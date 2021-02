Amtsübergabe Zum Abschied noch eine Autofahrt mit Hampe Wessels Der scheidende Bau- und Verkehrsdirektor setzt sich für eine Stadtrundfahrt auf den Beifahrersitz. Und kommentiert, was er uns so hinterlässt. Leif Simonsen 02.02.2021, 06.00 Uhr

Auf dem Beifahrersitz: Den Führerschein hat Hans-Peter Wessels nie gemacht. Kenneth Nars

Nach zwölf Jahren wird der Basler Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels am Mittwoch das Amt an Esther Keller (GLP) abgeben. Zeit für eine Bilanz. Und wie könnte man sich sein Wirken besser vor Augen führen als bei einer Autofahrt durch die Stadt. Wir dürfen ihn dank einer Zufahrtsbewilligung direkt vor seinem Büro auf dem Münsterplatz abholen. Selber ans Steuer darf der Verkehrsdirektor nicht, er besitzt keinen Führerschein. Es sind keine ideologischen Gründe: Der gebürtige St. Galler wohnte immer in der Stadt, seit er als Doktorand nach Basel zog. Anfangs im Kleinbasel, dann im Neubad und seit jüngstem wieder im Kleinbasel, wo die Fortbewegung mit ÖV und Velo gut genug funktioniere.

Wir fahren durch die Rittergasse. Ein Interview vorzubereiten, wäre Arbeit für den Papierkorb gewesen. Wessels spricht einfach drauflos. Es gibt in dieser Stadt ja auch kaum einen Quadratmeter, bei dem er als Bau- und Verkehrsdirektor nicht seine Finger im Spiel gehabt hat. Rund 800 Projekte bearbeitet sein Departement derzeit. Die meisten sind unscheinbar: Kanalisationen und Trottoirs statt Herzstücke und neue Autobahnen.

Als Parkhausbefürworter zog er den Zorn der Linken auf sich

Es geht weiter über die Wettsteinbrücke, wir schauen auf die beiden Roche-Türme, welche die Geister am Rheinknie scheiden. Wessels sagt: «Ich gebe gerne zu, dass mir die Hochhäuser gefallen» – es klingt entschuldigend. Wessels ist angetan von deren Eigenheit, von weitem grösser zu scheinen als von nahem.

«Man sieht die Roche-Türme ja vom Oberbaselbiet – aber wenn man dann ganz nah dran steht, wirken sie nicht mehr so riesig.»

Wir fahren durchs Wettsteinquartier mit dem Ziel Landhof. Wir halten bei der ehemaligen Heimstätte des FCB an, in dessen Nachbarschaft Wessels den einen oder anderen Feind hat. Er will ein unterirdisches Parkhaus bauen, genauso wie beim Universitären Kinderspital (UKBB). Für so manchen rot-grünen Politiker der Beweis, dass er längst kein Linker mehr ist, sondern ein Bürgerlicher. Die Wetten liefen, heisst es aus dem SP-Lager, bei welchem Bauunternehmen Wessels nach seinem Ausscheiden aus der Regierung Einsitz im Verwaltungsrat nehmen werde. Eine innige Liebschaft zu Wessels haben aber auch die Autofreunde nicht entwickelt. Die Auto-Initiativen des Gewerbeverbands etwa bekämpfte der Magistrat leidenschaftlich.

Das geplante Landhof-Parking hat Wessels viel Kritik eingebracht. Genauso wie das Parking beim Kinderspital. Er selber sagt: «Autos wird es immer geben.» Kenneth Nars / BLZ

Aber zurück zum Landhof: Warum noch Parkhäuser bauen? «Autos sind praktisch, Autos wird es immer geben», sagt Wessels. Das sei auch keine Tragödie für die Umwelt, denn die Zahl der verkauften klimaschonenden Autos verdoppelten sich derzeit jährlich. Bis 2050, so hat das Basler Stimmvolk entschieden, sollen keine Benziner mehr in der Stadt herumfahren: «Haha», entfährt Wessels einer seiner unvermittelten Lacher. «Das wird viel schneller gehen.»

