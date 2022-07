Aktenzeichen bz: Ein Pädophiler versetzte die Region in Aufruhr

Aktenzeichen bz – Die Serie Der Fall eines Pädophilen sorgte für Aufruhr: Was, wenn die Fantasie zur Gefahr wird? Symbolbild: Keystone/Christof Schuerpf Der Basler verging sich an Kindern, outete sich öffentlichkeitswirksam als Pädophiler, floh aus der Klinik und lebt heute wieder auf freiem Fuss. Jetzt soll seine Therapie verlängert werden. Die bz hat mit einem Experten und einem Weggefährten über den Fall von Beat Schmitt* gesprochen. Silvana Schreier und Lea Meister 0 Kommentare 21.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es war ein 30-minütiger Dokumentarfilm, der Beat Schmitt* 2013 ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit setzte. «Mein Jagdgebiet waren Rummelplätze. Ich beschenkte Buben mit Chips für Botsch-Auteli-Fahrten», sagte der Mann aus Basel direkt in die Kamera. Und outete sich als pädophil.

Alfred Meier*, ein langjähriger Weggefährte, motivierte Schmitt dazu, sich öffentlich zu seiner Neigung zu bekennen. Der Filmemacher, dessen Werk unterdessen nicht mehr online verfügbar ist, war ein guter Freund Meiers. Heute wollen weder Schmitt noch Meier mit ihrem richtigen Namen in der Zeitung erscheinen. Seit dem Rummel um Schmitts Person ab 2013 haben sich beide aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Auf der Warteliste

Beat Schmitt wurde bereits mit Mitte 20 zum ersten Mal straffällig. Acht Jahre Gefängnis wegen sexueller Handlungen mit Kindern, sechs Jahre Therapie in geschlossenem Setting. Später entschloss er sich zur Behandlung mit regelmässigen Hormonspritzen, die den Testosteronspiegel senken und seine sexuellen Fantasien verschwinden lassen sollten.

Als Schmitt im Film auftrat, befand er sich auf freiem Fuss und auf der Warteliste für einen stationären Therapieplatz. Wenige Wochen nach der Ausstrahlung wurde er in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) untergebracht – unfreiwillig.

Flucht, TV-Interview und Verhaftung

Doch dort hielt er es nicht lange aus: Im März 2014 kehrte Schmitt nach einem bewilligten Ausgang auf dem Klinikareal nicht mehr zurück. Umgehend fahndete die Polizei nach ihm. Unterdessen hielt Schmitt den Kontakt zu Weggefährte und Anwalt Meier, der versuchte, ihn zur Rückkehr zu überreden.

Die Flucht liess die Öffentlichkeit aufhorchen. Dann der nächste Knall: Schmitt gab dem deutschen Fernsehsender RTL ein Interview. Er sagte, er habe seine pädophile Neigung und die Fantasien unterdrückt, ja sogar im Griff. Und er ging noch einen Schritt weiter: Mit der Aussage, er habe seine Opfer immer geliebt, brachte er die Öffentlichkeit vollends gegen sich auf. Ein Schweizer Medium titelte:

«Flüchtiger Pädophiler gab das TV-Interview zu Hause – sind die Behörden blind?»

Nach über drei Wochen konnte Schmitt in Berlin gefasst werden. Die nächsten Wochen sass er im Gefängnis, bis das Basler Strafgericht im Juni 2015 entschied: Schmitt wird nicht wie beantragt verwahrt, sondern auf freien Fuss gesetzt. Der Grund liegt im Strafmass für die vorgeworfene Tat. Dieses sieht weder eine Verwahrung noch eine stationäre Massnahme vor. Das Gericht ordnete aber eine ambulante psychiatrische Behandlung an, zu der auch die Weiterführung der Hormontherapie gehörte. Zuletzt wurde diese Massnahme im Juli 2020 verlängert.

Sexuelle Neigung oder nicht?

Der «abgrundtiefe Hass», der von der Gesellschaft ausging und Pädophilen gegenüber heute noch bestehe, sei das grösste Problem und verhindere einen Gesinnungswandel in Form von wachsendem Verständnis, sagt Schmitts Freund Alfred Meier. Verständnis für das Schicksalhafte an der Pädophilie. Meier nennt sie eine «Veranlagung», die den Menschen eben treffe oder auch nicht und widerspricht hiermit klar verschiedensten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ob es sich bei der Pädophilie um eine sexuelle Neigung handle oder nicht, sei wohl Ansichtssache, so Meier.

