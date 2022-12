Syngenta-Schweiz-Chef: «Negatives Image ist eine Herausforderung»

Agrochemie Chef von Syngenta Schweiz: «Negatives Image ist eine Herausforderung» Roman Mazzotta sagt im Interview, das Unter­nehmen müsse noch besser und klarer vermitteln, wozu Pflanzenschutzmittel gut seien. Über die hiesigen Rahmenbedingungen äussert sich der 50-Jährige kritisch. Basel als Standort des Hauptsitzes sei aber nicht in Gefahr. Patrick Marcolli und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Der Chef als Besucher in seiner Produktion: Roman Mazzotta im Syngenta-Werk in Muttenz. Roland Schmid

Wir treffen Roman Mazzotta im Syngenta-Werk in Muttenz. In diesem Gebäude stellte Novartis unter anderem einen Blutdrucksenker her. Vor drei Jahren kaufte Syngenta die Anlage, da sich die chemischen Prozesse für die Herstellung von Medikamenten und Pflanzschutzmitteln ähneln. Nach einer Führung im Werk inklusive Schutzanzug haben wir uns für ein Interview mit Syngenta-Schweiz-Chef hingesetzt.

Herr Mazzotta, Ihr Geschäft mit Pestiziden ist unpopulär. Wie fühlen Sie sich als Vertreter eines Konzerns und einer Branche, die heftigem Gegenwind ausgesetzt ist?

Roman Mazzotta: Das negative Image ist eine Herausforderung. Wir spüren aber auch oft eine positive Haltung. Das durften wir an der Industrienacht Basel oder als Blumensponsor am Schwingfest in Pratteln erfahren. Wir hatten viele Besucherinnen und Besucher an beiden Anlässen, die Resonanz war positiv. Wir müssen aufpassen, dass wir die Meinung von kleinen Gruppen nicht als allgemeine Haltung darstellen. Aber es ist richtig, dass wir noch besser und klarer vermitteln müssen, wozu Pflanzenschutzmittel gut sind.

Sie sprechen von kleinen Gruppen von Gegnern – wen meinen Sie?

Zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen wie Public Eye, die seit Jahren politische Kampagnen gegen uns führen und leider nicht an einem konstruktiven Dialog interessiert sind.

Aber die Agrochemie hat doch ein beachtliches Imageproblem.

Nehmen wir zum Beispiel den «March against Syngenta und Bayer»: Da steckt vermutlich mehr dahinter, nämlich eine Grundsatzkritik gegen den Kapitalismus, gegen Firmen, die Gewinn erwirtschaften. Wir müssen unterscheiden: Unser Image ist je nach Ort verschieden – es gibt allein schon Unterschiede ­zwischen Basel und der Innerschweiz, zwischen Stadt und Land. Geschweige denn in anderen Ländern!

Sie werden dort positiver wahrgenommen?

Wenn ich in einem Land bin, wo die Landwirtschaft viel zum Wohlstand beiträgt, sind die Rückmeldungen viel positiver.

Sind wir hierzulande verwöhnt und können es uns einfach leisten, Kritik zu üben?

Als sehr wohlhabendes Land haben wir es leichter: Fällt eine Kartoffelernte aus oder hat es zu wenig Getreide, können wir Lebensmittel importieren. Diese Option haben viele ärmere Länder nicht.

«Wir scheuen uns nicht, schwierige ­Diskussionen zu führen»: Syngenta-Schweiz-Chef Roman Mazzotta. Roland Schmid

Sie haben davon gesprochen, mehr Vermittlungsarbeit leisten zu müssen, Ihr Image aufzupolieren. Was heisst das konkret?

Wir scheuen uns nicht, schwierige ­Diskussionen zu führen, weder hier in der Schweiz noch in den Ländern, wo wir hauptsächlich unsere Produkte ­­absetzen.

Umso mehr als am Firmen­hauptsitz.

Basel ist unser globaler Hauptsitz. Vor allem hier, wo es wirtschaftsnahe ­Anliegen manchmal schwer haben, müssen wir hinstehen, erklären und aufklären.

Sie sprechen die politische Einstellung der Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt an. Eigentlich befinden Sie sich mit Syngenta quasi auf feindlichem Terrain.

Ich würde es so formulieren: Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen in der Stadt und auf dem Land. Dennoch sind wir sehr glücklich in Basel.

Ihr Hauptsitz befindet sich auf dem Rosental-Areal. Vor einigen Jahren haben Sie das Gelände der Stadt verkauft und sind seitdem nur noch eingemietet. War das der erste Schritt zur Abwanderung?

Nein. Basel ist und bleibt für uns insgesamt ein guter Standort. Es war für uns wichtig, dass die Stadt nun das gesamte Areal entwickeln kann. Das dient uns letztlich auch.

Also bleiben Sie noch länger als die vereinbarten zehn Jahre dort?

Es gibt keine Absicht, Basel zu ver­lassen.

Syngenta gehört inzwischen einem chinesischen Unternehmen. Wie weit sind Sie noch eine Schweizer Firma?

