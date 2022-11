Aktenzeichen bz: Ehrenmorde in Basel zwischen 2001 und 2006

Aktenzeichen bz - die Serie Wenn häusliche Gewalt endgültig eskaliert: Zwischen 2001 und 2006 töteten in Basel mehrere Männer ihre Frauen asdmasdm Femizid, «Ehrenmord» oder Totschlag: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts häuften sich in der Region Basel Tötungsdelikte, in denen Ehemänner ihre Frauen töteten. Die bz blickt zurück und zeigt auf, was sich seither verändert hat. Lea Meister und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Mordstadt Basel», titelte ein Medium im Jahr 2004. Innert nur 36 Stunden sterben in Basel drei Menschen: Ein Weinhändler erschiesst einen Polizisten, der Täter wird getötet; ein Türke tötet auf dem Marktplatz seine Frau mit vier Schüssen. Die Basler Polizei und die Bevölkerung sind im Ausnahmezustand.

Ein Blick zurück zeigt: Die Jahre ab 2000 waren geprägt von besonders gewaltsamen Tötungsdelikten. Die bz hat sich die Fälle angeschaut und die Häufung von häuslicher Gewalt, die endgültig eskaliert, analysiert. Dabei muss betont werden: Weder die Aufzählung der Fälle, noch die Liste möglicher Erklärungen ist abschliessend.

Eine Liste ohne Ende

Mai 2001. Ein Türke (37) tötet einen Jugendfreund (30) seiner Frau. Die Türkin war in der Schweiz aufgewachsen, er kam nach der Heirat zu ihr, sie bekamen zwei Kinder. Der langjährige Freund der Frau ermunterte sie, sich vom gewalttätigen Ehemann zu trennen. Der Täter bestellte den 30-Jährigen in seine Wohnung und erwartete ihn mit vier Verwandten. Nach Schlägen gegen den Kopf wurde der Mann erschossen. Anschliessend stach der Ehemann mit einem Messer auf den Toten ein. Das Gericht verurteilte ihn zu 18 Jahren Haft und einem Landesverweis.

August 2002. Ein Polizist (45) schiesst mit seiner Dienstwaffe auf seine Freundin (27). Er ist stark betrunken. In den Tagen vor der Tat belästigte und bedrohte der Schweizer seine Freundin, sie wollte ihn verlassen und anzeigen. Am Morgen des Tattags lauerte der Polizist der Frau auf. Als sie ins Taxi einstieg, stellte er sich vor das Fahrzeug und schoss 14 Mal auf seine Freundin – bis das Magazin leer war. Der Taxifahrer und Passanten konnten den Täter festhalten. Die junge Frau verstirbt 16 Stunden nach der Tat. Der Mann wird zu 16 Jahren Haft verurteilt.

April 2003. Ein Schweizer (43) tötet gegen zehn Uhr morgens bei der Tramhaltestelle Hirzbrunnen-Claraspital seine Frau (43) mit vier Schüssen. Sie hatten gemeinsam drei Kinder. Der Mann war im Jahr zuvor zu 15 Monaten Haft verurteilt worden, da er seiner Frau gegenüber gewalttätig geworden war. Eine Auflage des Gerichts war die Teilnahme an einem Präventionsprogramm. Ein psychiatrisches Gutachten besagte, es gehe keine Gefahr mehr von ihm aus. Für den Mord an seiner Frau wurde der Mann zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Juli 2003. Ein Türke (46) erschiesst an einem Geburtstagsfest in einer Wohnung in Pratteln die Mutter seiner Ex-Freundin (75), ihre Tochter (15) und ihren neuen Partner (52); sie selbst überlebt schwer verletzt. Der Mann flüchtet nach Ungarn und wird im November 2003 ausgeliefert. Er will die Tat «aus Eifersucht» begangen haben. Das Gericht verurteilt ihn zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einem Landesverweis.

