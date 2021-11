Allschwil: Kanton Baselland will keine «Lex Idorsia»

Verkehr Allschwil wird schon wieder ausgebremst: «Lex Idorsia» ist ungültig Das Unternehmen baut im Bachgraben seinen Hauptsitz aus. Die Gemeinde wollte Vorgaben zum Privatverkehr machen. Doch aus Liestal heisst es: Das geht so nicht. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Idorsia will im Bachgraben-Areal aufstocken. Die Gemeinde fürchtet, dass es noch mehr zu Staus kommt im Gebiet. Visualisierung Herzog & de Meuron

Der Baselbieter Regierungsrat hat die Quartierplanvorschriften Idorsia in Allschwil genehmigt, jedoch auch zwei Punkte angepasst. Einer hat es in sich. Der Regierungsrat strich unter anderem die Bestimmung, wonach der Autoanteil am Verkehrsaufkommen im Gebiet von derzeit 65 auf 43 Prozent gesenkt werden müsse, und zwar linear und dauerhaft bis zum Jahr 2030. Ohne diesen Passus kann die Gemeinde die Firma Idorsia, die ihren Hauptsitz ausbauen will, nicht dazu verpflichten, deren Mitarbeitende vom täglichen Autogebrauch abzuhalten.

Die Streichung der Zielvorgabe für den motorisierten Individualverkehr (MIV) aus dem Quartierplan gibt in Allschwil zu reden. War doch gerade die MIV-Reduktion ein heiss diskutierter Punkt bei der Behandlung der Quartierplanreglemente im Einwohnerrat. Dank des Quartierplanverfahrens ist es Idorsia überhaupt erst möglich, am Hauptsitz doppelt so hoch zu bauen wie ursprünglich vorgesehen. Im Bachgrabengebiet sind laut Regelbauweise lediglich 20 Meter zulässig – der Quartierplan sieht nun 40 Meter vor.

Die rechtliche Grundlage fehle, sagt der Kanton

Wenn schon höher gebaut werden dürfe, so das Argument etwa von Grüner Seite, dann müsse man strenge Vorgaben beim Modalsplit machen. Sprich: Von der Firma verlangen, dafür zu sorgen, dass sie ihrer Belegschaft den Umstieg auf ÖV, Velo, E-Bike und so weiter möglichst attraktiv macht. Denn die Strassen im und rund um das boomende Bachgrabenareal sind schon heute häufig verstopft.

Wenn im Bachgraben eine Mehrnutzung genehmigt wird, so die Meinung vieler Ortsparlamentarier, dann müssen die Nutzniesser auch Zugeständnisse machen. Dieses «Pfand» existiert nun nicht mehr.

Die Gemeinde will den Regierungsratsbeschluss nicht einfach so hinnehmen. Der Rechtsdienst sei bereits daran, ein Arbeitspapier zu verfassen, sagte der zuständige Gemeinderat Christoph Morat (SP) an der Einwohnerratssitzung vom vergangenen Mittwoch. Er sagte:

«Der gewiefte Jurist hat natürlich gleich erkannt: Da gibt es Möglichkeiten, sich zu wehren.»

Die Streichung der Klausel hat Signalwirkung für künftige Quartierplanverfahren im ganzen Kanton. Die Gemeinden werden sich daran erinnern, dass derartige Vereinbarungen zum Verkehr aus Sicht des Regierungsrats nicht möglich sind. Man wird von vornherein auf das Festhalten von Vorgaben für den Modalsplit, also die Verteilung der Verkehrsarten, verzichten.

Basel-Stadt trödelt bei der Tramerschliessung

Der Regierungsrat begründet die Streichung damit, dass die rechtliche Grundlage fehle, Grundeigentümer bei Nichteinhaltung der Vorgaben zu sanktionieren. Allschwil hätte also gar nichts in der Hand, um die Regeln durchzusetzen.

Es ist nicht der erste Rückschlag beim Thema Verkehr im Bachgraben. Zwar ist für das Gebiet eine Erschliessung mit dem Tram vorgesehen. Dafür wäre Basel-Stadt zuständig. Der Stadtkanton hat jedoch jüngst durchblicken lassen, dass es ihm überhaupt nicht eilt mit dem Bachgrabentram.

Allschwil stellt akuten Handlungsbedarf fest

Ebenso hat Basel-Stadt jüngst die Gelder zur Verlängerung der BLT-Buslinie 64 (Arlesheim-Bachgraben) zum Basler Kannenfeldplatz oder zum Bahnhof St. Johann sistiert. Nun steht im Raum, dass Allschwil einen Teil der Finanzierung provisorisch übernimmt. Das wäre wohl ein Novum im Landkanton. Für die Dezembersitzung des Einwohnerrats ist ein entsprechendes Budgetpostulat vorgesehen, das von links bis rechts Unterstützung findet.

Im Rahmen des Quartierplans Idorsia wurde auch ein Mobilitätskonzept angefertigt. Es weist akuten Handlungsbedarf bei der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr aus, denn: «Während der MIV auf den Kantonsstrassen in Allschwil insgesamt seit 1990 praktisch nicht mehr zugenommen hat, wurde zwischen 2006 und 2010 im Gebiet Bachraben eine Zunahme von 25 Prozent verzeichnet.» Zwar habe sich das Wachstum des MIV jüngst verlangsamt, das sei aber «hauptsächlich auf die Verbesserung des ÖV-Angebots» zurückzuführen.