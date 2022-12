Alt-Ständerat im Interview René Rhinow: «Die beiden Basel müssen kämpfen» Die Nicht-Wahl Eva Herzogs in den Bundesrat habe auch damit zu tun, dass für eine Baslerin die Konstellation nicht gestimmt habe, sagt René Rhinow. Der frühere Baselbieter Ständerat gibt aber beiden Basel auch einen Teil der Schuld für ihre lange Absenz in der Landesregierung: Sie seien zu passiv. Interview: Patrick Marcolli undBenjamin Wieland 10.12.2022, 09.16 Uhr

René Rhinow, werden wir in den nächsten zehn Jahren eine Bundesrätin, einen Bundesrat aus Baselland oder Basel-Stadt erleben?

René Rhinow: Das ist der berühmte Blick in die Kristallkugel.

Aber es gibt vor Bundesratswahlen doch gewisse Regeln, zumindest ungeschriebene, wer wann aus welcher Region grosse Chancen auf einen Sitz hat?

Bundesratswahlen sind in erster Linie Konstellationswahlen. Die meisten Bundesrätinnen und Bundesräte waren zum Zeitpunkt ihrer Wahl schlicht zur richtigen Zeit in der richtigen Partei, hatten das richtige Geschlecht, kamen aus der richtigen Region und so weiter. Viele, die fähig wären, schaffen es nicht einmal in die Ränge – andere sind plötzlich Bundesrätin oder Bundesrat. Das hat die Nachwahl vom Mittwoch wieder einmal eindrücklich gezeigt.

Inwiefern?

Vor zwei Monaten hatte niemand eine Jurassierin auf der Rechnung. Und plötzlich öffnete sich für Elisabeth Baume-Schneider das Tor – weil die Konstellation stimmte. Jetzt ist sie gewählt, Eva Herzog, die Favoritin, nicht.

Ist diese Besonderheit des politischen Systems der Schweiz eine Stärke oder eine Schwäche?

Es ist beides. Es ist insofern eine Stärke, als dass nicht alles vorgespurt ist. Personen können den Sprung in die Landesregierung schaffen, die eigentlich, rein mit dem Rechenschieber betrachtet, nicht mal den Hauch einer Chance hätten. Das ist sicher auch ein Vorteil. Der gravierende Nachteil jedoch ist, dass viel Qualität und Kompetenz nicht in den Bundesrat kommt wegen dieses Systems. Es ist daher ambivalent zu beurteilen.

Elisabeth Baume-Schneider gilt als pointiert linke Politikerin. Sie war jedoch für einen Ostschweizer SVP-Vertreter wohl trotzdem wählbar – weil sie Bäuerin ist.

Es gibt dieses apolitische Moment, wenn man das so nennen will, bei unseren Bundesratswahlen. Die Parteizugehörigkeit ist nicht immer matchentscheidend. Das wäre in anderen Demokratien kaum vorstellbar.

In der Regel wird das System positiv gewertet.

Es gibt Themen in der Schweiz, die kommen einem Mythos gleich, haben eine Heiligenstellung. Da wird es ganz schwierig, darüber rational zu diskutieren, und da sehe ich ein Problem: Man sollte das System nicht so stark glorifizieren, dass man die negativen Auswirkungen, die es unzweifelhaft auch gibt, nicht ansprechen dürfte.

Sprechen wir es aus: Im Bundesrat sind die Kompetenzen nicht immer gewährleistet.

Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte Volksnähe. Es ist ein Glücksfall, wenn eine Magistratin, ein Magistrat beides vereint, Kompetenz und Volksnähe. Wenn jemand aber nur «gmögig» ist, kommt die andere Seite tendenziell eher zu kurz. Und das wäre katastrophal für die Führung unseres Landes. Doch kommt das Gott sei Dank selten vor.

Es gibt noch einen weiteren Faktor, der Wahlen vielleicht nicht entscheiden, aber massgeblich beeinflussen kann: die Medien. Etwa dann, wenn sie Tage vor der Wahl eine Kandidatin hochschreiben. So hiess es etwa eine Woche vor den Wahlen vom Mittwoch, Baume-Schneider habe aufgeholt – das beeinflusst das Stimmverhalten!