Juni 2004. Ein Türke (54) tötet am Vormittag in einer Telefonkabine auf dem Marktplatz in Basel seine Frau mit vier Schüssen. Mit ihr hatte er fünf Kinder. Die Frau trennte sich kurz vor der Tat von ihrem Ehemann, er hatte sie jahrelang bedroht und misshandelt. Sie flüchtete zeitweise in ein Frauenhaus. Der Mann verfolgte sie am Tattag, worauf sie in die Telefonkabine flüchtete. Vor Gericht sagte der Täter, er erinnere sich nicht an die Tat. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Dezember 2004. Ein Türke (48) reist aus Köln nach Basel, nachmittags sieht er den neuen Freund (40) seiner Ex-Frau und gibt mehrere Schüsse auf ihn ab. Das Opfer überlebt den Anschlag dank einer Notoperation. Das Paar hatte drei Kinder, die Frau wollte sich nach 16 Jahren Ehe trennen. Der Täter muss für zehn Jahre in Haft und erhält einen Landesverweis.

Sie greift ein, wenn es zu psychosozialen Notlagen kommt

Die Taten zu Beginn des 21. Jahrhunderts schockierten die Baslerinnen und Basler. Tatsächlich scheint es eine einzigartige Häufung von Femiziden, von häuslicher Gewalt mit Todesfolge gewesen zu sein. Eine, die damals nahe am Geschehen war, ist Jacqueline Frossard. Sie leitete zwischen 2000 und 2006 den Sozialdienst der Basler Polizei.

«Ihre Motive blieben bis zum Schluss nebulös», sagt Jacqueline Frossard, ehemalige Leiterin des Sozialdienstes der Basler Polizei. Nicole Nars-Zimmer

Es war die Aufgabe ihrer Abteilung, auszurücken, wenn jemand aus dem Umfeld einer Gewalttat Unterstützung brauchte. «Wir greifen ein, wenn es zu psychosozialen Notlagen kommt», sagt Frossard, die heute als Psychologin und Juristin im Zentrum für psychologische Beratung in Basel arbeitet. Als Notfallpsychologin stand sie den Polizistinnen und Polizisten zur Seite, war jedoch selbst kein Teil des Korps.

Ein narzisstisch motiviertes Delikt

In mehreren Fällen hat Frossard mit den Tätern gesprochen. «Ihre Motive blieben bis zum Schluss nebulös», sagt sie. Trotz der gewieften Befragungen durch die Staatsanwaltschaft hätte man von den Männern kaum Detailliertes zu den Hintergründen erfahren. Frossard sagt, die Motive für den Mord an der Ehefrau seien «sehr individuell». Dabei sei sehr schwierig abzugrenzen, ob es den Tätern um die Familienehre oder um ihre eigene Ehre gegangen sei, die Tat also eher ein «narzisstisch motiviertes Delikt» gewesen sei. Völlig unabhängig von der Kultur könne dieses dennoch nicht betrachtet werden, da die Männer vermehrt einem Ehrbegriff unterstünden, der in unserer Kultur weniger gelte, sagt Frossard.

Den Begriff «Ehrenmord» dürfe man aber nicht einfach pauschal anwenden, wenn ein Mann aus einem bestimmten Kulturkreis seine Frau umbringt. Damit wird die Tötung eines Familienmitglieds als Strafe für eine Verletzung der Verhaltensregeln beschrieben. Die meisten Opfer sind damit weiblich und stammen vorwiegend aus Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten. Es gibt vergleichbare Fälle jedoch auch in Indien oder Südamerika.

Systematische Unterdrückung von Mädchen und Frauen

In den Jahren 2000 bis 2006 wurde laut der damaligen türkischen Familienministerin in der Türkei fast täglich eine Frau aufgrund verletzter Ehre getötet. Nach Schätzungen von Amnesty International aus der Zeit der ersten Jahre im 21. Jahrhundert wurde ein Drittel bis die Hälfte aller türkischen Frauen Opfer von Gewalt in der Familie.

Organisationen wie Terres des Femmes fordern, den Begriff «Ehrenmord» nicht mehr zu verwenden, sondern «die Gewalt im Namen der Ehre» klar zu benennen. Laut Terres des Femmes geht es um die systematische und langjährige Unterdrückung von Mädchen und Frauen. Dies arbeitete die Organisation 2005 in einer Studie auf.

Mehr binationale Ehen und unverheiratete Paare

Viele der Taten, die sich in Basel zwischen 2000 und 2006 ereigneten, wurden von Männern mit Migrationshintergrund begangen. «Bluttaten erschüttern Basler Modell der Integration», schrieb etwa der «Tages-Anzeiger» 2004. Der damalige Basler Polizeidirektor Jörg Schild (FDP) befürchtete, dass die Häufung der Gewalttaten «uns zurückwirft und die Fremdenfeindlichkeit schürt».

