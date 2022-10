Neuer Gewerbeverbandspräsident: "Es braucht uns mehr denn je"

Amtsantritt Neuer Basler Gewerbeverbandspräsident: «Es braucht uns mehr denn je» Hansjörg Wilde, neuer Präsident des Basler Gewerbeverbandes will den Fokus vom Thema Parkplätze weg lenken und kündigt eine neue Kommunikation an. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Hansjörg Wilde wird ab dem 1.1.2023 den Gewerbeverband Basel-Stadt präsidieren. Kenneth Nars / BLZ

Herr Wilde, im St. Johann ist kürzlich ein neuer Unverpackt-Laden aufgegangen. Wir vermuten, dass er nicht Mitglied beim Gewerbeverband Basel-Stadt (GVBS) ist, obwohl er ja eigentlich genau zur Klientel gehört, die der Gewerbeverband vertritt. Wie beurteilen Sie diesen Widerspruch?

Hansjörg Wilde: Ich kenne den Laden und die Betreiber nicht. Aber: Wer hier gewerblich tätig wird, kann von einer Mitgliedschaft im GVBS nur profitieren. Egal ob es um einen Unverpackt-Laden geht oder jemanden, der Sportauspuffe für Autos verkauft. Sie haben alle ähnliche Herausforderungen - und wir wissen zu helfen. Natürlich, man muss einen Mitgliederbeitrag bezahlen und manchmal wird der Verband von aussen etwas elitär wahrgenommen. Aber ich glaube, je mehr unterschiedliche Gewerbler bei uns Mitglied sind, desto mehr kann man das aufweichen. Oft bekommen wir von Neumitgliedern zu hören, dass sie sich den Gewerbeverband ganz anders vorgestellt haben, ihre Meinung komplett revidiert haben und froh sind um ihre Mitgliedschaft. Genau das wollen wir auch vermitteln. Es stimmt, dass es politisch manchmal herausfordernd ist, die gewerblichen Anliegen unter einen Hut zu bringen, aber fachlich und was die gewerbliche Tätigkeit betrifft, haben wir einen Leistungsausweis, der für alle einen Mehrwert darstellt.

Sie übernehmen mit dem Präsidium des Gewerbeverbands kein einfaches Amt, das mit viel Verantwortung verbunden ist. Wie blicken Sie darauf und waren Sie sich Ihrer Wahl sicher?

Wer sich einer Wahl stellt kann immer erst sicher sein, wenn das Resultat feststeht. Aber ja, nachdem mich die Findungskommission angefragt hatte und danach der Vorstand meine Kandidatur bestätigte, durfte ich schon davon ausgehen, dass die Delegierten der Wahlempfehlung folgen würden. Mich persönlich freut das sehr, weil ich durch und durch Gewerbler bin und nach meiner achtjährigen Amtszeit als Gemeindepräsident nun wieder quasi zu den Wurzeln zurückkehre und meine Erfahrungen aus Gewerbe und Politik in den Verband tragen kann.

Was werden Sie von Ihrem Vorgänger Marcel Schweizer übernehmen und was ändern?

Aus meiner Sicht macht Marcel Schweizer eine sehr gute Arbeit im GVBS. Insbesondere ist es ihm gelungen, den Verband klar zu positionieren und ihn wieder auf solide Füsse zu stellen. Auch dürfen die Erfolge der Finanzmandate sowie der Berufs- und Weiterbildung nicht unerwähnt bleiben. Hier schafft der GVBS für alle Beteiligten einen grossen Mehrwert. Natürlich gab es auch Rückschläge. Dazu zählt auch die Reduktion auf die Parkplatzthematik, welche dem politischen Wirken des GVBS nicht gerecht wird. Ich werde die politische Ausrichtung vermehrt auf Themen lenken, welche die Bedürfnisse unserer Mitglieder zum Inhalt haben.

Sehen Sie neue, innovative Lösungen für Verkehrsprobleme, die sie als Präsident einbringen wollen?

Eine Innovation zum Thema Verkehr könnte darin bestehen, dass die Planungen im Kanton und insbesondere in der Stadt die Bedürfnisse sämtlicher Verkehrsteilnehmer aufnimmt. Auch wenn der ÖV zu bevorzugen ist, schliesst dies meiner Meinung nach nicht aus, auch für den motorisierten Individualverkehr gute Lösungen zu erarbeiten. Die aktuelle Motion zum Tempo 30 in der Stadt wird eine Möglichkeit sein, zu zeigen, dass ideologische Vorstösse aus dem Grossen Rat durchaus mit gesundem Menschenverstand gelöst werden können und nicht zwingend zu weiteren Verschlechterungen für das Gewerbe führen müssen.

Wird es also eine Kommunikationsoffensive unter Ihrem Präsidium geben?

Wir sind schon sehr transparent und kommunikativ. Es ist aber so, dass die Themen beim Gewerbeverband, die eigentlich viel mehr Fleisch am Knochen haben als Verkehr, besser dargestellt werden könnten. Ein gutes Beispiel ist unsere Berufs- und Weiterbildungsmesse, die sehr gut angekommen ist und viel Aufmerksamkeit erhalten hat.

