurse aufgeführt, aber die kamen nie.»

So sei er mit dem Zug zurückgefahren. Beim dritten Mal hätten ihn zwei Passantinnen darauf aufmerksam gemacht, dass die Busse zu Stosszeiten am Abend nur von der anderen Seite des Aeschenplatzes verkehren würden. «Doch das war bei der Station nirgends vermerkt.»

Buchstabensuppe am Aeschenplatz: Kante A bis N

Der Aeschenplatz ist ein Kuriosum. Hier halten sieben Trams und drei Buslinien; es gibt nicht weniger als 14 Haltekanten. Vor einiger Zeit wurden sie von A bis N durchbuchstabiert. Die Buslinien 80 und 81 bedienen gleich zwei: jene bei der Migros Bank (Haltekante C) und jene beim «Hammering Man» vor der UBS (Kante M).

Doch am späteren Nachmittag fällt die Extraschlaufe aus. Von 16.15 bis 18 Uhr halten 80er und 81er «nur» vor dem «Hammering Man». Das müsste eigentlich auf dem Haltestellenfahrplan vermerkt sein, ist es aber nicht.

«Es muss sich um ein Versehen handeln», sagt Simon Dürrenberger, Mitglied der Geschäftsleitung der AAGL, zur bz. Der fehlerhafte Fahrplan sei bereits ausgetauscht worden. Nun wird bei den Abfahrtszeiten von total sieben Kursen in der Fusszeile vermerkt: «verkehrt ab Kante M (‹Hammering Man›)».

Vorschlag: Aeschenplatz West und Ost

Für Karl Steffen bleiben zwei Fragen unbeantwortet: Weshalb wird zeitweise nur eine Kante bedient? Und: Wenn die zwei Kanten so weit auseinander liegen: Weshalb gibt man ihnen nicht zwei Namen, etwa Aeschenplatz West und Ost?

Es handle sich um eine «fahrplanstabilisierende Massnahme», erklärt Simon Dürrenberger von der AAGL: «Im Feierabendverkehr stecken unsere Busse häufig im Stau. Wenn sie dann noch die Extraschlaufe um den Aeschenplatz via Aeschengraben fahren müssten, würde zu viel Zeit verloren gehen. Darum bedienen unsere Busse an Werktagen am späteren Nachmittag nur eine der beiden Haltekanten am Aeschenplatz.»

Bei Haltestellen gilt das Territorialprinzip. Der Kanton Basel-Stadt und die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) sind für die Namen zuständig, das letzte Wort hat das Bundesamt für Verkehr (BAV). Nicole Ryf, Sprecherin des Basler Bau- und Verkehrsdepartements, schreibt, eine Aufteilung in Aeschenplatz Ost und West wäre «vermutlich wenig dienlich». Es könnten neue Probleme entstehen. Aber auch sie räumt ein:

«Es ist aber tatsächlich so, dass es auf dem Aeschenplatz gerade für Menschen, die selten mit dem ÖV unterwegs oder ortsunkundig sind, nicht immer einfach ist, sich zurechtzufinden.»

Deshalb haben die BVB alle Haltekanten mit Buchstaben gekennzeichnet. Dass der 80er und 81er überhaupt vor der Migros Bank halten, ist ein Kompromiss.

Birsfelden kämpfte für eine Direktverbindung zum Bahnhof

Die Station wurde Ende 2009 eingeweiht als Reaktion auf eine jahrzehntealte Forderung aus den Basler Quartieren Breite und Lehenmatt sowie Birsfelden nach einer direkten Busverbindung zum Bahnhof SBB. Basel-Stadt wollte die Linien jedoch nicht bis zum Centralbahnplatz verlängern; die Kosten seien zu hoch, der Nutzen zu tief, hiess es damals. Von der Migros Bank aus sei es jedoch gut machbar, auf Trams zum Bahnhof umzusteigen.

Gut möglich, dass sich das Kantenproblem bald anderweitig löst. Der Aeschenplatz soll aufgewertet werden, wie Basel-Stadt im August 2021 bekanntgab. Ein Ziel der Neugestaltung ist es, auch den Haltestellenknüppel zu entknoten.

