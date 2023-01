Kein Neujahrs-Feuerwerk – aber Stadtposaunen auf dem Münsterplatz

Alternativer Silvester Kein offizielles Feuerwerk – dafür sorgten die Stadtposaunen für festliche Stimmung auf dem Münsterplatz Auch ohne offizielles Feuerwerk verbrachten viele Menschen den Jahreswechsel nahe dem Rhein auf dem Münsterplatz. Für die musikalische Unterhaltung war gesorgt. Jetzt kommentieren 01.01.2023, 16.31 Uhr

Anstossen mit Papierbechern und Wunderkerzen. Juri Junkov

Nach 23 Uhr nimmt die Anzahl der Leute auf den Strassen in der Nähe des Münsters zu. Ob auf der Münstergasse, dem Münsterberg oder der Augustinergasse – es geht vorwiegend in Richtung Münsterplatz, von wo man das Feuerwerk über Basel an Silvester besonders gut überblicken kann.

Dass das offizielle Feuerwerk am Rhein dieses Mal nicht stattfindet, scheint die Menschen nicht zu kümmern, schliesslich gibt es einen anderen Grund für ihr Kommen: Der Stadtposaunenchor Basel spielt zum Ausklang des alten Jahres auf der Galerie des Münsters. Dieses ist im Gegensatz ist im Gegensatz zu früheren Ausgaben nicht erleuchtet. Über den Grund wird rege spekuliert. Sparmassnahmen im Rahmen der Energiekrise lautet die am häufigstem geäusserte Vermutung.

Es gab zwar kein offizielles Feuerwerk in Basel aber ein paar Funken sprühten dann doch auf dem Münsterplatz. Juri Junkov

Eine weitum beliebte Darbietung

Eine Viertelstunde vor Konzertbeginn haben viele ihren Platz vor dem Münster gefunden, die Vorfreude steigt, so auch bei Christine und Stefan Giesen. Das Ehepaar aus Grenzach kommt «immer wieder mal» nach Basel, um diesem Event beizuwohnen. «Hier herrscht jedes Mal eine spezielle Stimmung, die man einfach erlebt haben muss», erklärt Stefan Giesen, während seine Frau, die bereits am Vortag anlässlich des Turmblasens im Münster gewesen ist, hinzufügt: «Man kann sehr gut innehalten.» Dass es heuer kein Feuerwerk geben wird, stört die beiden nicht: «Es ist viel besser so!»

Silvesterabend in Basel. In diesem Jahr gibts kein "offizielles" Feuerwerk.... Juri Junkov

Ebenfalls aus Deutschland über die Grenze gekommen, ist Arlette Michalon. Eigentlich wegen eines Klavierkonzerts am Nachmittag, doch die in Efringen-Kirchen lebende Französin verlängerte spontan ihren Aufenthalt in Basel, wobei sie freimütig zugibt, dass auch die warmen Temperaturen bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt haben. «Ich singe für mein Leben gern», verrät Michalon und freut sich besonders, mit den anderen Menschen auf dem Münsterplatz die beiden Choräle kurz vor Mitternacht zu singen. Auch sie spricht von der «ganz besonderen Stimmung», die Jahr für Jahr hier herrscht.

Feuerwerk wirkt fast störend

Als der Stadtposaunenchor schliesslich zu spielen beginnt, herrscht trotz mehrerer hundert Besucherinnen und Besucher andächtige Stille. Lediglich ein privates Feuerwerk auf der Ostseite des Münsters trübt die Atmosphäre ein wenig. Beim Ausläuten des alten Jahres um 23.45 Uhr wird es wieder lauter, einige können es kaum erwarten und öffnen bereits jetzt ihre mitgebrachten Champagnerflaschen. Nachdem weite Teile gemeinsam «Lobe den Herren, den mächtigen König» und «Nun danket alle Gott» gesungen haben, wird aufs neue Jahr angestossen.

Der Stadtposaunenchor erwärmte die Herzen in der lauen Silvesternacht. Juri Junkov

Paare, Familien und Gruppen von Freunden prosten sich zu, doch auch Einzelpersonen sind da. «Happy New Year», sagt eine Mittdreissigerin und hebt einen mit Punsch gefüllten Pappbecher in die Höhe. Ilona kommt aus Odessa in der Ukraine und spricht weder Deutsch noch Englisch, ihr Fazit fürs soeben Erlebte ist ein Hochdaumen verbunden mit einem «very nice».

Gute Englischkenntnisse haben dagegen Dimitri und Maria aus Saloniki, die als Touristen eine Woche in Basel verbringen. Der Grund, weshalb sie den Jahreswechsel auf dem Münsterplatz verbracht haben, ist ein einfacher. «Wir haben uns online schlau gemacht und sind hier gelandet», erzählt Dimitri und ist sichtlich beeindruckt: «Wie jüngere und ältere Menschen gemeinsam gesungen und dabei so gut geklungen haben, war bemerkenswert!» Das junge Paar wird «good memories» aus der Schweiz mit nach Griechenland nehmen. Der besondere Anlass vor dem Münster wird – wie bei den meisten anderen Menschen, die dort waren – definitiv ein Teil davon sein.

