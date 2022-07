Falli Illias: Alice F. beschäftigt weiter die Gerichte

Fall Ilias Alice F. beschäftigt die Gerichte mit Eingaben Die Mörderin des 7-jährigen Knaben macht Beschwerde gegen die Basler Justiz – und blitzt vor Bundesgericht ab. Christian Mensch 08.07.2022, 05.00 Uhr

Fall Ilias vor dem Basler Strafgericht, links im Bild die Angeklagte Alice F., Zeichnung aus dem Gericht vom 10. August 2020. Bild: Erika Bardakci-Egli / bz Zeitung für die Region

Auch in zweiter Instanz hat das Basler Appellationsgericht die Seniorin Alice F. wegen Mordes verurteilt. Aufgrund ihrer psychischen Störung hat es sie jedoch erneut für schuldunfähig erklärt und eine Verwahrung ausgesprochen.

Ein Weiterzug an das Bundesgericht ist wahrscheinlich, auch wenn das schriftliche Urteil des obersten Basler Gerichts noch nicht vorliegt. Denn Alice F. erachtet sich als psychisch gesund, wenn auch weiterhin völlig unverstanden von allen Behörden, denen sie eine Verschwörung gegen ihre Person unterstellt.

Der Grosse Rat soll über die Beschwerde entscheiden

Im vergangenen Oktober richtete sie sich in einer «Aufsichtsbeschwerde» an den Grossen Rat. Das Ratsbüro leitete das Schreiben einerseits an das Justiz- und Polizeidepartement weiter, andererseits an das Appellationsgericht – worauf Alice F. auch dagegen Beschwerde erhob: Sie beschwere sich über die Aufteilung ihrer Beschwerde, da beim «gemeinsam begangenen Komplott» auch das Appellationsgericht beteiligt sei. Deshalb müsse ihre Sache «ausschliesslich und nur vom gesamten Grossen Rat als alleinige Instanz behandelt und entschieden werden».

Über diese Beschwerde urteilte wiederum das Appellationsgericht in seiner Funktion als Verwaltungsgericht. Dieses urteilte im Februar, schon aus Gründen der Gewaltenteilung könne es nicht auf den Rekurs eingehen. Es sei auch nicht zu beanstanden, dass der Grosse Rat zur Behandlung der Beschwerde auch die Geschäftsprüfungskommission eingeschaltet habe. Ob und wie diese tätig werde, sei wiederum nicht von der Justiz zu beurteilen. Nach dieser Lehrstunde in staatlicher Gewaltenteilung befand das Gericht: «Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.»

Eingaben seit den 1970er-Jahren

Kurzen Prozess machte darauf das Bundesgericht. Am 9. März traf dort ihre Beschwerde gegen das Basler Urteil wegen «Verletzung und Verweigerung der Aufsichtspflicht» ein, am 11. März wurde sie als offensichtlich haltlos abgewiesen. Spitzfindig hatte Alice F. gemeint, das Basler Urteil sei gar nicht rechtsgültig, da es lediglich vom Gerichtsschreiber unterzeichnet wurde.

Die Geduld des Staates und der Justiz ist bemerkenswert. Bereits 1978 forderte Alice F., damals mit ihrem Partner Rolf R., der Gesamtbundesrat müsse sich mit dem Unrecht befassen, das ihnen widerfahre.