Unser Hauptsitz sowie Forschung und Produktion sind zentral in der Schweiz angesiedelt. Ein wesentliches Ziel der Übernahme war die Weiterentwicklung der chinesischen Landwirtschaft. Die Chinesen sind als Eigentümer sehr langfristig ausgerichtet, das hat uns neue Perspektiven eröffnet. Im Übrigen: Ob es nun ein chinesischer, amerikanischer oder europäischer Aktionär ist – alle wollen, dass ihre Firma floriert.

Hat Syngenta von Novartis übernommen: Das Produktionswerk in Schweizerhalle. Roland Schmid

Bei der Übernahme Syngentas durch Chemchina gab es Zusicherungen, wie etwa der Erhalt des Hauptsitzes in Basel oder bezüglich der Höhe der Forschungsgelder. Was ist davon übrig geblieben?

Diese Zusicherungen galten für fünf Jahre. Wir haben mit Taten bewiesen, dass es diese Zusicherungen gar nicht braucht. Wir beschäftigen heute mehr Mitarbeitende in der Schweiz als zur Zeit der Übernahme. Syngenta hat und wird auch in Zukunft an sämtlichen Standorten in der Schweiz investieren.

Man könnte erwarten, dass ­Syngenta durch den neuen Eigentümer geografisch anders investiert. Die Schweiz und die EU gelten als gentechfeindlich. Wie sieht das aus?

Das hat nichts mit dem Eigentümer zu tun, sondern mit der Standortqualität der Schweiz. Das haben wir selber in der Hand. Das sage ich auch den Politikerinnen und Politiker. Schauen Sie sich etwa die Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel an. Hier ist es beinahe zum Stillstand gekommen, weil es derart viele Beschwerdemöglichkeiten gibt. Hinzu kommen etwa Exportverbote.

Zur Person Der 50-jährige Chef von Syngenta Schweiz hat an der Uni Zürich Rechtswissenschaften studiert und das Patent als Aargauischer Fürsprecher erlangt. Danach arbeitete Roman Mazzotta als Anwalt beim Bezirksgericht Laufenburg. Bei Syngenta arbeitet er seit 2008, zunächst als Leiter der Rechtsabteilung für die Region Europa, Naher Osten und Afrika. Er blieb der Rechtsabteilung des Agrochemiekonzerns treu, als letzte Station leitete er die globale Rechts-, Patent- und Markentabteilung für das Pflanzenschutzgeschäft. Im Jahr 2018 wurde er zum Länderpräsident Schweiz ernannt. Er sitzt unter anderem im Vorstand der Verbände Sciencesindustries und der Handelskammer beider Basel. Mazzotta ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt im Kanton Aargau. (mka)

Wie trifft Sie das konkret?

Vor einigen Jahren hat der Bund für fünf Pflanzenschutzmittel ein Exportverbot verhängt. Dabei handelt es sich um ­Produkte, die gar nie in der Schweiz oder schon lange nicht mehr hier produziert werden. Bei einem der Mittel lautete die Begründung, dass es laut diversen Berichten von Nichtregierungsorganisationen und Medien in Indien zu schweren Vergiftungsfällen gekommen sei.

Das klingt doch gravierend.

Allein wegen negativer Presse kann man doch kein Exportverbot erlassen. Ohnehin weisen wir diese Vorwürfe übrigens entschieden zurück. Behörden müssen wissenschaftsbasiert entscheiden und sollten sich bei ihren Entscheiden nicht auf Medienberichte verlassen.

Aber es handelt sich ja um Produkte, die hier gar nicht produziert werden.

Man darf das Signal nicht unterbewerten. Denn damit müssen wir befürchten, dass beim nächsten Fall negativer Berichte erneut Exportverbote verhängt werden. Die Agrochemie ist eine der am stärksten regulierten Branchen der Welt und die Herstellung von Wirkstoffen für den Pflanzenschutz ist technologisch komplex. Um sicherzustellen, dass unsere Wirkstoffe unsere strengen Produktionsstandards erfüllen und von höchster Qualität sind, produzieren wir nur an wenigen Orten auf der Welt und massgeblich in der Schweiz. Wir hoffen, dass das so bleibt.

Sie sprechen jetzt vor allem die Rahmenbedingungen für die Agrochemie an, aber für die ­Wirtschaft als Ganzes stimmen sie ja.

Das ist grundsätzlich richtig. Aber wir müssen ständig an diesen Rahmen­bedingungen arbeiten. Die Energiekrise etwa betrifft alle. Wir müssen uns fragen, was wir tun können, um die ­Industrie trotz Energieknappheit in der Schweiz und in Europa zu halten. Zudem wünschen wir als Unternehmen uns eine Klärung des Verhältnisses zur EU. Da braucht es eine Lösung.

Immerhin profitieren Sie in der Schweiz von tiefen Steuern, ­stabilen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen.

