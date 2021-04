Analyse Basel Nazifrei wird uns noch Jahre beschäftigen – wie ein Justizsystem an den Anschlag kommt Die Prozesse gegen die Teilnehmer der Ausschreitungen an der Anti-Pnos-Demonstration werden begleitet von juristischem, politischem und medialem Getöse – für Basel eine neue Situation. Jonas Hoskyn 24.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Eskalation mit Ansage: die unbewilligte Basel-Nazifrei-Demo im November 2018.

Roland Schmid

Warum die Basler Polizei im November 2018 plötzlich Gummischrot-Salven auf die unbewilligte Demo abgab, die sich gegen die Kundgebung der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) formiert hatte, wird wohl nie geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft führt zwar eine Untersuchung, aber vermutlich wird diese ebenso ergebnislos verlaufen wie bei ähnlich gelagerten Fällen.

Eines zeigt sich aber mittlerweile in aller Deutlichkeit: Die Eskalation, welche der sogenannte Mitteleinsatz der Polizei ausgelöst hat, beschränkt sich bei weitem nicht auf die Strassenschlacht im Anschluss. Mit zweieinhalb Jahren Abstand muss man feststellen, dass das ganze Basler Justizsystem in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Aufeinanderprallen von Polizei und Demonstranten setzte eine Kaskade von Ereignissen in Gang, die Anwälte und Gerichte noch jahrelang beschäftigen werden.

Mittlerweile sind die Fronten derart verhärtet, dass eine Reihe von Verteidigern beim Appellationsgerichts den Antrag gestellt haben, ein ausserkantonales Strafgericht solle die Fälle beurteilen. Das wäre ein absolutes Novum in der Basler Justizgeschichte. Es liege eine institutionelle Befangenheit vor, sprich sämtliche Richter könnten nicht mehr unbefangen urteilen, so die Verteidiger.

Grund ist ein Zeitungsinterview, das Strafgerichtspräsident René Ernst vergangenen Herbst gegeben hatte. Wenige Tage zuvor hatte er eine Teilnehmerin der Gegendemo zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten unbedingt verurteilt. Zwar konnte ihr selber keine Gewaltanwendung nachgewiesen werden. Schuldig gesprochen wurde die Frau, die an vorderster Front dabei war, aber wegen Landfriedensbruch und Gewalt gegen Beamte durch passive Teilnahme. Im Anschluss an das Urteil kam es zu einer Spontan-Demo. Ernst, ein langjähriger erfahrener und überparteilich anerkannter SP-Strafgerichtspräsident, ist nun als Hardliner abgestempelt. Dass er im Interview das Urteil durchaus schlüssig begründete, ging dabei völlig unter. Auch dass das Strafgericht durchs Band deutlich unter den sehr harten Strafanträgen der Staatsanwaltschaft geblieben ist, war bisher kaum ein Thema.

Vor wenigen Tagen gerieten Ernst und das Strafgericht erneut ins Fadenkreuz. Die «Wochenzeitung» zitierte aus einem gerichtsinternen Mailverkehr, der suggerierte, dass sich die Strafrichter abgesprochen haben könnten. Faktisch dürfte es sich um absolut übliche juristische Diskussionen unter Kollegen gehandelt haben. Ob ein Zusammenhang zu den Richterwahlen in zwei Wochen besteht, bleibt unklar.

Was auffällt: Die geleakten E-Mails sind bei weitem nicht die ersten Indiskretionen. Für Aufsehen sorgte unter anderem auch ein Video, in dem Polizisten unter einander den Gummischrot-Einsatz diskutieren. Es liegt in der Natur der Sache, dass dies von den Medien dankbar aufgenommen und thematisiert wird, auch wenn oftmals ziemlich unreflektiert. Die bisher letzte Suggestivfrage warf diese Woche die Sendung «10vor10» von SRF auf. «Ist die Basler Justiz nur auf dem rechten Auge blind?» wurde ein Beitrag betitelt, der zwar zu Recht die Frage aufwarf, warum der Pnos-Politiker Tobias Steiger für seine antisemitischen Äusserungen an der Demo noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Der implizite Vorwurf, dass er geschont werde, weil er politisch rechtsaussen steht und gegen Linksextreme eine härtere Gangart angeschlagen werde, ist dagegen nicht haltbar.

Die rechtliche Aufarbeitung war von Anfang an politisch aufgeladen. Nach den Ausschreitungen leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen in bisher nicht gekannten Dimensionen ein. Insgesamt liefen Verfahren gegen über 60 Personen. Die Polizei hat den gesamten Tag über mit mehreren Kameras gefilmt. Von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr abends in HD-Qualität. In langwieriger Arbeit wurde danach versucht auch mit Hilfe des Geheimdienstes und per Öffentlichkeitsfahndung, mögliche Straftäter zu identifizieren. Zur Veranschaulichung: Diese Woche stand ein Mann vor Gericht, der in den Akten als «Person 103» geführt wird.

Insgesamt müssen sich rund 40 Personen vor Gericht verantworten. Für das Strafgericht eine Mammutaufgabe. Mit Verteidigung, Vertrauenspersonen, Medien und den nötigen Sicherheitskräften würde dies bedeuten, dass rund 200 Personen gleichzeitig sich im Gerichtssaal hätten versammeln müssen. Realistischerweise ist dies keine Option – ganz zu schweigen davon, dass die Vorbereitung der Verhandlungen in die Zeit des ersten Lockdowns fiel.

Der 24. November 2018 wird die Basler Justiz noch lange beschäftigen. Allein, bis die Urteile rechtskräftig sind, werden Jahre vergehen. Und der Fall dürfte nicht der letzte seiner Art sein. Die Verhaftungen am Frauenstreik vergangenen Sommer und weitere Verfahren bei anderen Kundgebungen könnten ähnliche Dimensionen annehmen. Selbstverständlich ist es Aufgabe von Gesellschaft, Politik und Medien genau hinzuschauen und die Fragen von Recht und Gerechtigkeit immer wieder neu durchzudeklinieren. Gleichzeitig ist es für das Funktionieren einer Demokratie auch unabdingbar, dass ein Grundvertrauen in die Judikative besteht. Dieses Gleichgewicht muss man im Hinterkopf behalten, wenn man über Basel Nazifrei diskutieren will.