«Ich denke nicht, dass in zehn Jahren noch Autos hergestellt werden, die mit fossiler Energie betrieben werden.»

Wessels steigt ein, wir fahren mit dem bleifreibetriebenen Firmenauto weiter am Messegebäude vorbei, ebenfalls von den stilprägenden Herzog & de Meuron (Wessels: «Ein beeindruckendes Gebäude, aber zum Glück musste es redimensioniert werden, sonst wären jetzt noch mehr freie Flächen drin.») zur Erlenmatt. Da gab's doch die verlorene Abstimmung zur Tramverlängerung? «Ja, klar. Aber es gab auch ein paar gewonnene, was das Areal angeht!», hält er dagegen. Heute sei das Erlenmatt «cool», verwandle sich allmählich von der sterilen, nur von Expats bewohnten Gegend in ein durchmischtes Quartier. Pech nur, dass man vom Riehenring seine «hässlichste» Seite sehe. «In der Mitte, da ist es wirklich schön», insistiert er.

Ein kleiner Schock bei seinem ersten Aufritt 2009

Wir biegen ab, passieren den etwas schmuddeligen Eimeldingerweg, wo Wessels vor 30 Jahren kurz wohnte. Erinnerungen werden wach an die Studentenzeit. Wessels zog nach seinem ETH-Studium in Zürich an die Basler Hochstrasse, um seine Doktorarbeit am Biozentrum zu schreiben. Für den damals 24-Jährigen war es ein «steiler Einstieg», als er 1986 hier ankam. Er zog an dem Wochenende um, an dem sich das Schweizerhalle-Unglück ereignete.

Es konnte nur besser werden, und es wurde besser. Bald zog es ihn ins Kleinbasel. An der Klybeckstrasse, die wir auf dem Weg zurück ins Grossbasel kreuzen, hatte er seine erste eigene Wohnung oberhalb einer Apotheke – undenkbar damals, dass er zwölf Jahre lang die Stadt als Baudirektor prägen sollte. Es waren zwölf rasante Jahre, was die Stadtentwicklung angeht: Die Ergebnisse rauschen im Minutentakt vorbei. Das Projekt Klybeck Plus, die Rheinpromenade, der Novartis Campus, Volta Nord, der Rückbau des Luzerner- und Wasgenrings.

Einiges konnte Wessels aufgleisen, einiges vollenden. So etwa auch das Plätzchen im St. Johann, zu dem er kurz nach seinem Amtsantritt 2009 die Eröffnungsrede hielt. Sein erster öffentlicher Auftritt hatte es in sich. Wessels musste die Kunst der Diplomatie walten lassen: «Als ich den Platz zum ersten Mal sah, bin ich ziemlich erschrocken», erinnert er sich. «Steril, wenig einladend, ich finde bis heute, dass das ziemlich in die Hose gegangen ist», sagt er über den Hebelplatz und lacht herzhaft. Er habe dann einfach gesagt, er hoffe, dass der Platz den Leuten gefalle.

Seinen ersten Auftritt hatte Hanspeter Wessels 2009 bei der Eröffnung des Hebelplatzes. «Als ich den Platz zum ersten Mal sah, bin ich ziemlich erschrocken», sagt er. Kenneth Nars / BLZ

Wir fahren Richtung Grenze hinter einem 3er-Tram her. Was geht ihm jetzt durch den Kopf? «Eine tolle Linie», ruft er, in dessen Zeit der grenzüberschreitende Verkehr stark ausgebaut wurde. Die Tramlinie 8 fährt heute nach Weil am Rhein, der 3er nach St. Louis – und wenn es nach ihm ginge, sollte der 11er, der heute bis St. Louis Grenze fährt, Richtung Huningue verlängert werden.

