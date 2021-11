Alt Kantonsbaumeister Carl Fingerhuth verstorben Von 1978 bis 1992 amtete er als Basler Kantonsbaumeister und setzte wichtige Zeichen in der Stadtentwicklung. Nun ist Fingerhuth im Alter von 85 Jahren in Zollikon verstorben. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 16.11.2021, 17.34 Uhr

Bis zuletzt ein streitbarer Geist: Carl Fingerhuth (1936-2021).



Bild: Nicole Nars-Zimmer

Carl Fingerhuth, der am Montag verstorben ist, studierte an der ETH in Zürich Architektur und eröffnete 1964 sein eigenes Büro für Städtebau und Raumplanung. In seiner Zeit als Basler Kantonsbaumeister von 1978 bis 1992 fielen zahlreiche wichtige städtebauliche Entscheidungen. Nach seiner Pensionierung war er als Gastdozent an verschiedenen Universitäten tätig. Bis zuletzt äusserte sich Fingerhuth zur Stadtentwicklung in Basel. Unter anderem sah er den Bau der Roche-Türme kritisch. Ein ausführlicher Nachruf folgt.