Nationalrat Mustafa Atici. Kenneth Nars

Damals wie heute beruft sich die Basler Integrationspolitik auf den Leitsatz «Fördern und Fordern». Einer, der die Integrationsbemühungen detailliert kennt und selbst erlebt hat, ist Nationalrat Mustafa Atici (SP). Er beobachtet eine starke Weiterentwicklung innerhalb der kurdischen und türkischen Gemeinschaft in Basel. Er sagt: «In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat sich die Einstellung sehr verändert.» Gerade auch Ältere der ersten Generation in der Schweiz seien heute deutlich weniger streng; das betrifft sowohl die Erziehung als auch ihre Haltung. So gibt es laut Atici immer mehr binationale Ehen sowie Paare, die ohne Heirat zusammenleben.

Deutschlernen als wichtigster erster Schritt

Probleme sieht Atici bei jungen Männern, die in ihrer Heimat konservativ aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Sie kämen oftmals erst im Erwachsenenalter in die Schweiz und hätten in ihren Familien erlebt, dass in schwierigen Situationen als Lösungsversuch oft Gewalt ausgeübt worden sei.

Atici sagt, die ersten drei Jahre im neuen Land seien entscheidend. Unter anderem gibt es in Basel für Migrantinnen und Migranten kostenlose Deutschkurse. Atici ermutigt alle, dieses Angebot zu nutzen. «Wer Zeit darin investiert, Deutsch zu lernen, hat einen grossen Teil der Integration schon geschafft.» Daneben legt der Politiker Wert auf «ein gesundes Umfeld und einen Job». Zudem verweist er auf Institutionen und Organisationen, welche jungen Paaren in Schwierigkeiten zur Seite stehen könnten: «Eltern, junge Paare und von Gewalt Betroffene sollen sich unbedingt frühzeitig bei Beratungsstellen Hilfe holen.»

Vom «Familienstreit» zur «häuslichen Gewalt»

Zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden Rufe nach Prävention im Bereich der häuslichen Gewalt laut. 2003 verstärkte sich das schweizweite Bestreben, mehr Schutz für die Opfer zu schaffen. Das Bundesamt für Justiz teilte mit, Gerichte könnten künftig eine gewalttätige Person anweisen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Zudem waren weitere Massnahmen wie ein Annäherungs- oder ein Kontaktverbot möglich.

«Zuvor hiess unser Rapportbogen für häusliche Gewalt noch ‹Familienstreit›.» Nicole Nars-Zimmer

Für Expertin Frossard bedeutete das einen Fortschritt: «Zuvor hiess unser Rapportbogen für häusliche Gewalt noch ‹Familienstreit›.» Als Sozialdienstleiterin habe sie sich «dahinter geklemmt», neue Formulare, Handlungsanweisungen, Unterstützungshilfen und den Kontakt mit der Opferhilfe aufgesetzt. Sie schaffte klare Abläufe. «Früher wurde häusliche Gewalt verharmlost und nicht ernst genommen», sagt Frossard rückblickend.

Mehr als die Hälfte aller Fälle spielt sich in der Partnerschaft ab

2021 wurden laut der Kriminalitätsstatistik in der Schweiz 19'341 Straftaten im häuslichen Bereich polizeilich registriert. In Basel-Stadt waren es 709 Vergehen. Am häufigsten sind dabei Tätlichkeiten sowie Drohungen. In mehr als der Hälfte der Fälle in Basel fand die Gewalt innerhalb einer laufenden Partnerschaft statt. In 28 Prozent der Fälle handelte es sich um Gewaltstraftaten innerhalb einer ehemaligen Beziehung.

Unterdessen ist die Bekämpfung der häuslichen Gewalt für die Basler Behörden und die Polizei ein zentrales Anliegen. Die rechtlichen Grundlagen für ein kantonales Bedrohungsmanagement in Basel-Stadt wurden im Grossen Rat beschlossen, im ersten Halbjahr 2023 sollte dann die operative Arbeit starten können.

Toprak Yerguz, Kommunikationsverantwortlicher beim Justiz- und Sicherheitsdepartement, sagt, ein wichtiger Bestandteil des Bedrohungsmanagements sei es, «die Grundlage für einen guten Informationsfluss zu legen». Im Kanton Baselland ist man bereits einen Schritt weiter, im Nachbarkanton ist das Bedrohungsmanagement nämlich bereits aktiv. Online lassen sich beispielsweise über ein Formular Bedrohungsfälle melden.