Kein «Fehltritt» bei der 3er-Linie

Wie stark ihm die ÖV-Verbindung des Dreilands am Herzen lag, bewies er mit dem mündlichen, hinter dem Rücken des Parlaments gemachten Versprechen an die Franzosen, dass die BVB eine Million Euro an die Linie beizusteuern würden. Eine Kompetenzüberschreitung, für die er in der Öffentlichkeit und in den Medien gerügt wurde. Wenn man ihn heute aber auf den «Fehltritt» anspricht, wirkt er für Wessels-Verhältnisse unwirsch. «Von einem Fehltritt kann nicht gesprochen werden. Entgegen dem, was die Geschäftsprüfungskommission gesagt hat, ist die Staatsanwaltschaft zum Schluss gekommen, dass es nichts zu kritisieren gibt», sagt Wessels. Damit ist die Sache für Wessels gegessen: Denn dass sogar die Parteieigenen auf ihn eindroschen, machte ihm nichts zu schaffen.

Fühlte er sich nie als Fremdkörper in der eigenen Partei? «Hahaha, sehen Sie, ich bin jetzt seit 1981 in der SP, das ist länger als die meisten. Ich habe schon viele Strömungen erlebt und sehe auch, wie mit den Verkehrsdirektoren in den anderen Kantonen hart ins Gericht gegangen wird. Nein, das hat mich nie sonderlich ge…», sagt Wessels, um sich zu unterbrechen, als wir den Luzernerring runterfahren. «Das Felix-Platter-Areal! An diesem Projekt habe ich eine wahnsinnige Freude! Nein, wo waren wir? Ah ja, bei der Kritik.

«Ich glaube, letztlich weiss die SP, was sie an mir hat. Aber ja, den Bürgerlichen bin ich zu autophob, den Linken zu autoaffin»,

sagt Wessels. Wenn man es niemandem Recht macht, dann ist es vielleicht auch nicht so falsch», meint er. «Aber wissen Sie was? Ich hab auch schon erlebt, dass Leute, die sich lautstark gegen die autofeindliche Politik gewehrt haben, zu mir gekommen sind und gesagt haben: Ich will eine 20er-Zone vor meinem Haus.»

FDP-Grossrat: «Diese Fahrt wird gemütlich für Wessels»

Wir fahren über den Wasgenring Richtung Neubad. Für die Autofreunde ist die Ringstrasse ein Beispiel für die gescheiterte Verkehrspolitik: Hier wurden in seiner Amtszeit zwei der vier Fahrspuren eliminiert. Die Folge: An Feierabend staut es hier fast täglich. Ausser natürlich in Coronazeiten.

Man solle sich hüten, eine einzelne Autofahrt durch die Stadt als repräsentativ zu betrachten, warnte deshalb beispielsweise der TCS-Mann und FDP-Grossrat Christophe Haller vorab am Telefon: «Diese Fahrt wird gemütlich für Wessels. Keine Staus bei der Verzweigung Hagnau, keine auf den Ringstrassen oder der Nauenstrasse.»

Und die Velofahrer hätten's auch lieber gehabt, wenn dem Verkehrsdirektor auf der Fahrt durch die übliche Rush Hour aufgezeigt worden wäre, wie sehr sie leiden. Keine Veloroute führt vom Gundeli an den Aeschenplatz, kein anständiger Veloweg vom Aeschenplatz an den Barfüsserplatz, nichts Durchgängiges, alles sei Flickwerk, finden die Velolobbyisten. Und nirgends kann man seinen Göppel hinstellen, weil alles zuparkiert ist.

Jetzt aber, morgens um elf im Halblockdown: Kein Gehupe von genervten Autofahrern, kein Velofahrer, der die Hände verwirft, weil ihm die Vorfahrt genommen wird. Gemütlich fahren wir in Richtung Neubad-Quartier. Wir passieren das gelbe Reihenhaus an der Neubadstrasse vorbei, aus dem er jüngst ausgezogen ist. Hier hat er zwanzig Jahre gewohnt, seine beiden Kinder sind hier gross geworden. Kommt da etwas Wehmut auf? Nein, nein, die Kinder, 24 und 27 Jahre, seien schon länger ausgezogen, es sei Zeit für etwas Neues geworden.

