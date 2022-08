«Affenhitze» Abkühlung im Sommer: In Basel stehen neu drei Sprühnebel-Duschen Auf der Pfalz, am Rümelinsplatz und an der Ecke Steinentorstrasse/Klosterberg können sich Passantinnen und Passanten per Knopfdruck von Wasserwolken erfrischen lassen. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 09.08.2022, 10.10 Uhr

Das Stadtraumfestival Flâneur sorgt für etwas Abkühlung in der Stadt Basel, unter anderem auf der Pfalz. Flâneur

«Diesen Sommer spüren wir die Folgen der Klimaerwärmung besonders stark; es ist eine Affenhitze in der Stadt», schreibt das Stadtraumfestival Flâneur (Initiative von Stadt Konzept Basel) und nimmt sich dem Problem an. Gemeinsam mit den IWB (Industrielle Werke Basel) und dem Metallbauunternehmen Fünfschilling wurden drei Meter hohe Nebelsäulen angefertigt und auf der Pfalz, am Rümelinsplatz und an der Ecke Steinentorstrasse/Klosterberg aufgestellt.