Im Juni 2022 gab die Regierung ausserdem bekannt, einen Fokus auf Massnahmen gegen Gewalt in den eigenen vier Wänden zu legen. Mit Präventionsarbeit und Informationen soll das Grundwissen in der Bevölkerung erhöht werden. Weiter startete unlängst das Projekt «Halt Gewalt» im Kleinbasel: Die Kampagne will die Menschen im Quartier in die Prävention miteinbeziehen.

«16 Tage gegen Gewalt» Die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt» setzt den Fokus der Aktionstage in diesem Jahr auf Feminizid. Darunter wird geschlechterspezifische Gewalt verstanden, die mehrheitlich von Männern ausgeübt wird. Ein Grossteil der Taten findet im häuslichen Umfeld statt. Die Kampagne startet am 25. November und dauert bis zum 10. Dezember. Auch in Basel finden mehrere Veranstaltungen statt. Weitere Informationen unter: www.16tage.ch.

«Wir brauchen ein Bedrohungsmanagement»

Marc Graf erstellte in seiner Funktion als forensischer Psychiater in mehreren der genannten Tötungsdelikte die Gutachten, redete mit den Tätern und beschäftigte sich intensiv mit narzisstisch motivierten Morden unter dem Deckmantel der vermeintlichen Ehre. Vieles aus dieser Zeit ist ihm stark in Erinnerung geblieben.

Marc Graf hat mit vielen Tätern der genannten Tötungsdelikte gesprochen. Reue gespürt hat er keine. Mario Heller

Herr Graf, zu Beginn der Nullerjahre gab es eine Ballung an Tötungsdelikten an Frauen in der Region Basel. Wie lässt sich diese erklären?

Wir hatten damals eine klare Häufung von Tötungsdelikten von Männern mit einem anderen soziokulturellen Hintergrund. Sie haben sich teilweise legitimiert bis hin zu verpflichtet gefühlt, diese Taten zu begehen. Die Taten wurden meist nicht impulsiv begangen, sondern waren ziemlich klar geplant und hatten einen Vorlauf. Die Täter hatten oft Rayon- und Kontaktverbote, haben sich Waffen beschafft, haben den Frauen nachgestellt und sie ausspioniert. Aufgrund verlässlicher Zeugenaussagen kann man sagen, dass die Opfer die Täter in keinster Art und Weise provoziert haben. Ganz im Gegenteil, oft haben sie noch versucht zu deeskalieren oder zu flüchten.

Es ist aber auch in anderen Ländern nicht einfach so «erlaubt», seine Frau zu töten ...

Das stimmt. «Ehrenmorde», ich nenne die nur ungerne so, folgen auch in Ländern, die diese in einer bestimmten Form legitimieren, gewissen Regeln. Auch dort ist ein Ehemann verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es seiner Frau gut geht. Die Männer können zwar über ihre Frau verfügen, tragen aber auch Verantwortung für sie. Wenn sie dieser nicht nachkommen, werden sie von der Familie der Frau sanktioniert.

Hatten und haben wir ein Integrationsproblem?

Ich hoffe sehr, dass in diesem Punkt viel gegangen ist. Ich selber habe 1999 ein Jahr lang in der damaligen Ambulanz der UPK am Claragraben gearbeitet. Das war eine sehr transkulturelle Ambulanz. Als Assistenzarzt habe ich dort zahlreiche junge Frauen aus der Türkei und Ex-Jugoslawien behandelt, die schwerst depressiv und total am überlastet waren. Sie haben den ganzen Tag die Kinder versorgt, den Haushalt gemacht und sind am Abend arbeiten gegangen, um etwas Geld zu verdienen, das der Ehemann in der Regel für Alkohol oder beim Glücksspiel verprasst hat. Viele Familien haben massiv über ihren Verhältnissen gelebt und so hohe Schuldenberge angehäuft. Dies, um den Mythos der Familie, die erfolgreich in den Westen gezogen ist, aufrechtzuerhalten. Viele dieser Frauen konnten damals ausserdem kein Deutsch, weil ihnen von ihren Männern Sprachkurse und Kontakte verboten wurden. Sie waren sozial extrem isoliert.