Die Medien haben die Tendenz, nicht gewöhnliche Dinge zu betonen, sondern jene hervorzuheben, die aussergewöhnlich sind. Elisabeth Baume-Schneider war aussergewöhnlich: Man kannte sie zuvor beinahe nicht, es hiess zu Beginn, sie sei nur eine Alibi-Kandidatin der SP. Dann war man plötzlich von ihrer Herzlichkeit beeindruckt. Baume-Schneider wurde im Zuge der Nomination regelrecht entdeckt. Die Medien haben in solchen Konstellationen einen Verstärkereffekt, man darf ihren Einfluss aber auch nicht überschätzen. Wenn Baume-Schneider in den Fraktionen nicht gut angekommen wäre, hätte sie keine Chance gehabt. Aber die Medien haben ihren Ruf, wenn man es so nennen will, verstärkt.

Auf der anderen Seite wurde Eva Herzog als unnahbar beschrieben.

Ein Zürcher Nationalrat, Hans Georg Lüchinger, hat mal ein Büchlein geschrieben: «Das Bundeshaus ist ein Dorf.» Man kennt sich. Heute mag das weniger der Fall sein . . .

Aber es trifft immer noch zu?

Ja, und in diesem Dorf spielt es eine Rolle, wie man jemandem begegnet. Adolf Ogi kam gut an. Ich erinnere mich an eine Szene zu Beginn meiner ersten Session im Ständerat: Ogi stand am Eingang des Nationalratssaals, schüttelte allen die Hand. Er nahm das ernst. Es war klar, dass er damit auf Stimmenfang geht, dass ein Interesse dahintersteckt. Trotzdem wurde das positiv aufgenommen. Weiche Faktoren können im Bundeshaus eine Rolle spielen. Und mit weichen Faktoren konnte Eva Herzog offenbar weniger punkten als Baume-Schneider.

Im Bundesrat werden in der künftigen Zusammensetzung die Städte nicht mehr vertreten sein. In urbanen Kantonen wird lamentiert, man sei nicht mehr vertreten in der Landesregierung. Sehen Sie den Zusammenhalt des Landes in Gefahr?

Der Zusammenhalt des Landes ist nicht gefährdet, das wäre zu apodiktisch formuliert. Aber: Gefährdet sind die gleich langen Spiesse zwischen Stadt und Land. Es ist halt eben doch so. Die Herkunft prägt den Menschen – wo man aufgewachsen ist, welche Erfahrungen man gemacht hat, wie das Umfeld war, die Sozialisierung, die Politisierung. Wenn man eine Problemlage aus eigener Erfahrung kennt, hat sie ein grösseres Gewicht, als wenn man ihr nur über das Aktenstudium begegnet. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Es ist sehr bedauerlich, dass das Gewicht der Städte, vor allem der grossen Agglomerationen abgenommen hat.

Die Verfassung sei verletzt, sagte der Berner Politologe Mark Balsiger im bz-Interview. Im Bundesrat müssten die verschiedenen Regionen und Sprachgemeinschaften angemessen vertreten sein – mit vier Mitgliedern der lateinischen Schweiz, aber mit niemandem aus einem städtischen Kanton sei das nicht der Fall.

Chabis! (lacht)

Weshalb?

Die Bestimmung in der Verfassung ist ein Chalon, eine Wegmarke. Man will, dass in der Landesregierung möglichst immer eine Verteilung stattfindet zwischen Sprachregionen und Landesteilen, damit die Schweiz zusammenhält. Das heisst aber nicht, dass in einem Moment immer derselbe Schlüssel gelten soll, rein arithmetisch betrachtet. Sonst wäre die fehlende Berücksichtigung des Baselbiets seit 126 Jahren auch eine Verfassungsverletzung! Sicher wäre es staatspolitisch nicht schlau, wenn ein Ungleichgewicht über längere Zeit Bestand hätte. Aber die Schweiz kennt die Tradition, dass sie Minderheiten immer stärker beteiligt hat, als es rein rechnerisch notwendig wäre. Das ist eine alte staatspolitische Weisheit: Minoritäten muss man besser pflegen, als sie das rein zahlenmässig zu Gute hätten. Und jetzt ist es halt einmal so. Die lateinische Schweiz stellt vier Vertreter. Dazu kommt: Baume-Schneider kann gut Deutsch.

Gibt es den Stadt-Land-Graben?

