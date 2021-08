Allianz Cinema Nach zwei Jahren: Allianz Cinema ist zurück auf dem Münsterplatz Heute Abend um 21.25 Uhr startet die Open-Air-Kino-Saison in Basel mit dem Comedy-Drama «Dream Horse». Maximilian Karl Fankhauser 05.08.2021, 05.00 Uhr

Das Allianz Cinema ist die nächsten zwei Wochen wieder in Basel zu Gast. David Hubacher / PPR (02. August 2019)

Die Open-Air-Kino-Saison in Basel wird eröffnet: Heute Abend bis zum 29. August öffnet das Allianz Cinema das erste Mal seit zwei Jahren seine Pforten wieder auf dem Münsterplatz. Wurde es im letzten Jahr noch pandemiebedingt zu einem Drive-in-Kino auf dem Bell-Areal umgewandelt, so kehrt die diesjährige Ausgabe wieder an seinen gewohnten Standort zurück (bz berichtete). Um 21.25 Uhr ist mit dem Comedy-Drama «Dream Horse» aus dem Jahr 2020 Startschuss auf dem Münsterplatz. Hierbei handelt es sich um eine wahre Geschichte einer walisischen Supermarkt-Kassiererin, die mit ihren Ersparnissen das Pferd Dream aufzüchtet und trainiert, um es mit anderen Pferden konkurrieren zu lassen.