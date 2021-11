Basler Veranstaltende könnten bald eine Einnahmequelle verlieren

Allmendgebühr Basler Veranstaltende könnten bald eine wichtige Einnahmequelle verlieren Kopfstand für Kulturveranstalter: Geht es nach der Regierung, sollen Veranstalter auf Allmend nicht mehr mit externen Standbetreibern zusätzlich Geld verdienen können. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Veranstalter von Events wie dem «Bebbi-Jazz» dürfen mit Essensständen nicht mehr Geld einnehmen, als sie dem Kanton für den öffentlichen Grund bezahlen. Archivbild: Kenneth Nars

Noch läuft die Vernehmlassung zur neuen Gebührenverordnung zum Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raumes. Es ist eigentlich eine Formsache, wäre da nicht Paragraf 6 und bei diesem vor allem Absatz 2. Darin heisst es: «Die Summe der ­Nutzungsgebühren, die eine Veranstalterin oder ein Veranstalter von Dritten erhebt, darf die in der Veranstalterbewilligung festgesetzte Nutzungsgebühr nicht übersteigen.»

Das heisst, Veranstalter dürfen zum Beispiel mit Essensständen, die von Dritten betrieben werden, nicht mehr Geld einnehmen, als sie dem Kanton an Nutzungsgebühr für den ­öffentlichen Grund bezahlen.

Kulturelles Leben könnte Schaden nehmen

Doch das seien jeweils wichtige Einnahmen, warnt Simon Handschin, Präsident des Jugendkulturfestivals Basel (JKF). «Bei uns machen diese Gebühren in etwa fünf Prozent des Gesamtbudgets aus. Das klingt nach wenig, gemessen jedoch an den budgetierten und am Festival selbst zu erwirtschaftenden Einnahmen, würde der Wegfall von Stand­gebühren ein ernsthaftes Loch in der Kasse hinterlassen.» Auch Sponsoren und Stiftungen, die das JKF ­finanziell unterstützen, würden erwarten, dass das Organisationskomitee über andere Wege noch Einnahmen erwirtschaftet.

Würde ein Veranstalter externe Standbetreiber abzocken, würde sich das herumsprechen und wäre nicht lange haltbar, sagt auch Michael Santeler, Chef Gastronomie und Sponsoring des Traditionsanlasses Em Bebbi sy Jazz. Über den Solidaritätsbeitrag von Restaurants, die vom Anlass jeweils stark profitieren, und von den externen Standbetreibern nimmt das «Bebbi-Jazz» jeweils 60'000 Franken ein, was rund ein Fünftel des Gesamtbudgets aus­mache. «Diese Summe holen wir nicht einfach so über andere Wege rein. Wir sind auf diese Beiträge angewiesen», mahnt Santeler.

«Gebührenordnung darf Kultur nicht hindern»

Neben den Veranstaltern und der Dachorganisation «Kulturstadt Jetzt» kritisieren auch fast alle Grossratsparteien den neuen Passus. «Gebührenordnung darf Kultur nicht hindern», lautet der Titel der Medienmitteilung der SP zu ihrer Vernehmlassungsantwort. Gerade für nicht kommerzielle Veranstaltungen könne das Verbot von Einnahmen von Drittparteien, die über die Nutzungsgebühr für die Allmend hinausgehen, zur unüberwindbaren Hürde werden.

Die SP verlangt, dass der ganze Paragraf 6 gestrichen wird, da dieser der kulturellen Vielfalt der Stadt Basel «ernsthaft» schaden könnte. Es sei sinnvoll, wenn Veranstalter über Cateringanbieter Mittel erwirtschaften und so den Deckungsbeitrag erhöhen können, schreiben die Grünliberalen. Die FDP warnt vor einem Schaden für das kulturelle Leben in der Stadt. Auch die SVP, die Mitte und die Grünen warnen vor negativen Folgen für die Kulturstadt Basel. LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein, welche die Vorlage ebenfalls kritisch bewertet, fordert, dass die Allmendgebühren grundsätzlich gesenkt werden. BastA! wollte sich zur Vorlage nicht äussern.

Kanton sieht keine Gefahr für Veranstaltungen

Die Erneuerung der Gebührenverordnung ist nötig, weil die alte Verordnung noch auf dem frü­heren Allmendgebührengesetz fusst, das keine Veranstalterbewilligung kennt. Gemäss Sarah Mesmer, Mediensprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements, sei der Grundgedanke von Paragraf 6, dass den Veranstaltern durch die genehmigte Sondernutzung des öffentlichen Grundes kein Gewinn und somit Sondervorteil entstehen dürfe.

Mesmer erinnert daran, dass Veranstalter Kosten, die für die Bereitstellung von Infrastruktur an Dritte entstehen, zu marktüblichen Preisen weitergegeben werden können. Zusätzlich darf der Veranstalter von Dritten eine Bewilligungsgebühr von maximal 200 Franken pro Stand verlangen. Deshalb bestehe seitens Kanton nicht die Befürchtung, dass den Veranstaltern Geld verloren geht, beziehungsweise dass sie auf ihren Kosten sitzen bleiben, beschwichtigt Sarah Mesmer.

