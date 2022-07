Roche ist der Deponie-Sanierung fertig

Altlasten Sanierung bald fertig: Roche zieht in der Kesslergrube einen Schlussstrich Die Sanierung der Deponie in Grenzach (D) hat 240 Millionen Euro gekostet. Roche gilt im Umgang mit Altlasten unter den hiesigen Chemiefirmen als vorbildlich. Die Sanierungspläne von BASF auf einem Nachbargrundstück stossen derweil auf harsche Kritik. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Die Fahrzeuge der Deponie haben ihre eigene Luftzufuhr, um die Fahrer vor Kontamination zu schützen Boris Burkhardt (2. Juli 2022)

Es ist so weit: Nach zehn Jahren Projekt, sieben Jahren Baustelle, 800'000 Arbeitsstunden, 240 Millionen Euro Kosten und 360 Tonnen Aushub auf 14'000 Quadratmetern ist die Sanierung des Perimeters 1 der Altlastendeponie Kesslergrube in Grenzach in Kürze abgeschlossen. Ende des Jahres wird auch die 161 mal 90 Meter grosse luftdichte Schutzhalle komplett entfernt und verkauft sein, der eigens für das Projekt gebaute Schiffsanleger gegenüber dem Birsfelder Hafen zurückgebaut und das Rheinufer renaturiert sein. Das verspricht Richard Hürzeler, Gesamtprojektverantwortlicher der Roche für die aktuell grösste Deponiesanierung der Basler Chemie in der Region.

Halle durfte bis vor kurzem nur mit Schutzkleidung betret werden

Am Samstag lud Roche zur letzten öffentlichen Baustellenführung. Diese hat seit dem Spatenstich 2015 bis auf die Coronapause jährlich stattgefunden. In sieben Jahren besuchten über 7000 Menschen die Baustelle; das Interesse erreichte am Samstag mit 916 Gästen einen Rekord. Die Tour um 12 Uhr führt Hürzeler selbst. Die Besucher durchlaufen die Halle, die bis vor kurzem nur mit Schutzkleidung betreten werden durfte, begutachten den Fuhrpark an Kipplastern, Walzen, Wischmaschinen und Gabelstaplern, die hermetisch verschlossen und mit autarker Luftzufuhr ausgestattet sind, damit ihre Fahrer ohne Gefahr der Kontamination arbeiten konnten.

Die Führung erlaubte erstmals einen Blick in die bis März hermetisch abgeriegelte Deponiehalle. Boris Burkhardt (2. Juli 2022)

Der Aushub wurde über den Rhein nach Deutschland, Belgien und Holland verbracht und verbrannt. Seit März ist der Perimeter 1 der Kesslergrube chemiefrei. Fast wurde die letzte Baustellenbesichtigung zum Volksfest: Kinder und Erwachsene dürfen Bagger steuern; die Werksfeuerwehr der benachbarten DSM hebt die Gäste mit dem Hubsteiger 32 Meter über das Deponiegelände und den Rhein.

Bei allen Deponiesanierungen in der Region während der vergangenen zwei Jahrzehnte, an denen sie beteiligt ist, ist ­Roche unter den ehemaligen Basler Chemie-Firmen stets jene mit der offensivsten Kommunikation und den weitreichendsten Massnahmen. Doch Hürzeler würde es «betrüben», wenn das Engagement des Basler Konzerns in Grenzach-Wyhlen lediglich als 240 Millionen Euro teure Imagekampagne aufgefasst würde. Die Roche stehe zu ihrer Verantwortung:

«Wenn wir noch in dieser Generation das Gift im Boden entfernen können, tun wir das.»

Als Gesundheitskonzern sei Roche «sehr stark der Nachhaltigkeit verpflichtet». Der Aufwand in der Kesslergrube habe sich gelohnt: «Wir haben tatsächlich gefunden, was die Voruntersuchungen befürchten liessen: vor allem Chlorbenzol und Quecksilber.»

Hürzeler war bei BASF für Altlasten zuständig, bevor er 2010 bei Roche die gleiche Aufgabe übernommen hat. Er kennt die Deponie Feldreben in Muttenz, die Deponie Roemisloch in Neuwiller (F) sowie die Deponien in Kölliken AG und Bonfol JU: «Dort habe ich viel über die Kommunikation solcher Projekte gelernt. Ich wusste, dass das Interesse an der Sanierung nicht abebben würde.» Auch in der Schweiz sei die Kesslergrube immer ein Thema gewesen, vor allem in den Nachbargemeinden Riehen, Birsfelden und Muttenz.

Die Kesslergrube liegt in Grenzach unmittelbar am Rhein. Auch deshalb war sie auf der anderen Flussseite in Muttenz und Birsfelden immer wieder ein Thema. Erich Meyer (18. April 2018)

Protest gegen Sanierung des «Nachbarn» BASF

Die Kesslergrube wurde zwischen 1913 und 1969 mit kommunalem und industriellem Abfall verfüllt. Roche teilt sich die Verantwortung für die Sanierung mit der benachbarten BASF, auf deren Grundstück der Perimeter 2 liegt. Für grossen Protest in Grenzach-Wyhlen bis zum gescheiterten Gang der Gemeinden Grenzach-Wyhlen, Riehen und Muttenz vors Gericht hatte der Entscheid des Konzerns gesorgt, seine Hälfte der Deponie nicht auszuheben, sondern lediglich mit ein Meter dicken, bis zu 31 Meter in den Boden gerammten Dichtwänden zu versiegeln.

Auf Nachfrage bestätigt Sprecher Bernhard Scharvogel die Ansicht der BASF, dass diese Sanierungslösung «Umwelt und Bevölkerung dauerhaft schützen wird»: Sie sei verhältnismässig und nachhaltig sowie ein Beitrag zum Klimaschutz, weil sie die Emissionen für Abtransport und Verbrennung spare. Die deutschen Behörden genehmigten den Sanierungsplan 2014; BASF will im zweiten Quartal 2023 mit der Umsetzung beginnen.

