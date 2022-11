Euro-Airport: Analyse zu den Unsicherheiten im Arbeitsrecht

Analyse Eine Klärung der Arbeitsrechtsfrage am Euro-Airport kann sich vom Baselbiet bis nach Genf auswirken Im Schweizer Sektor des Euro-Airports herrscht Unsicherheit im Arbeitsrecht. Eine mögliche Lösung könnte in der Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone um den Euro-Airport bestehen. Peter Schenk Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Am Euro-Airport herrscht Rechtsunsicherheit. Keystone

Die Franzosen sind zutiefst beleidigt, und positive Signale, das leidige Problem um das geltende Arbeitsrecht im Schweizer Sektor des Euro-Airports durch einen Staatsvertrag zu klären, bleiben aus. Dabei war man schon kurz davor, wie der elsässische Politiker Olivier Becht diesen Sommer gegenüber «SRF» erklärte. Dann kam die Entscheidung des Bundesrats, die neuen Kampfjets nicht in Frankreich, sondern in den USA zu kaufen, und seitdem herrscht Funkstille. Der Zusammenhang wird von mehreren weiteren Quellen unabhängig voneinander bestätigt.

Gift für die Schweizer Unternehmen am Flughafen

Für die trinationale Region Basel ist das ein Problem. Die Rechtsunsicherheit auf dem Flughafen ist Gift für die dortigen Schweizer Unternehmen. Erstaunlich, dass die beiden grössten Firmen Jet Aviation und Amac Aérospace trotzdem in den letzten Jahren 43 Millionen Franken in den Standort investiert haben.

Um die Frage um das Arbeitsrecht zu klären, braucht es einen Staatsvertrag, der gegenüber den französischen Gerichten, aber auch gegenüber der EU Bestand hat. Dabei drängt die Zeit: Unter einer rechtspopulistischen Präsidentin Marine Le Pen, deren Wahl in einigen Jahren immer wahrscheinlicher wird, scheint die Aufgabe eines substanziellen Rechts wie des Arbeitsrechts schwer denkbar.

Schon heute wird es ausserordentlich schwierig, dafür Mehrheiten zu finden – falls die Franzosen überhaupt an einer Lösung interessiert sind. Ein Vorbild für den Flughafen hätte dabei eine, beim ehemaligen Atomkraftwerk Fessenheim angedachte, europäische Sonderwirtschaftszone sein können. Leider scheint das Projekt gescheitert, weil von den ursprünglich 200 Hektaren Land kaum etwas übrig geblieben ist.

Wettbewerb für wirtschaftliche Entwicklung um den Flughafen

Die vom Basler Grossrat Lorenz Amiet (SVP) vor zwei Jahren initiierte Standesinitiative, nach der die Schweiz Teile des Flughafens kaufen oder auch eine Sonderwirtschaftszone einrichten soll, ist vom Grossen Rat nicht überwiesen worden.

Marc Bros de Puechredon, Vorsitzender der Geschäftsleitung von BAK Economics, will es dabei nicht bewenden lassen. Er plädiert dafür, in einer «innovativen Studie» zu untersuchen, wie andere Länder mit derartigen Sonderzonen umgehen, die sowohl Frankreich als auch der Schweiz etwas bringen könnten. Überhaupt müsse man unbedingt einen Wettbewerb für die weitere wirtschaftliche Entwicklung rund um den Flughafen ausschreiben, so de Puechredon. Beides macht Sinn. Etwas Mut macht da die Aussage der französischen Botschaft, man sei sich der Bedeutung des Schweizer Sektors für das Südelsass bewusst.

Wie es mit dem Euro-Airport weitergeht, könnte auch weitere Konsequenzen haben. In Genf gibt es mit dem Cern, das sich teils auf französischem Boden befindet, eine ähnliche Situation wie auf dem Euro-Airport. Im Baselbiet wird für den Bau der neuen Strasse beim Bachgraben auf einen Landabtausch mit den Franzosen spekuliert. Wenn es beim Flughafen keine Einigung gibt, dürfte eine für den Bachgraben ebenfalls schwinden.

Den Schweizer Unternehmen auf dem Euro-Airport wird nichts anderes übrig bleiben, als sich bis zum Zustandekommen eines Staatsvertrags damit zu arrangieren, dass im Konfliktfall das französische Arbeitsrecht zur Anwendung kommt. Sollte der Staatsvertrag langfristig scheitern, was aufgrund der komplizierten Ausgangslage nicht auszuschliessen ist, wären sie schon darauf vorbereitet.