Vor etwa drei Monaten haben Meier und Schmitt zuletzt telefoniert. Wie es Schmitt heute geht, weiss Meier nicht. Er vermutet, dass so weit alles gut laufe. Meier ist überzeugt:

«Schmitt hat alles getan, was er konnte, um sich selbst und andere zu schützen.»

Der Verbrecher sei im Falle von Pädophilen oft auch der Gebrochene. Mit der bz reden will Schmitt nicht, wie er über seinen Arzt verlauten lässt.

Therapie ist «nicht tragisch oder falsch»

Am Donnerstag entscheidet das Basler Strafgericht erneut über eine Weiterführung der ambulanten Therapiemassnahme für Schmitt. Die Vollzugsbehörde ist überzeugt, dass eine Weiterführung der Behandlung für die nachhaltige Verminderung des Rückfallrisikos unausweichlich ist und beantragt deshalb deren Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Alfred Meier sagt im Gespräch mit der bz, eine Weiterführung der Therapie seines Bekannten wäre «nicht tragisch oder falsch». Nur zu einer neuen öffentlichen «Schikane» dürfe es nicht kommen. Beat Schmitt müsse die Möglichkeit bekommen, sich zu rehabilitieren und sein Leben leben zu können.

* Namen von der Redaktion geändert.

Herr Graf, was ist Pädophilie und wie kann sie behandelt werden?

Der Basler Psychiater erklärt, welche Kategorien der pädophilen Neigung es gibt und wie die Prävention Straffälligkeit verhindern kann.

Marc Graf ist Direktor der Klinik für Forensik in Basel. Mario Heller

Als Beat Schmitt* 2014 aus den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel entwich, geriet Marc Graf in Erklärungsnot. Er leitete damals wie auch heute als Direktor die Klinik für Forensik, in der Schmitt untergebracht war. Heute sagt er: «Es ist traurig, solche Verläufe zu erleben. Sowohl für die Involvierten als auch für den Patienten selbst.» Am Fall Schmitt war Graf seither nicht mehr beteiligt.

Der Basler Psychiater setzt sich seit Jahren mit der Pädophilie auseinander. So misst er etwa Hirnströme von Patienten mit pädophilen Neigungen. «Allein aufgrund dieser Messungen lassen sich mit 80 bis 90 Prozent Sicherheit Aussagen darüber machen, ob die untersuchten Personen pädosexuelle Neigungen haben oder nicht», sagte Graf 2019 zum «NZZ Magazin». Die Erkenntnisse könnten für Diagnosen und Prognosen hilfreich sein.

Bindungsstil wird im Erwachsenenalter zum Problem

Graf stellt gegenüber der bz klar:

«Es gibt keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte dafür, dass Pädophilie genetisch vererbt oder angeboren ist.»

Vielmehr handle es sich bei pädophilen Personen tendenziell um Menschen, die sich schon früh in ihrem Leben unwohl im eigenen Körper und im Umfeld fühlten. Daraufhin entwickeln sie laut Graf «einen anderen Bindungsstil, der im Laufe des Erwachsenwerdens zu sexuellen Entwicklungsproblemen führt».

Der Psychiater beschreibt pädophile Männer mehrheitlich als neurotisch, das heisst, sie sind eher unsicher und erleben andere Menschen als feindselig. Sie hätten Schwierigkeiten damit, ihre Gefühle zu regulieren, würden oft Beziehungen idealisieren, impulsiv handeln und sich eigene Regeln zurechtlegen. Graf: «Aufgrund der Entwicklungsstörung in der Sexualität und des schlechten Verhältnisses zur eigenen Person benötigen sie in der sexuellen Beziehung ein Machtgefälle, das sie bei Kindern finden.» Dabei habe Pädophilie in keinster Weise etwas mit der sexuellen Orientierung zu tun, stellt er klar.

200 Berufsverbote mehr wegen Initiative

Der Verein Marche Blanche reichte 2011 die Initiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» ein. Damit sollte erreicht werden, dass Personen, die strafrechtlich für sexuelle Übergriffe oder Missbrauch an Kindern belangt wurden, weder ehrenamtlich noch beruflich mit Minderjährigen oder Urteilsunfähigen arbeiten dürfen. 2014 sagten 63,5 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten Ja zur Vorlage.

Die Gesetzesänderung ist schliesslich am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Seither steigt die Anzahl Tätigkeits- und Berufsverbote rasant an, wie die Werte des Bundesamts für Statistik zeigen. Waren es 2018 noch 46 ausgesprochene Verbote – darunter fallen zeitlich begrenzte sowie lebenslängliche –, sind es Ende 2021 fast 200 mehr. Dieser Anstieg ist aufgrund der noch jungen Statistik mit Vorsicht zu geniessen. Zudem kann zum jetzigen Zeitpunkt kaum ein Trend daraus abgeleitet werden.

«Auch das Zweitbeste kann gut genug sein»

Laut Graf gibt es grundsätzlich zwei Kategorien der Pädophilie. Zum einen ist da die Kernpädophilie: Die betroffene Person fühlt sich nur zu Kindern vor dem Pubertätsalter sexuell hingezogen. Diese Form kommt fast ausschliesslich bei Männern vor. Hier helfe oft nur eine medikamentöse Behandlung und eine Psychotherapie, die darauf abziele, komplett auf sexuelle Aktivität zu verzichten, so Graf.

Die zweite Kategorie betrifft die Pädophilie im Nebenstrom. «Diese Personen können auch mit Erwachsenen eine sexuelle Beziehungen eingehen und geniessen. Dennoch besteht eine pädophile Neigung, die für die Betroffenen subjektiv attraktiver ist», sagt Graf. In der Therapie gehe es nicht darum, ein Verbot auszusprechen, sondern vielmehr, daran zu arbeiten, die Beziehung zu erwachsenen Personen positiver zu gestalten. Das Credo laute hier: «Auch das Zweitbeste kann gut genug sein.»

Vielleicht ein Grund für die Übersterblichkeit

Der Psychiater weiss: «Betroffene leiden meist enorm unter der pädophilen Neigung.» Das Stigma in der Gesellschaft, die Vorwürfe, die sie sich selbst machen würden, belasten sie. Graf sagt: «Ich befürchte, ein gewisser Anteil der jungen Männer, die den Freitod wählen, tut dies aufgrund pädophiler Gedanken.» Doch über diese Übersterblichkeit bei jungen Männern würde kaum gesprochen.

Das Präventionsnetzwerk «Kein Täter werden», in dem auch die UPK Basel mitwirkt, geht davon aus, dass ein Prozent der männlichen Bevölkerung pädophile Neigungen aufweist. Durch niederschwellige Beratungsangebote im Netzwerk wollen Expertinnen und Experten diejenigen erreichen, die noch nicht straffällig geworden sind.

30 Jahre alt, guter Job, aber pädophil

Laut Graf befinden sich die Anmeldungen bei «Kein Täter werden» in Basel jährlich im niedrigen zweistelligen Bereich. Er berichtet von einem Fall, der ihn persönlich betroffen hatte:

«Ein etwa 30-jähriger Mann mit guter Ausbildung, gutem Job, eigener Wohnung und stabilem Umfeld meldete sich bei mir. Er sagte: ‹Wenn ich nicht gleich einen Termin bekomme, nehme ich mir das Leben.›»

Der Mann habe sich sexuell zu einem minderjährigen Nachbarsmädchen hingezogen gefühlt. Dank Therapie und medikamentöser Behandlung habe ihm geholfen werden können, so Graf. Solche Fälle belohnen das Engagement des Netzwerks «Kein Täter werden». Zudem können mögliche Täter so durch Prävention aufgehalten werden, bevor es zu spät ist.

* Name von der Redaktion geändert.

Die drei Arten der Verwahrung: von der ambulanten Therapie zum lebenslangen Wegschluss

In der Schweiz gibt es mehrere Formen der Verwahrung. Sie werden je nach Delikt und weiter bestehendem Risiko ausgesprochen.

