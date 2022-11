Nomination von Eva Herzog durch Basler SP gleicht Festspielen

Ave Eva Als wäre sie schon Bundesrätin: Basler SP feiert Herzog an der Delegiertenversammlung Am Donnerstagabend nominierte die SP Basel-Stadt Eva Herzog offiziell für den Bundesrat. Die Emotionen der Genossinnen und Genossen kochten hoch, Herzog war sichtlich gerührt. Zara Zatti Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eva Herzog (in rot) wird von ihrer Kantonalpartei gefeiert. Juri Junkov

Hätte man die Einladung nicht gelesen, man hätte meinen können es handle sich schon um die Feier zur Wahl von Eva Herzog in den Bundesrat. Die offizielle Nomination der Basler SP-Ständerätin durch ihre Kantonalpartei glich einem Festspiel mit Lobpreisungen, Umarmungen und vor Tränen feuchten Augen. Dabei sind es bis zur eigentlichen Wahl noch 20 Tage und auch über das offizielle Ticket entscheidet die nationale SP erst in einer Woche.

Lang ist es her, dass Basel im Bundesrat sass, mit dem Rücktritt von Hans-Peter Tschudi (SP) 1973 verlor die Region ihre Repräsentation in der Landesregierung. Auch an der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend spürte man deutlich: Basel will diesen Sitz unbedingt. «Es gehört dazu, dass alle Landesteile ab und zu in der Landesregierung vertreten sind», sagte Regierungspräsident Beat Jans vor den Genossinnen und Genossen und kehrte die Logik dann sogleich um.

«Es braucht mehr Basel im Bundesrat, aber nicht wegen Basel, sondern wegen der Schweiz.»

Von «Eva wer?» zur Favoritin

Bei den kommenden Herausforderungen, etwa dem schwierigen Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, benötige es den Geist Evas, den Geist Basels, sagte Jans. Etwa die Erkenntnis, dass man die wichtigen Dinge nur grenzüberschreitend erreichen kann.

Für Eva Herzog ist die Nomination ein Déjà-vu. 2010 kandierte sie schon einmal für die Nachfolge von Moritz Leuenberger (SP) im Bundesrat. Die SP-Basel Stadt nominierte die Finanzvorsteherin Herzog. Schon damals hiess es in den lokalen Medien: «Es ist Zeit für einen Bundesrat aus Basel».

Doch die Stimmung ist heute eine ganz andere. Wird Herzog heute auch national als Favoritin gehandelt, rechneten ihr damals auch die lokalen Medien nur geringe Chancen aus. Als fähig für das Amt hielt man sie schon 2010, doch sei sie ausserhalb der Region kaum bekannt. «Eva wer?» begann etwa ein Artikel dieser Zeitung über ihre mögliche Kandidatur. Herzog schaffte es dann auch nicht auf das Ticket, gewählt wurde schliesslich die Bernern Simonetta Sommaruga, in dessen Fussstapfen Herzog nun treten will.

Ihre Hartnäckigkeit zeichnet sie aus

Herzog gab nicht auf und probiert es zwölf Jahre später noch einmal. Ihre Hartnäckigkeit war denn auch eine der Eigenschaften, die bei den Reden am Donnerstag besonders herausgehoben wurden. «Eva lässt nicht los», sagte etwa Tanja Soland, die von Herzog das Finanzdepartement erbte. Das zweite, was besonders von ihren Parteikolleginnen betont wurde, war ihr Kampf für Gleichstellung. «Danke dafür, Eva», meldete sich eine ältere Frau zu Wort.

Als sich Eva Herzog für das viele Lob bedankte, glänzten ihre Augen und ihre Stimme war belegt. Trotz der offensichtlichen Rührung schien ihr der ganze Rummel um ihre eigene Person unangenehm zu sein: Sie rief zum Apéro noch bevor sie offiziell nominiert war. Das geschah denn auch ohne Gegenstimme oder Enthaltungen.

Jeder und jede wollte an diesem Abend ein Stück von «Eva». Die Parteibasis wollte es sich nicht entgehen lassen, die vielleicht baldige Bundesrätin noch einmal hautnah zu erleben. Viele umarmten sie oder fragten nach einem Selfie. Und Herzog, über die oft gesagt wird, sie sei distanziert und kühl, umarmte und posierte mit einem breiten Lachen. Vielleicht auch, weil sie weiss, dass jetzt die schönste Zeit ist, egal, wie es ausgeht: «Auch wenn es klappt, kommt nachher die harte Arbeit», sagte Herzog nach der Nomination.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen