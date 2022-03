Alt-Regierungsräte Wie Wessels und Brutschin ihre früheren Geschäfte weiterführen Alt-Baudirektor Hans-Peter Wessels wird Berater des Kantons beim Ausbau der S-Bahn. Auch der frühere Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin mischt bei wichtigen Geschäften von früher weiter mit. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gewählt: Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels im September 2008, nach ihrer Wahl in die Basler Regierung. Bild: Kenneth Nars / Archiv bz

Ginge es nach Originalität, so würde der abgewählte Basler Polizeidirektor Baschi Dürr (FDP) deutlich obenaus schwingen: Er hat sich, neben einem Teilzeitmandat in der Bau- und Innovationsbranche, als Dompteur in der Diskussionsshow «Sonntalk» auf Telebasel verpflichten lassen.

Bei Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels, den beiden vor etwas mehr als einem Jahr zurückgetretenen Sozialdemokraten, ist weniger Originalität denn Pragmatismus angesagt. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Montag bekanntgab, wird Wessels, der langjährige Vorsteher des selbigen Departements, den Kanton Basel-Stadt künftig beim Ausbau des S-Bahn-Netzes «auf Mandatsbasis» unterstützen.

«Aufgrund seiner Vorkenntnisse über das Projekt und seiner langjährigen Vernetzung auf regionaler und nationaler Ebene», wie das BVD verlauten lässt. Oder anders gesagt: Der frühere Verkehrsdirektor lobbyiert auf Staatskosten für ein Geschäft, das er bis vor kurzem selbst politisch zu verantworten hatte.

Messe und Hafen als Herzensprojekte

Die Fortführung der eigenen regierungsrätlichen Arbeit steht auch für den früheren Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin im Vordergrund. Zwar hatte er in einem Abschiedsinterview mit «Telebasel» vor gut einem Jahr betont, «mehr piano machen» und «zu Hause aktiver» sein zu wollen.

Besonders sein über die regierungsrätliche Pensionierung andauerndes Engagement als Verwaltungsrat der MCH Group hat das Streben nach mehr Musse und Ruhe aber gehörig durchkreuzt. Brutschin, das «Basler Gesicht» der gänzlich internationalisierten Messegruppe, hatte vor kurzem die nicht ganz einfache Aufgabe, die in der Region grassierende Angst vor dem Ende der Kunstmesse Art Basel zu zerstreuen.

Regierungsratsvorgänger Ralph Lewin mit Schlüsselstelle

Auch in einem zweiten Geschäft, das er als Regierungsrat zu betreuen hatte, ist der ehemalige Wirtschaftsdirektor noch mit von der Partie. Als Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) und damit als Nachfolger seines Regierungsratsvorgängers Ralph Lewin besetzt er eine Schlüsselstelle, wenn es um die Zukunft des Basler Hafens geht.

Das Ja der baselstädtischen Stimmbevölkerung zum Hafenbecken 3 im November 2020 stellte einen der wichtigsten politischen Siege in Brutschins politischer Laufbahn dar, damit aber endet die Entwicklung des Rheinhafens natürlich nicht. Vergangenen Juni wurde Brutschin ausserdem in den Verwaltungsrat der Firma Rocketwax AG berufen. Zum selben Zeitpunkt sprach die Basler Regierung, der Brutschin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr angehörte, eine Million Franken zu Gunsten der Rocketwax für deren Forschung an einem neuen Coronaimpfstoff.

Mandat mit Restrisiko

Hans-Peter Wessels wiederum, wie Brutschin im Jahr 2008 in die Basler Regierung gewählt, hat im November 2019 zum Abschied in dieser Zeitung gesagt, er habe «noch überhaupt keine» Pläne oder Verwaltungsratsmandate in Aussicht. Im Mai 2021 gründete er mit den «Enterprises» seine eigene Firma. Seine Tätigkeitsfelder: Strategie, Management und Mediation. Lange auf sich warten liessen die Angebote nicht. Seit diesem Jahr ist Wessels Mitglied des Universitätsrats.

Dieses prestigeträchtige Amt ist für den früheren Baudirektor nicht ganz risikofrei und könnte unter Umständen auch für die Universität selbst zu einer Reputationsgefahr werden. Wie ein Damoklesschwert hängt der Schlussbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Baudebakel des neuen Biozentrums der Universität über dem Kopf von Wessels. Je nachdem, wie das Urteil über seine Rolle ausfällt, könnte sein Uniratsmandat wackeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen