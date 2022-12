Lebensmittel für Bedürftige: Unterwegs in Basel mit Freiwilligen

Alltagshelden Dass die Lebensmittel bei Bedürftigen statt in der Tonne landen: Unterwegs in Basel mit den Freiwilligen Mitte November fand in Basel der Suppentag statt. Die Einnahmen gingen an die Schweizer Tafel, deren freiwillige Mitarbeiter rund vier Tonnen Lebensmittel pro Tag an Bedürftige verteilen. Wir haben zwei Mitarbeitende des Hilfswerks einen Tag lang auf ihrer Tour begleitet. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zivildienstler Manuel Zuckschwert beliefert das Restaurant du Coeur. Tanja Opiasa-Bangerter

«Habt ihr Fleisch oder Milchprodukte?», fragt die Sozialarbeiterin und wühlt vor der Stiftung Rheinleben nahe Heiliggeistkirche in einer Transportkiste. Die Tagesstruktur für psychisch Beeinträchtigte ist die zweite Station der Tour, auf die wir zwei Mitarbeiter der Schweizer Tafel begleiten. Äpfel und Tomaten purzeln übereinander und eine Mandarine rollt unter den Lieferwagen der Schweizer Tafel.

«Fleisch gibt’s heute wieder keines, aber einige Joghurts», antwortet Zivildienstleister Manuel Zuckschwert geduldig. Die meisten Grossverteiler würden versuchen, die kurz vor Ablauf des Verbrauchsdatums stehende Ware noch bis Ladenschluss zum halben Preis zu verkaufen, dadurch sei das Fleisch am nächsten Tag nicht mehr brauchbar.

«Einzelhändler frieren Fleischprodukte eher ein», sagt Zuckschwert und erzählt von der bei Kunden beliebten Lieferung der Bell-Metzgerei. Der Grossteil der Ware seien Früchte und Gemüse, sagt der 27-Jährige, der bereits den zweiten Zivildiensteinsatz bei der regionalen Niederlassung der Schweizer Tafel bestreitet.

«Braucht ihr Frauentee?»

Diese liefert mit vier Fahrzeugen jeden Werktag vier Tonnen Lebensmittel an achtzig soziale Institutionen – darunter Obdachlosenheime, Gassenküchen, Notunterkünfte und andere Hilfswerke. «Sechzig Spender beliefern uns – mehrheitlich aus dem Detailhandel», sagt Geschäftsleiter Michele Hostettler.

«Braucht ihr Frauentee?», fragt der freiwillige Helfer Theo Häfliger die eben dazugestossene Mitarbeiterin eines Basler Frauenhauses und zeigt ihr die Teemischung. Man halte nicht vor dem Eingang der Institution, damit der Standort des Frauenhauses zur Sicherheit der Klientinnen weiterhin geheim bleibe, erklärt Häfliger.

Der 78-Jährige stieg damals als Arbeitsloser bei der damaligen Basler Tafel ein und übernahm wenig später die Leitung der regionalen Distribution. Seit seiner Pensionierung begleite der dreifache Vater und Grossvater einmal pro Woche eine Fahrt. «So lange ich das noch kann», sagt er und steigt aus.

Pensionär und Tafellegende Theo Häfliger geht einmal pro Woche auf Tour

Die Mitarbeiterin packt reife Bananen, abgepackten Käsekuchen sowie zwanzig Stück Frauentee in einen Einkaufstrolley. Auch zwei Netze mit Mandarinen wird sie ins Heim mitbringen – «die vielen Kinder freuen sich.» Man koche jeweils zusammen, an den zwei Liefertagen werden die Lebensmittel in den Menüplan eingebunden.

Tafellegende Theo Häfliger und Manuel Zuckschwert im Coop Gundeli. Kenneth Nars

Wir müssen weiter, unser nächster Halt ist der Gundeldinger Coop. «Die Liste hört heute nicht mehr auf», scherzt Tafellegende Häfliger und gurtet sich an. Das Tor ist noch geschlossen, zu oft klingeln wolle er nicht, sagt Zuckschwert: «Sonst hagelt es Reklamationen.»

Nach zehn Minuten werden wir empfangen. In den meisten Läden sei man willkommen, sagt Häfliger und peilt zielstrebig das Hintere des Lagerraums an. Häfliger kenne sämtliche Standorte in- und auswendig, sagt Zuckschwert und schmunzelt. Zwei Wagen sind der Tafel zugewiesen – darunter Nesquick Schokolade, Da Vida und Himbeeren. Häfliger lässt loses Brot und einzelne Salatblätter zurück: «Die darf ich so nicht mitnehmen.»

«Eure Arbeit entlastet unser Budget enorm.»

Wenige Minuten später fahren wir vor das Wohnhaus Spektrum. Ein Wohnheim. Zwei Klientinnen kommen uns bereits entgegen, ihre leeren Einkaufstrolleys ziehen sie schleppend hinter sich her. Eine Klientin schnappt sich acht Stracciatella-Joghurts. Ihre Betreuerin Sabine Stückli lacht und scherzt liebevoll:

«Du hast ja was vor.»

Die Heimbewohner würden oft selbst zum Lieferwagen kommen, um zu schauen, was ihnen gefällt: «Eine Klientin ist immer auf der Suche nach Mangos.» Stückli selbst liebäugelt mit drei tiefgefrorenen Erdbeer- und Apfelkuchen, die von der Bäckerei Grellinger stammen.

Himbeeren sind rares Gut für die Klienten beim Quartiertreffpunkt Gundeli. Kenneth Nars

Die müsse man heute verwenden, meint sie zur Kollegin. Gerade im professionellen Betrieb gelte es, die Ablaufdaten noch mehr im Auge haben als sonst. Von den wöchentlichen Lieferungen profitiere ihr Betrieb sehr stark, meint sie. «Eure Arbeit entlastet unser Budget enorm», sagt Stückli. Häfliger ist berührt – eben diese Dankbarkeit sei es, die ihn auch nach Jahren noch zum Weitermachen motiviere.

Vor dem Quartietreffpunkt Gundeli stürzt man sich auf die frischen Himbeeren und sucht Geeignetes für den Mittagstisch. Doch als der Koch sämtliche Brokkoliköpfe ablehnt, weil sie ein wenig gelb sind, seufzt Häfelfinger und bedauert später, dass es immer wieder vorkomme, dass Belieferte wenig Dankbarkeit zeigen oder einen Sack Zitronen wegen einer faulen Frucht ablehnen.

Gekocht wird mit Produkten der Schweizer Tafel

«Da habe ich wenig Verständnis», räumt Zuckschwert ein. Schliesslich seien Lebensmittel, bei welchen das Verkaufs- nicht aber das Verbrauchsdatum abgelaufen ist, einwandfrei und können sinnvoll weiterverwendet anstatt weggeworfen werden.

Mitarbeiter vom Soup & Chill beziehen sämtliche Lebensmittel von der Tafel. Tanja Opiasa-Bangerter

Beim Restaurant du Coeur werden wir bereits erwartet. Die Einrichtung, die für ihren Mittagstisch und das Catering mehrheitlich Asylanten beschäftigt, kocht vollumfänglich mit Produkten der Schweizer Tafel. «Sie nehmen alles», sagt Zuckschwert während er parkiert. Er soll Recht behalten, innerhalb weniger Minuten ist der Lieferwagen leer.

«Das ist nachhaltig – und macht mich richtig zufrieden», sagt Häfelfinger und prostet Zuckerschwert mit einer Kaffeetasse zu. Erst drei Stunden später beenden die beiden ihre Tour bei der Gassenküche Union – mit fünf Kisten Brot.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen