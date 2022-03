Analyse Die Basler Fasnacht lebt – trotz allem Die Erinnerung an diese besondere und emotionale Ausgabe bleibt. Doch nun stellt sich die Frage: Wie wegweisend wird die Fasnacht 2022 sein? Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 10.03.2022, 19.57 Uhr

Egal ob im Sujet-Kostüm oder im Charivari: Was zählt ist der Wille. Kenneth Nars

Es war eine Fasnacht, die von vielen bereits tot geglaubt war.

Strassenränder voller maskenlosen Menschen, während Cliquen und Guggen in ihren Larven vorbeimarschieren und Aerosole verbreiten. Gefüllte Cliquenkeller, für deren Zutritt es kein Zertifikat benötigt. All das war zu Beginn des Jahres kaum vorstellbar. Obschon die Corona-Situation angespannt war, wartete die Basler Regierung mit ihrem Entscheid zur Fasnacht zu. Dem Comité war die Ausgangslage zu unsicher, der von ihm organisierten Cortège wurde bereits im Dezember absagt.

Das Zuwarten der Regierung stellte sich als den richtigen Weg heraus. Der Bundesrat nahm der Basler Exekutive mit den Lockerungen der Massnahmen einige Entscheidungen ab. Damit stieg die Erwartungshaltung, dass die Fasnacht, die vieles ermöglicht, möglich sein sollte.

Ganz mutig war die Regierung aber nicht. Eine Fasnacht nur für die Aktiven, sollte es werden, betonte Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Man wolle kein Volksfest für die ganze Region sein. Die Lösung: Die Keller dürfen nur für die eigenen Mitglieder öffnen und die BVB und BLT müssen auf Fahrten ausserhalb der regulären Betriebszeiten verzichten. Diese Rahmenbedingungen waren aber nicht haltbar und wurden widerrufen.

Lukas Engelberger, Vorsteher des Basler Gesundheitsdepartements, bei der Medienkonferenz zur Durchführung der Fasnacht. Kenneth Nars (09.02.2022)

Vieles kehrte sich zum Guten. Der Frust, die Wut und die Unsicherheit wandelten sich in Hoffnung, Freude und Zuversicht um. Die totgeglaubte Fasnacht war plötzlich in Griffweite. Eine Fasnacht, die abgesehen vom abgesagten Cortège, weitläufig normal sein wird.

Normalität. Ein Ausdruck, der in Zeiten der Pandemie zu einem Fremdwort geworden ist. Und dennoch war diese Normalität an der Basler Fasnacht stark ausgeprägt. Menschen sind in Gruppen unterwegs, umarmen sich und setzen sich zu Fremden an den Tisch. Die Distanz schwindet. Es ist beängstigend, wie normal sich diese Nähe anfühlt.

Und das trotz des Wissens, dass sich das Coronavirus nach wie vor ausbreitet. Die Fallzahlen werden nach der Fasnacht nochmals zunehmen. Für einige Aktive und Passive war dieses Risiko zu gross. Schweren oder leichten Herzens blieben sie der Fasnacht fern. Eine moralische Entscheidung, die sich vielleicht im Nachhinein als gescheit herausstellen wird. Dies dürfte in Kombination mit der Cortège-Absage und den fernbleibenden Touristen mit ein Grund dafür sein, weshalb die Beizen, Strassen und Keller zumindest zwischenzeitlich weniger gut besucht waren.

Davon liessen sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aber nicht beirren. Bis in die späten Abendstunden musizierten sie durch die Gassen. Es wirkte, als könnten viele gar nicht genug bekommen. Sie wollen jede Sekunde geniessen und ausnutzen. Für diese Fasnacht haben sie gekämpft, gebangt und gehofft. Besonders laut waren die Wagencliquen, die sich ihren Platz mit der Wäägeli-Parade an der diesjährigen Fasnacht hart erkämpfen mussten.

Grosse und kleine Ukraine-Flaggen waren an der Fasnacht zu sehen. Roland Schmid

Bei den Cliquen war ein komplett neues Sujet samt Einheitskostüm, Laterne und Zeedel die Kür. Eine Wahnsinns-Leistung in der sehr kurzen Vorbereitungszeit. Einige Formationen waren hoch aktuell. Der Ukraine-Krieg wurde auf unterschiedliche Arten aufgegriffen. An den Kostümen, auf den Larven und den Laternen waren blau-gelbe Solidaritätszeichen zu sehen.

Statt den drei durchdefinierten Fasnachtstagen stand drei Tage Gässle auf dem Programm. Drei Tage Zyschtig. Was im Vorfeld ein vorprogrammiertes Chaos erschienen liess, stellt sich als willkommene Alternative heraus. Die anarchische Fasnacht funktionierte. Der Cortège wurde von vielen nicht vermisst. In der Regel wird der organisierte Umzug gemocht, doch geliebt wird das Musizieren und das Zusammensein mit der Clique.

Dies wirft die Frage auf: Wie wegweisend wird diese Fasnacht sein? Wie relevant ist der Cortège, der entscheidend für das Label Weltkulturerbe ist? Für die Wagencliquen und die Chaisen ist der Cortège essenziell. Auch viele andere Formationen werden jetzt wohl kaum auf die Sujet-Schau und die Subventionen verzichten möchten. Somit könnte das Comité wieder seinen Kernaufgaben nachkommen.

Comité-Obfrau Pia Inderbitzin erklärte rund zwei Wochen vor der Fasnacht nochmals die Rahmenbedingungen. Juri Junkov

Wie die Bilanz zu dieser Fasnacht ausfällt, ist unklar. Comité-Obfrau Pia Inderbitzin war bis und mit Donnerstag nicht abkömmlich. Im traditionellen Fasnachtsdangg heisst es jedoch: «Mir hänns alli zämme gnosse. Mänggmool isch e Drääne gflosse. S näggscht Joor isch das Ganz im Hoornig. Hoffetlig kunnt d Wält in Oornig.»