Kinder fanden es nicht lustig, dass der Vater so präsent war

Nicht immer, erinnert er sich, sei es für seine Kinder einfach gewesen, den Nachnamen Wessels zu tragen. Wessels sei ja nicht Müller oder Meier, da sei man schnell identifizierbar als Sohn und Tochter des Regierungsrats. Sie seien nicht gemobbt worden, aber schon die Tatsache, dass ihr Vater auf den Titelseiten der Zeitungen prangte und einige Lehrer Bemerkungen von sich gaben, konnte unangenehm sein. «Das war ja nicht bös gemeint, aber den Kindern gefiel's natürlich nicht.»

Via Dorenbachkreisel geht es in Richtung Margarethenbrücke und Bahnhof SBB. Worauf sind Sie eigentlich am stolzesten, Herr Wessels? «Och, das ist jetzt schon ein bisschen eine pathetische Frage, da müsste ich überlegen», meint er, ehe er, als wolle er betonen, wie er die verschiedenen Verkehrsträger gleichermassen gefördert habe, sagt: «Die Engpassbeseitigung Osttangente und den ganzen S-Bahn-Ausbau. Damit meine ich nicht nur das Herzstück, sondern auch die Taktverdichtung.»

Weiter geht’s am jüngst eingeweihten Baloise Turm und am De Wette Park vorbei Richtung Aeschenplatz, und endlich finden wir das Verkehrschaos vor, das wir Wessels unter die Nase reiben wollten. Auf den Aeschenplatz ist Verlass. Fussgänger, Velofahrer und Autofahrer kommen sich hier seit Jahrzehnten in die Quere – selbst in Zeiten der Pandemie herrscht keine Ruhe. «Ja, ein riesiges Gnusch», räumt Wessels ein.

Der Aeschenplatz werde seine Nachfolgerin Esther Keller lange beschäftigen, sagt Wessels. Heute herrsche ein «Gnusch», sagt auch er. Andreas Schwald / bz Zeitung für die Region

Ein Ruhmesblatt dieser Stadt sei der Platz nicht. «Es laufen da Überlegungen, wie man den Platz umgestalten kann, um die vulnerabelsten Gruppen – die Fussgänger und Velofahrer – besser zu schützen.» Noch in diesem Jahr, so rechnet Wessels, solle der Planungskredit gesprochen werden für den Umbau. Trotzdem: «Der Aeschenplatz wird auch meine Nachfolgerin Esther Keller sicher noch jahrelang beschäftigen», ist er überzeugt. Aber eines sei gewiss: «Das wird nie ein Platz, auf dem Hunderte Menschen verweilen werden.»

Das Lachen wird verklingen, sein Vermächtnis wird bleiben

Via Picassoplatz und Kunstmuseum geht’s zurück Richtung Endstation Münsterplatz. Sein Büro wird Wessels diese Woche räumen. Natürlich gibt es schönere Momente, um sich zu verabschieden. Nach den zwölf Jahren hätte er gerne mit all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angestossen, die er ins Herz geschlossen hat. Gleichwohl sagt er:

«Für mich ist gut jetzt. Das Amt des Regierungsrats ist vergleichbar mit einem Korsett, in das man sich über Jahre zwängen muss.»

Man könne nicht mir nichts, dir nichts die Stelle wechseln und was anderes tun. «Ich freue mich auf die Freiheit», sagt er. Was nicht heisst, dass er in Rente gehen will. Mit 58 sei er noch in Form und er sei auch nicht der Typ, der jetzt noch bis ans Lebensende die Welt bereisen wolle. Aber zumindest mal in Ruhe all die Bücher lesen, die sich in den vergangenen zwölf Jahren angestaut haben.

Er habe noch keine Ahnung, wo es ihn hinziehe, beteuert Wessels und lacht wieder sein Lachen, für das er berühmt geworden ist. Nur noch diese Woche wird es durch die weiten Räume im Haus des Bau- und Verkehrsdepartements am Münsterplatz hallen. Es wird nicht lange dauern, ehe es verklungen ist, aber das stört ihn nicht. In zehn Jahren, sagte er mal, werde man sich in Basel nicht mehr an ihn erinnern können. Wichtig sei, dass er Grossprojekte wie den Rheintunnel und das Herzstück vorantreiben konnte – und aus Basel einen etwas lebenswerteren Ort machen konnte.