Sind diese Tötungsdelikte eine Eskalation von häuslicher Gewalt, die über Jahre hinweg passiert und verankert ist?

Von allen Fällen, die ich begutachtet habe, gab es keinen einzigen Fall, bei welchem im Vorfeld keine erhebliche Gewalt stattgefunden hat. Wenn dies den Behörden bekannt war, wurden die entsprechenden Massnahmen getroffen. Kein einziger Fall, den ich begutachtet habe, ist aus heiterem Himmel passiert.

Wie viele der genannten Fälle haben Sie begutachtet?

Es war eine kurze Zeit, in der ich sechs Tötungsdelikte begutachtet habe.

Was hat Sie besonders beschäftigt an diesen Fällen?

Die unglaubliche Gewalt gegen völlig wehrlose Personen. Personen, die versucht haben, zu deeskalieren. In keinem einzigen Fall wollte eine Frau ihrem Mann Geld oder die Kinder wegnehmen. Die Frauen waren demütig, haben viel verloren. Sie konnten machen, was sie wollten und wurden trotzdem ermordet. Die Ohnmacht der Opfer hat mich sehr erschüttert. Umgekehrt auch das unglaublich aggressive, menschenverachtende Verhalten der Täter. Bei diesen Taten kommt eben die vermeintliche Ehre ins Spiel. Mit Ehre hat das aber überhaupt nichts zu tun, das ist oberflächlicher Narzissmus. Der Narzissmus bricht nach der Tat dann völlig in sich zusammen.

Haben Sie bei den Tätern Reue gespürt?

Nein. Nicht einmal. Die Täter haben sich meist mir gegenüber angebiedert und sind im Selbstmitleid zerflossen. Einer der Täter war wirklich erschüttert über den Anblick seiner erschossenen Freundin. Das war authentisch. Viele Menschen stellen sich in ihren Gewaltfantasien nicht so genau vor, wie es dann wirklich aussieht, wenn man einen ursprünglich geliebten Menschen ermordet.

Hat es auch mit fehlenden Strategien für den Umgang mit dem eigenen Scheitern zu tun?

Ganz stark, ja. Das sieht man bei vielen Familiendramen, auch bei Schweizer Männern. Es können Kurzschlussreaktionen aus einer narzisstischen, egozentrischen Perspektive sein. Es gibt Männer, die keine andere Perspektive sehen.

Wird präventiv in diesen Bereichen genug getan?

Das kann ich nicht sagen, da ich als forensischer Psychiater immer erst ins Spiel komme, wenn etwas schon schiefgelaufen ist. Etwas vom präventiv Wirksamsten, was ich damals gekannt habe, war der Sozialdienst der Polizei. Nicht uniformierte Sozialarbeitende, welche die Leute in Basel dann auch irgendwann kennen und oft involviert sind bei häuslicher Gewalt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wir brauchen so etwas wie ein Bedrohungsmanagement, da wird aktuell ja einiges getan. Es kann nicht sein, dass jemand alle Warnsignale auslöst und man die Informationen nicht gebündelt hat und kein Risikomanagement vornehmen kann. Man kann den Datenschutz höher gewichten, nimmt damit aber in Kauf, eine deutlich höhere Anzahl an Straftaten zu haben. Das mag paradox klingen und das sage ich jetzt als forensischer Psychiater, aber wir müssen doch auch die potenziellen Täter schützen. Wir dürfen doch niemanden ins Messer laufen lassen. Gewalt ist nicht in Ordnung, egal in welcher Form. Wir tolerieren sie nicht. Punkt. Das muss ganz früh und niederschwellig in alle Gesellschaftsgruppen eindringen. Wir müssen die Opfer schützen, dann können wir auch auf der Täterseite mehr machen.

Sind Sie optimistisch, dass das überhaupt möglich ist?

Ich bin optimistisch, dass wir mehr machen können. Wir müssen uns als Gesellschaft schon noch einmal überlegen, wie man Opfer von struktureller und häuslicher Gewalt besser schützen und unterstützen kann, damit es zu mehr Anzeigen kommt. Beispielsweise eine Meldepflicht von Notfallstationen an die Erwachsenenschutzbehörde, wie bei Gewalttaten gegenüber Kindern, auch wenn dies zweischneidig sein kann. Gut geschulte Sozialarbeitende und Psychologen müssen diesen Fällen dann aktiv nachgehen. Sie dürfen nicht vergessen gehen.

