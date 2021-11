Alltagstelefon Plaudern für alle: Ein Basler Projekt aus dem Lockdown wird schweizweit ausgeweitet Das Projekt «Mein Ohr für Dich – einfach mal reden!» richtet sich an alle, die ihre Gedanken teilen möchten. Es basiert auf Freiwilligenarbeit und soll bestehende Angebote ergänzen.

Nora Bader Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

«Mein Ohr für Dich - einfach mal reden! » wurde erarbeitet von Daniela und Philippe Goetschel. Nicole Nars-Zimmer

Sie gerate irgendwie immer an die falschen Männer, sagt die Frau Mitte 30. «Vielleicht musst du versuchen, über andere Kontaktmöglichkeiten wie einen Sportverein oder eine Clique einen Partner kennen zu lernen», entgegnet Daniela Goetschel. Was tönt wie ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen ist eine anonyme Unterhaltung am Telefon. Die junge Frau hat bei «Mein Ohr für Dich – einfach mal reden!» angerufen, um von ihren Alltagssorgen zu erzählen. Goetschel hat an diesem Abend Telefondienst. Sie sitzt in einem Büro der Geschäftsstelle des Projekts im Stellwerk am Vogesenplatz in Basel.

«Mein Ohr für dich – einfach mal reden!» ist ein niederschwelliges Gesprächsangebot für alle, die niemanden zum Reden haben. Erarbeitet haben das Projekt Daniela Goetschel und ihr Mann Philippe Goetschel aus Basel im Frühjahr 2021. Mittlerweile arbeiten rund 25 Freiwillige aus der ganzen Schweiz ehrenamtlich mit.

Die Idee entstand während des Lockdowns

«Wir sind im Aufbau und werden unser Telefonangebot sukzessive ausbauen», so Philippe Goetschel. Hauptberuflich ist er Psychologe, Psychotherapeut und Notfallpsychologe, seine Frau hat langjährige Erfahrung im Personalmanagement, als Supervisorin, Coach und Organisationsentwicklerin. Gemeinsam haben die beiden im Jahr 2013 bereits das Basler Spendenparlament als Freiwilligenprojekt realisiert.

Die Erfahrung in Freiwilligenarbeit und der berufliche Hintergrund seien mit ein Grund, weshalb das Projekt so schnell geplant und umgesetzt werden konnte. Das kostenlose, spendenfinanzierte Telefonangebot müsse noch an Bekanntheit gewinnen, auch wenn immer mehr Organisationen ihre Anspruchsgruppe darauf aufmerksam machen würden. Die Idee für das «Projekt mit Sinn, Herz und Weitsicht» sei vor einem halben Jahr entstanden.

«Im Lockdown habe ich grossflächig Einkaufsdienste für ältere Menschen organisiert und koordiniert», so Daniela Goetschel. Viele der Freiwilligen hätten ihr gemeldet, dass Einkaufen zwar die Grundbedürfnisse decke. Die Leute seien aber alleine, viele einsam und wollten einfach einmal mit jemandem reden. «Doch dafür fehlte den Helfenden die Zeit.» Die Pandemie habe vor Augen geführt, dass Einsamkeit alle und vermehrt auch jüngere Menschen treffen könne. «Manche Anrufer sagen, dass sie seit einer Woche oder länger mit niemandem gesprochen hätten.»

Das neue Angebot «Mein Ohr für Dich – einfach mal reden!» sei aber kein Sorgen- sondern ein Alltagstelefon und solle denn etwa das Sorgentelefen 143 (Die dargebotene Hand) keinesfalls konkurrenzieren, sondern gewollt ergänzen, so Daniela Goetschel.

Vor dem Zuhören gibt es eine interne Schulung

Ein Telefongespräch dauert 20 bis 30 Minuten. Nach jedem Gespräch wird ein kurzes Protokoll erfasst. Die freiwilligen Zuhörerinnen und Zuhörer sind allen Alters, genauso wie die Anrufenden. Bevor jemand zuhören darf, muss er oder sie eine interne Schulung absolvieren. Die Freiwilligen werden dort gut vorbereitet und mit wichtigen Adressen und Telefonnummmern ausgestattet. Daniela Goetschel sagt:

«Zuhören und reden ist bei uns eine wichtige Kompetenz.»

Man begegne sich auf Augenhöhe. Dabei spiele auch die eigene Lebenserfahrung, beispielsweise beim Tipps geben, eine wichtige Rolle. Aber: Es handle sich nicht um eine psychotherapeutische Beratung. Brauche jemand wirklich Hilfe, werde er an die entsprechende Stelle verwiesen.

«Zurzeit rufen pro dreistündige Schicht jeweils bis zu fünf Personen an», so Philippe Goetschel. «Oftmals sind es junge Männer, die sich niemandem anvertrauen können.» Die Themen sind vielfältig: es kann auch einfach ein Gespräch zu einem Kochrezept sein, möglichen Ausflugszielen oder dem Wetter. An diesem Abend meldet sich noch eine ältere Frau, der eine Operation bevorsteht. Sie möchte dies gerne jemandem erzählen, wie sie sagt.

www.meinohrfuerdich.ch

0800 500 400