Ein Verwahrter in der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf. Symbolbild: Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Im Jahr 2004 stimmte das Schweizer Stimmvolk mit 56,2 Prozent für die Initiative «Lebenslange Verwahrung für extrem gefährliche, nicht therapierbare Sexual- und Gewaltstraftäter». Das Volk sagte also: Opferschutz vor Täterschutz.

Die Verwahrung ist im Artikel 64 im Strafgesetzbuch geregelt und kann von einem Gericht angeordnet werden, wenn ein Mensch eine Tat begangen hat, die mit einer Höchststrafe von mindestens fünf Jahren belegt ist, wie beispielsweise Mord oder Vergewaltigung. Zusätzlich muss das Risiko eines Rückfalls hoch und das Opfer psychisch, sexuell oder körperlich in seiner Integrität verletzt worden sein. Es kann auch ausreichen, wenn der Täter die Integritätsverletzung «nur» beabsichtigte.

Unterschieden wird bei einer Verwahrung zwischen drei Arten: der ordentlichen, der kleinen und der lebenslänglichen Verwahrung.

Die ordentliche Verwahrung:

Diese kann ausgesprochen werden, wenn bei einem Täter eine Persönlichkeitsstörung oder eine psychische Störung diagnostiziert wurde. Eine frühzeitige Entlassung aus der Verwahrung ist möglich, wenn der Täter die zuständigen Gutachterinnen oder Gutachter davon überzeugen kann, dass keine Rückfallgefahr besteht. Eine ordentliche Verwahrung erfolgt jeweils nach der abgesessenen Haftstrafe.



Nach zwei bis fünf Jahren erfolgt jeweils die erste Beurteilung. Auch die zuständigen Juristinnen und Juristen haben einen Einfluss darauf, wie regelmässig ein ordentlich Verwahrter beurteilt wird. Juristische Gründe für eine Neubeurteilung bestehen nur, wenn Fortschritte in der Therapie erkennbar sind. Gibt es diese nicht, wird eine Neubeurteilung kaum zu Gunsten des Verwahrten ausfallen. Die kleine Verwahrung:

Hier wird nach Artikel 59 des Strafgesetzbuches von einem Gericht eine stationäre Massnahme angeordnet, die, im Gegensatz zur ordentlichen Verwahrung, oft zusammen mit einer Haftstrafe verhängt wird. Der Freiheitsentzug wird in solchen Fällen aufgeschoben, damit die therapeutische Massnahme möglichst bald erfolgen kann. Die Therapien werden oft in offenen Einrichtungen durchgeführt, sofern keine Fluchtgefahr besteht. Kleine Verwahrungen werden nur bei als therapierbar beurteilten Tätern mit sehr geringer Rückfallgefahr ausgesprochen. Die lebenslange Verwahrung:

Diese kann nur bei als nicht therapierbar diagnostizierten Täterinnen und Tätern angeordnet werden. Ist dies der Fall, gibt es nur eine Möglichkeit, solch eine Massnahme zu verkürzen: neue, wissenschaftliche Erkenntnisse, die beweisen, dass die Täterin oder der Täter doch therapierbar ist. In solchen Fällen kann ein neues Gutachten beantragt werden. Brisant: Wird eine lebenslange Verwahrung aufgehoben und kommt es in Freiheit zu einem Rückfall, haftet die zuständige Behörde.

Nur wenige Entlassungen aus ordentlichen Verwahrungen

Im Jahr 2020 waren gemäss Bundesamt für Statistik 151 Personen in der Schweiz verwahrt. 150 Männer und eine Frau. 102 Verwahrte haben eine Schweizer Staatsangehörigkeit, 49 sind Ausländer. Zwischen 2004 und 2017 sind laut einer Studie des Amts für Justizvollzug des Kantons Bern insgesamt 27 Personen bedingt aus der ordentlichen Verwahrung entlassen worden. Personen mit einer kleinen oder lebenslänglichen Verwahrung sind hier nicht mit eingeschlossen.

Die Zahl entspricht zwei Prozent aller abgeklärten Fälle von ordentlichen Verwahrungen. Eine Angleichung der ordentlichen an die lebenslängliche Verwahrung in der Durchführung wird von verschiedenen Fachstellen mit Besorgnis beobachtet.