In der Schweiz gibt es viele Unterschiede, die man festmachen kann. Aber es sind fliessende Übergänge, keine Gräben. In der Agglo-Schweiz gibt es kulturelle Verschiebungen mit fliessenden Übergängen. Natürlich, ein Basler, der in der Innenstadt wohnt, hat ein anderes Umfeld als jemand, der in Wenslingen oder Anwil wohnt. Auch da muss man differenzieren. Wer in der Stadt arbeitet, aber auf dem Land wohnt, trägt beides in sich. So behaupte ich: Den Stadt-Land-Unterschied als Graben gibt es nicht.

Haben die Eidgenössischen Parlamente Angst vor den Städten?

Ich weiss nicht, ob sie Angst haben. In den eher ländlichen Gebieten nimmt man aber sehr wohl wahr, dass die Städte Motoren sind, wo der gesellschaftliche Wandel stattfindet, die viel anstossen, dass sich die Wirtschaftsmacht in den Agglomerationen konzentriert. Ich würde eher sagen: Es gibt bei gewissen Personenkreisen das Gefühl des Zurückversetzt-Seins, des Nicht-dabei-Seins. Und das muss man ernst nehmen. Es ist gut möglich, dass Eva Herzog als Sinnbild der Stadt herhalten musste. Sie wurde als hochkompetente Persönlichkeit der Stadt wahrgenommen, hat sich auch eindeutig so positioniert, und da kamen wohl einigen Vertreterinnen und Vertretern der ländlichen Schweiz Zweifel auf, ob Herzog auch wirklich Verständnis hat für die Anliegen des anderen Teils des Landes.

Eva Herzog hat früh klargemacht, dass sie für die städtische Schweiz steht, ihre Bedürfnisse und Probleme. Hätte sie sich anders oder breiter positionieren müssen?

Ich bin mir nicht so sicher, ob das den Ausschlag gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass wir es mit einer generellen Ablehnung der Stadt zu tun hatten. Eher, dass man es nicht so ernst nahm, dass man nicht berücksichtigt hat, was die Städte beschäftigt. Was ich mich eher fragen würde: Tun die beiden Basel genug, um ihre Probleme beim Bund publik zu machen, darzustellen, nachhaltig darauf hinzuweisen?

Das ist eine Suggestivfrage: Sie finden: Nein.

Genau. Die beiden Basel haben schon immer in ihrer zurückhaltenden Art weniger Einfluss gehabt in Bern. Sie haben sich weniger Mühe gegeben, Einfluss zu nehmen. Es sind zwei Kantone, und wie wir alle wissen, ist es nur schon schwierig, dass sie am selben Strick ziehen. Und das ist auch in Bern so. Dann kommt die kleine Vertretung hinzu, die diesen Nachteil verstärkt. Baselland und Basel-Stadt haben zusammen lediglich zwölf National- und zwei Ständeräte. Das ergibt einen geringeren Einfluss im Parlament, Basel-Stadt verliert jetzt noch einen Nationalratssitz. Es tönt banal, aber es ist so: In einer kleinen Delegation gibt es rein rechnerisch weniger prominente Köpfe, die als Reservoir für den Bundesrat bereitstünden. Zürich und Bern haben automatisch mehr solche geeigneten Leute.

Basel-Stadt könnte sich sagen: Uns geht es wirtschaftlich blendend. Wir brauchen die Eidgenossenschaft gar nicht. Ist das eine gefährliche Haltung?

Ja. Denn so hat man sicher nie einen Bundesrat (lacht). Aber ernsthaft. Es geht doch primär darum, die Probleme des Landes zu lösen. Ein Problem dieses Landes, vielleicht sogar das wichtigste, ist die Offenheit respektive die Abgeschlossenheit. Die Region Basel steht, zumindest unter dem Strich, für Offenheit. Bei uns kann es Probleme geben mit der Grenze, die man in Altdorf und in Grindelwald viel weniger spürt. Das hat sich gerade während Corona gezeigt. Dann ist die Region ein Wirtschaftsstandort mit Bedeutung für die ganze Schweiz. Die beiden Basel müssen in Bern dafür kämpfen, dass das vermehrt zur Kenntnis genommen wird. Und die beiden Basel sollten vermitteln, dass wir auf Europa angewiesen sind.

Ein Komiker twitterte nach der Wahl, man müsse jetzt in der Schweiz wieder zusammenfinden und sich auf das besinnen, was alle eine: die Schadenfreude über Basel. Das war humoristisch gemeint, hat aber einen wahren Kern.

Das ist ein Lappi (lacht). Ich glaube nicht, dass es eine sonderlich starke Abneigung gegen Basel gebe. Aber es hat immer wieder Baslerinnen und Basler gegeben, die sehr selbstbewusst aufgetreten sind, und das kam wohl nicht selten überheblich herüber. Dafür muss man den Jura nicht mal überqueren, schon im Baselbiet gibt es das Bild des arroganten Städters. Aber ich glaube nicht, dass das stark verbreitet ist in der Schweiz. Sonst würden nicht so viele Leute aus anderen Landesteilen die Herbstmesse, die Fasnacht oder FC-Basel-Spiele besuchen. Es gibt wohl eine gewisse Ambivalenz, Neckereien. Aber es ist auch hier eine zweiseitige Beziehung. Die Selbstherrlichkeit, die zumindest früher in manchen Basler Kreisen herrschte, hilft sicher nicht weiter.

Ist es eine Bringschuld, sich in der Schweiz Gehör zu verschaffen?

Ja, es ist auch eine Bringschuld. Was mir noch aufgefallen ist: Eva Herzog ist in Pratteln aufgewachsen, oder hat zumindest einen Abschnitt ihrer Kindheit in Pratteln verbracht. Sie ist also auch Baselbieterin. Baselland hat sich aber kaum vernehmen lassen während Herzogs Kandidatur. Nur Einzelne haben mitgemacht.

Eine Unterstützungswelle aus dem Baselbiet für Eva Herzog war nicht wahrnehmbar. Es gab zwar Sympathiebekundungen, aber keine feurigen Bekenntnisse – Aussagen im Sinne von: Das ist die Bundesrätin beider Basel.

Das habe ich auch so wahrgenommen. Als ich Ständeratspräsident wurde, war mein erster Halt Laufen. Danach war ich in Basel am Bahnhof. Bewusst habe ich das so gewählt. Erst danach ging ich nach Liestal. Bei Eva Herzog wäre es schon möglich gewesen, dass sie Pratteln besucht. Man könnte hier wiederum eine gewisse Selbstherrlichkeit der Stadt hineininterpretieren. Man hat offenbar schlicht Baselland nicht mitgedacht. Man hörte zwar ab und zu, Herzog sei Kandidatin für Basel und die Region. Aber nicht explizit auch für Baselland. Das mag eine Finesse gewesen sein, aber solche Dinge fallen auf.

Wie kann man überhaupt seine Region berücksichtigen als Bundesratsmitglied?

Eine Bundesrätin, ein Bundesrat hat kaum Gelegenheit, ein Einzelgeschäft aus der eigenen Region höher zu gewichten. Dieser Einfluss wird überschätzt. Aber wenn es zum Beispiel um Bundessubventionen für die Hochschulen geht, dann ist es ein Vorteil, wenn jemand mit diesem Gebiet vertraut ist. Oder wenn es um die Grenzgängerproblematik oder um Grenzschliessungen geht, da spielt es wohl eine Rolle, woher man kommt. Ein Faktor, der auch in den Medien eine zu geringe Rolle gespielt hat: die Integrationskraft, die eine Bundesrätin, ein Bundesrat ausübt. Eine Region, die ein Mitglied der Landesregierung stellt, fühlt sich stärker zum Land zugehörig. Fürs Volk wäre es wichtig. Für den Jura ist die Wahl von Elisabeth Baume-Schneider symbolisch unglaublich bedeutungsvoll. Der jüngste Kanton ist endgültig in der Schweiz angekommen. Und die beiden Basel – vor allem Baselland – warten länger auf ihre Bundesrätin, ihren Bundesrat, als der Kanton Jura existiert.

Jurist und Politiker Der freisinnige René Rhinow (79) verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz in der Bundespolitik. Von 1987 bis 1999 vertrat er den Kanton Baselland im Ständerat. Rhinow leitete dabei mehrere Kommissionen; 1998/1999 präsidierte er die kleine Kammer. Hauptberuflich war der Jurist von 1982 bis 2006 Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel. Auch als Autor hat er sich einen Namen gemacht: Jüngst erschien von ihm das Buch «Freiheit in der Demokratie – für einen menschenwürdigen Liberalismus» (Verlag Hier und Jetzt). René Rhinow ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Töchtern und lebt in Liestal.