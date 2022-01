Basel soll einen Nachtbürgermeister bekommen

Alternativkultur Basel soll einen Nachtbürgermeister kriegen In Deutschland und Holland haben viele Städte einen Vermittler zwischen Clubs und Verwaltung. Nun wird die Idee auch in Basel diskutiert. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Wo viele Leute feiern, gibt's meist auch solche, die sich davon gestört fühlen. Martin Toengi

München hat einen, Stuttgart auch, Amsterdam sowieso: Immer mehr Städte setzen auf einen sogenannten Nachtbürgermeister, um Probleme im Zusammenhang mit Jugendlichen im Ausgang in den Griff zu kriegen. Der Nachtbürgermeister fungiert als Scharnier zwischen der Club- und Barszene und der Verwaltung – etwa, wenn es um Lärmfragen, Öffnungszeiten oder Sicherheitsfragen geht. Er ist Ansprechpartner für die Alternativkulturszene, Verwaltung, aber auch Anwohner und weitere Involvierte.

Die Idee ist nicht neu. Vor ein paar Jahren war der Amsterdamer Nachtbürgermeister auf Einladung des Komitees Kulturstadt Jetzt zu Gast in Basel und berichtete von seinen Erfahrungen. Das Feedback war durchs Band positiv. Das Thema rutschte kurzzeitig auf die politische Traktandenliste, versandete aber anschliessend schnell wieder. Nach dem Ja zur Trinkgeld-Initiative von Kulturstadt Jetzt ist der Nachtbürgermeister wieder im Spiel. Die Initiative fordert, dass jährlich mindestens fünf Prozent des Kulturbudgets des Kantons in die Alternativkultur fliessen muss. Im November 2020 wurde sie mit 58 Prozent Ja-Stimmen klar angenommen. In den kommenden Jahren sollen deshalb die Subventionen für die Sparte Alternativkultur um total drei Millionen Franken aufgestockt werden, was beinahe einer Verdoppelung entspricht.

Clubs sollen Subventionen für Programm erhalten

Das zusätzliche Geld soll nicht zuletzt für die Clubförderung eingesetzt werden. «Diese sollen künftig vom Kanton als förderwürdige Kulturbetriebe anerkannt werden, damit sie unabhängig von kommerziellen Mechanismen ein anspruchsvolles Programm anbieten und faire Löhne zahlen können», schreibt die Regierung. Allerdings sei nicht geplant, den Betrieb von kommerziell ausgerichteten Clubs mitzufinanzieren, sagt Kulturchefin Katrin Grögel. Stattdessen soll es Programmbeiträge geben für Anlässe, die nicht nach kommerziellen Kriterien funktionieren, also etwa Nachwuchsveranstaltungen. So würden nicht Strukturen betoniert, sondern es entstehe ein Wettbewerb und eine Angebotsvielfalt, sagt die Abteilungsleiterin Kultur beim Präsidialdepartement. Andere Städte wie Berlin, Hamburg oder Wien hätten mit diesem Ansatz gute Erfahrungen gemacht.

Bei den Gesprächen über die richtigen Fördertöpfe und Massnahmen kam offenbar die Idee des Nachtbürgermeisters wieder auf. Offiziell Auskunft geben will aber mit Blick auf die laufenden Gespräche zurzeit keine der involvierten Personen. Vor kurzem doppelte dann auch die Petitionskommission des Grossen Rats nach. Sie beschäftigte sich mit dem Thema im Zusammenhang mit den Sommersprossen-Konzerten im Kannenfeldpark vergangenen Sommer, wo die neu eingeführten Lärmkontingente für Kopfschütteln sorgten. Die Petitionskommission regte dabei an, auch für andere Mittel und Wege zu suchen, um einen Ausgleich zu schaffen und einen Dialog zu ermöglichen, und verwies dabei explizit auf das in anderen Städten existierende «Nachtbürgermeisteramt».

Von Seiten Clubs wäre ein solcher Vermittler sicherlich erwüscht. Allerdings müssten einige Fragen geklärt sein. Etwa wo der Nachtbürgermeister organisatorisch angesiedelt ist. Da gibt es unterschiedliche Varianten: In gewissen Städten wird er von den Clubs selber delegiert und die öffentliche Hand beteiligt sich an den Kosten. Anderswo ist der Nachtbürgermeister Teil der Verwaltung. Der Vorteil: So sind die bürokratischen Wege kurz. Allerdings stellt sich umgekehrt unweigerlich die Frage, wie sehr Kantonsmitarbeiter bei schwierigen Entscheidungen die alternative Kulturszene gegenüber seinem Arbeitgeber vertreten kann.