Der Steuervorteil in der Schweiz wird kleiner werden. Sie muss ab 2024 den OECD-Standard für internationale Konzerne umsetzen. Da müssen wir uns überlegen, wie wir den Standort Schweiz anderweitig attraktiv gestalten können. Wenn sie die Rechtssicherheit ansprechen, dann argumentiere ich mit den erwähnten Exportverboten. Das politische Umfeld ist hier sicher stabil, das ist aber auch in anderen Ländern der Fall.

Und dennoch investieren Sie hier weiter.

Das ist richtig, jährlich haben wir in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 100 Millionen Franken investiert. Und wir planen das auch in Zukunft. Meine Kritik an den Rahmenbedingungen ist mehr als Appell zu verstehen, zu diesen mehr Sorge zu tragen.

«Wir haben in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 100 Millionen Franken pro Jahr investiert»: Roman Mazzotta, Länderpräsident von Syngenta. Roland Schmid

Syngenta ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern blickt aufgrund der Vorgängerfirmen auf eine lange Tradition zurück. Dazu gehören aber auch die Altlasten, wie etwa Roemisloch oder Feldreben. Was ist hier der neuste Stand?

Natürlich trägt die Chemie, die Trägerfirmen Novartis und BASF sowie die Syngenta als Nachfolgefirma beispielsweise der alten Ciba Geigy eine Verantwortung bei den Altlasten. Wir zeigen auch, dass wir diese wahrnehmen. Bei Roemisloch ist die Sanierung aus unserer Sicht abgeschlossen. Wir stützen uns dabei auf die Messungen des Kantons Baselland. Die Diskussion über die korrekten Messmethoden überlassen wir dem Kanton und der Gemeinde Allschwil.

Und Feldreben?

Dort besteht ja eine Absichtserklärung zwischen Muttenz und dem Kanton. Da finden Gespräche statt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Kanton ­Ansprechpartner für Fragen ist. Wir als Industrie übernehmen auch hier ­Verantwortung und sind weiterhin sehr an einer einvernehmlichen Lösung ­interessiert.

Der grösste Pestizidhersteller der Welt

Chinesisch

Der Agrochemiekonzern Syngenta wurde im Jahr 2000 gegründet. Damals lagerten Novartis und der britische Pharmakonzern Astrazeneca ihr Geschäft mit Saatgut und Pestiziden aus und legten es zusammen. Nach 16 Jahren Eigenständigkeit wurde Syngenta vom chinesischen Konzern Chemchina für 43 Milliarden Dollar geschluckt.

Syngenta liess sich von den neuen Herren aus China mehrere Garantien abgeben. Bei wichtigen Entscheiden war die Zustimmung von mindestens zwei Verwaltungsräten erforderlich, die von Syngenta gestellt wurden. Dazu gehörten etwa die Verlegung des Basler Hauptsitzes, übermässige Kürzungen der Forschungsgelder oder die Aufweichung von Umwelt- und Sozialstandards. Diese Zusicherungen sind inzwischen ausgelaufen.

Das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut ist mittlerweile Teil der Syngenta Group. Zum Konglomerat gehört zudem die israelische Firma Adama, die patentfreie Pflanzenschutzmittel herstellt sowie das separat ­geführte China-Geschäft. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe mit 53000 Angestellten einen Umsatz von 28,2 Milliarden Franken. Syngenta Group ist im Bereich Pflanzenschutzmittel Weltmarktführer, beim Saatgut befindet sich der Konzern auf dem ­dritten Platz.

Obwohl sich der juristische Sitz der Gruppe mittlerweile in Shanghai befindet, wird der Konzern nach wie vor von Basel aus gesteuert. Hier befinden sich die Konzernleitung und die administrativen Funktionen wie Personal oder Finanzen. Auch das globale Geschäft mit den Pestiziden wird von Basel aus geleitet, der Sitz des Saatgut-Geschäfts befindet sich in der Nähe von Chicago.

In der Schweiz ist Syngenta neben dem Basler Hauptsitz in Muttenz, in den Fricktaler Gemeinden Stein, Münchwilen und Kaisten sowie in Monthey VS tätig. In Stein sind 400 Mitarbeitende in der Forschung und Entwicklung von neuen Pestiziden beschäftigt. Im Wallis arbeiten 900 Angestellte in der konzernweit grössten Produktionsanlage für Pflanzenschutzmittel. Produziert wird auch in Münchwilen, Kaisten und Muttenz. An letzterem Standort hat Syngenta ein Werk von Novartis übernommen. Insgesamt arbeiten hierzulande über 2800 Mitarbeitende für Syngenta, in der Nordwestschweiz sind es über 1800.

Anfänglich wurde die Übernahme durch Chemchina medial eng verfolgt. Über die Jahre sind die wirtschaftlichen Aspekte in der Berichterstattung in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile wird Syngenta vor allem von Nichtregierungsorganisationen wegen ihrer Pestizide und ihrem gentechnisch veränderten Saatgut kritisiert. Seit 2015 findet zudem in Basel ein «March against Syngenta and Bayer» statt. (mka)

