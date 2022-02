Analyse Der leise Niedergang des Basler Gewerbeverbands Nach dem Rücktritt des Präsidenten und des Direktors muss sich der traditionelle Verband personell neu aufstellen. Das ist deutlich mehr Chance als Risiko. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Das waren noch Zeiten: Werner Schmid, Präsident des Gewerbeverbands (M.) und Peter Malama, dessen Direktor (r.), eröffnen 2009 das Jubiläumsjahr. Bild: bz-Archiv 16. August 2009)

Es war einmal ein Verband, der war einflussreich und bestimmte die Stossrichtung der Politik im Kanton mit. Er hiess Gewerbeverband Basel-Stadt (GVBS) und hatte über viele Jahre charismatische Präsidenten und Direktoren.

Diesen Gewerbeverband gibt es schon länger nicht mehr. Und bald wird es das amtierende Führungsduo nicht mehr geben: Wie am Dienstag bekannt wurde, treten Marcel Schweizer (Präsident) und Gabriel Barell (Direktor) von ihren Ämtern zurück. Was ist passiert – und was muss passieren?

Ein kleiner Rückblick. Zwei frühere Direktoren des Verbands, Christoph Eymann und Peter Malama, hatten ein ausgeprägtes Gespür für Opportunitäten. Beide erkannten eigentlich vor der Zeit, dass zu «liberal» und «gewerbefreundlich» in einer Stadt wie Basel auch «ökologisch» gehören sollte. Im Grunde nahmen sie die Position der Grünliberalen vorweg: Wirtschaftsfreundlich, gesellschaftsliberal, die Umwelt schützend.

Dieses Gespür hat Gabriel Barell gefehlt. Mit allzu grosser Vehemenz ist er auf Verkehrsthemen herumgeritten und hat gegen den ökologischen Wandel opponiert, der sich für ihn vor allem in der Parkplatzfrage manifestierte. Der Bedeutungsverlust des baselstädtischen Gewerbeverbands ist eng mit dieser Prioritätensetzung verknüpft. Die Niederlagen an der Urne häuften sich.

Externe Faktoren des Niedergangs

Auf der anderen Seite hat der Stadtkanton einen Strukturwandel durchgemacht, welcher das Kräfteverhältnis auch zu Ungunsten des GVBS verschob, ohne Zutun von Präsident oder Direktor. Das Gewerbe im klassischen Sinn hat in Basel keine so grosse politische und repräsentative Bedeutung mehr wie früher, auch wenn es – das zeigt gerade die Baubranche – nach wie vor den Kern der hiesigen ökonomischen Struktur bildet.

Angesagt sind Start-ups, angesagt ist der Pharma- und Forschungsstandort, angesagt ist Biotech, angesagt ist globale Vernetzung, angesagt ist die Kreativbranche. Dies wiederum ist mit anderen Fragen verknüpft, als sie ein traditioneller Gewerbeverband stellen kann oder muss: Standortqualität für Expats, internationale Fiskalthemen, nationale Verkehrspolitik, die smarte Stadt oder grenzüberschreitende Beziehungen standen und stehen im Mittelpunkt des wirtschaftspolitischen Diskurses in Basel.

Der Gewerbeverband hat diesen Zug verpasst, diese externen Faktoren nicht berücksichtigt - oder in seinem herkömmlichen Rollenverständnis nicht berücksichtigen wollen. Sein traditioneller Neujahrsempfang im Theater, ein Stelldichein für «Tout Bâle», verströmt mehr und mehr Nostalgie statt Gegenwarts­bezogenheit. Zahlreiche Gewerbetreibende fragen sich beim Apéro riche nicht einmal mehr hinter vorgehaltener Hand, ob sie noch beim richtigen Verband sind.

Eine fast unlösbare Aufgabe

Apropos richtiger Verband: Andere haben vom Bedeutungsverlust des Gewerbeverbands wie auch von den veränderten Strukturen profitiert. Vor allem die Handelskammer beider Basel hat an Gewicht zugelegt. Ihr Direktor Martin Dätwyler mag als Landrat in Liestal nominell ein politisches Leichtgewicht sein.

Umso mehr hat er ein untrügliches Sensorium für relevante Themen, für Verkehrs- und Steuerfragen vor allem. Auch der Arbeitgeberverband hat unter der Führung von Saskia Schenker einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Wiederholt sich ein Stück Basler Geschichte und ereilt den Gewerbeverband bald dasselbe Schicksal wie den gewerblichen Zünften der Stadt im 19. Jahrhundert? Oder anders gefragt: Braucht es den Gewerbeverband überhaupt noch? Mit einem eindeutigen Ja lässt sich die Frage heute nicht beantworten. Hansjörg Wilde als designierter Präsident muss bei der Nachfolge Barell sehr klug vorgehen.

Der künftige Direktor (warum nicht die künftige Direktorin?) wird nicht nur eine extrem integrative Persönlichkeit sein müssen. Er oder sie wird dem Verband auch eine neue Richtung geben und den Spagat wagen müssen, den Begriff «Gewerbe» deutlich weiter und moderner zu fassen, ohne dabei mit der traditionellen Bedeutung zu brechen. Diese Aufgabe scheint fast unlösbar.