Sie werden zusammen mit Reto Baumgartner das Tandem Präsident-Direktor bilden. Wie stellen Sie sich diese Zusammenarbeit vor?

Ich habe mich mit Reto Baumgartner intensiv ausgetauscht. Wir kennen uns schon lange und Reto Baumgartner hat viele Jahre den Bereich Berufs- und Weiterbildung beim Gewerbeverband geleitet. Entsprechend gut kennt er den Verband. Ich gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit darum reibungslos sein wird. Wir werden uns je nach Geschäft austauschen und mindestens einmal pro Woche eine jour-fixe Sitzung haben.

Beim Tandem Marcel Schweizer als Präsident und Gabriel Barell als Direktor stand letzterer stärker im öffentlichen Fokus. Wie möchten Sie das in der Zusammenarbeit mit dem neuen Direktor Reto Baumgartner halten?

Gabriel Barell und Marcel Schweizer sind starke Persönlichkeiten, die sich beide pointiert öffentlichkeitswirksam äussern können. Aber es ist schon so – wenn die Medien mal eine Schelte an den Gewerbeverband richteten, war es eher die operative Einheit, die davon betroffen war. Dennoch denke ich, dass Kritik am Gewerbeverband gemeinsam getragen und verarbeitet werden muss. So stelle ich mir auch die Zusammenarbeit mit Reto Baumgartner vor. Ich denke, dass es je nach Thema unterschiedlich sein wird, wer öffentlich auftritt, gehe aber davon aus, dass es hier keine grossen Veränderungen im Vergleich zur aktuellen Situation geben wird.

Der Gewerbeverband teilt aber durchaus auch Kritik aus. So wurde zum Beispiel moniert, dass er im Vergleich zu Roche und Novartis bei der Basler Politik zu wenig Gehör findet. Teilen Sie diese Kritik?

Dass die Stimme des Gewerbeverbandes nicht die gleiche Strahlkraft hat, wie die einer Roche oder Novartis, ist klar. Für mich ist wichtig, wie man miteinander kommuniziert. Da sehe ich eine grosse Chance, denn ich würde sagen, dass Reto Baumgartner und ich durch unsere Vergangenheit einen unbelasteten Zugang zur Regierung haben. Dennoch gilt es für mich festzuhalten, dass der Gewerbeverband nicht so redet, wie es anderen passt, sondern er muss sich für seine Mitglieder einsetzen. Wenn dann unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen, muss man das aushalten können. Es darf aber nicht dazu führen, dass man nicht mehr miteinander redet.

Thema Arbeitsmarktkontrolle: Es gab in der nicht allzu fernen Vergangenheit Anzeichen dafür, dass Sie sich in diesem Bereich engagieren wollen. Wollen Sie das auch beim Gewerbeverband zum Thema machen?

Das war bevor das Präsidium beim Gewerbeverband zum Thema wurde. Durch meine frühere Vorstandsarbeit beim Gewerbeverband wurde ich Präsident bei der Basko – der ehemaligen Baustellenkontrolle für Basel-Stadt. Dadurch hatte ich ein gewisses Know-How und Netzwerk. Bei der späteren Fusion der Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe und der Basko verlief nicht alles reibungslos. Darum kamen einige Personen auf mich zu und fragten mich, ob man die Situation nicht verbessern könnte. Ich habe mich dann zu einem Engagement bereit erklärt. Es ist manchmal sinnvoll, wenn jemand von aussen eine Auslegeordnung macht und Vorschläge macht, wie man die Dinge besser angehen könnte. Mein Idee zu einer Organisationsstruktur für ein unabhängiges Kontrollorgan in Basel-Stadt orientierte sich teilweise an bereits bestehenden Modellen in anderen Kantonen. Leider blockiert die Gewerkschaft UNIA eine gute Lösung für Basel-Stadt. Mein Mandat endet jedoch mit meiner Tätigkeit beim GVBS weil sich dies nicht vereinbaren liesse.

bz-Chefredaktor Patrick Marcolli hat im Februar einen Leitartikel mit dem Titel «Zunft der Zukunft?» geschrieben. Gemeint war der Gewerbeverband. Ist der Gewerbeverband eine veraltete Institution?

Ich war mein ganzes Leben lang gewerblich tätig. Meine Wahrnehmung ist, dass die Regulierungsdichte, der Gewerbetätige unterworfen sind, hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. Damit geht Arbeit einher, die unproduktiv ist, aber erledigt werden muss, weil der Staat sie einfordert. Als Verband wollen wir unsere Mitglieder in diesem Bereich entlasten und uns dafür einsetzen, dass das nicht noch mehr zunimmt. So gesehen braucht es den Gewerbeverband mehr denn je. Ausserdem hat sich vieles verändert. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn jemand vor 30 Jahren den Eindruck hatte, dass wir eine Gruppe elitärer Leute sind. Wer heute an einem Anlass des Gewerbeverbandes teilnimmt, wird so eine Aussage nicht mehr machen. Beim Gewerbeverband sind Leute, die ähnliche Anliegen haben, sich austauschen, gegenseitig helfen und ein Netzwerk bilden wollen. Auch diese Anliegen könnten kaum aktueller sein.

