Analyse Gewalttaten in Basel: Angst ist ein schlechter Ratgeber In den vergangenen Wochen ist es in der Stadt zu teil schwersten Delikten gekommen. Das ist auch gesellschaftlich brisant. Denn um uns herum scheint alles ins Wanken zu geraten. Patrick Marcolli 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Idylle trügt: Die Dreirosenanlage ist kein ungefährlicher Ort. Bild: Kenneth Nars

Und plötzlich bekommt die Geschichte ein Gesicht. Ein guter Bekannter, den ich lange nicht mehr gesehen hatte, erzählte mir diese Woche bei einem zufälligen Wiedersehen, das wie üblich mit der Frage «Wie geht’s?» begann, von seiner Leidensgeschichte. Ich hatte deren Eckpunkte aus einer knappen Polizeimeldung gekannt. Er war auf dem Nachhauseweg, als ihn zwei Männer überfielen, ihm ein paar Franken abnahmen und mit Faustschlägen erhebliche Verletzungen zufügten. Es geht ihm, nach längerer medizinischer Behandlung, nun wieder gut. Zumindest äusserlich. Denn er bezweifelt, ob er je wieder mit demselben beschwingten Gefühl nach einem schönen Abend in seiner Innenstadt-Stammbeiz wird nach Hause gehen können. Er hat es jedenfalls noch nicht ausprobiert seit dem Überfall.

Ein Pawlow'scher Reflex von rechts

Diese Zufallsbegegnung hat bei mir tiefen Eindruck hinterlassen und sie schien in eine Woche zu passen, in der sich die Gewaltmeldungen aus der Stadt zu häufen schienen: Eine Vergewaltigung im St. Johann, Messerstechereien bei der Dreirosenanlage, dazu die nächtlichen oder frühmorgendlichen Prügeleien. Befindet sich Basel in einer (neuen) Phase der Kriminalität, der Gewalt? Ich stelle diese Frage und höre praktisch simultan die Rufe der Rechten nach mehr Law & Order, nach einem härteren Durchgreifen der Polizei, höre die Kritik an vermeintlichen linksgrünen Tagträumereien in der Migrations- und Integrationsfrage. Diesen Pawlow’schen Reflex aus der Politik kann man getrost ignorieren.

Ich erinnere mich an eine Zeit von ähnlichen Häufungen von Gewalttaten im Kanton Basel-Stadt, es muss wohl fünfzehn Jahre her sein. Irgendjemand von der SVP (der Name ist mir entfallen, die Partei aber hatte schon damals noch nie ein Regierungsmitglied stellen dürfen) verglich Basel mit Mogadischu. Mit dieser Dummheit erreichte die aufgeheizte Debatte ihren Höhepunkt und auch ihr Ende.

Ein nüchterner, objektiver Blick auf die Lage zeigt dies: An Leib und Leben sind wir sicher. So sicher, wie man es in einem freiheitlichen System wie dem unseren sein kann. Wann hat eine Basler Polizistin oder ein Basler Polizist zum letzten Mal einen Schuss aus der Dienstwaffe abgeben müssen? Das ist viele Jahre her. Selbst global, trotz aller Kriege und Flüchtlingsdramen, können die Menschen statistisch gesehen sich individuell so sicher fühlen wie nie in der Geschichte. Das hat der New Yorker Psychologe Steven Pinker vor wenigen Jahren in einer aufsehenerregenden Studie nachweisen können.

Ein krasser Widerspruch

Und doch hat sich auch in Basel in den vergangenen zwei, drei Jahren einiges zum Schlechten verändert. Das hat viel mit der Pandemie und der geopolitischen Lage zu tun. Demokratien und damit Freiheitsrechte sind weltweit unter Druck. Das hören und lesen wir jeden Tag - und das verunsichert, macht Angst. Diese Entwicklung steht in krassem Widerspruch erstens zu dem, was wir in der Region täglich um uns herum wahrnehmen können: Nämlich wirtschaftliche Prosperität, blühendes kulturelles Leben, mehr oder weniger moderater Hedonismus, die Optimierung des Lebens im Sinn der Gewalt- und Unfallprävention sowie der Gesundheit. Zudem wächst die Diskrepanz zwischen unseren Bemühungen um Emanzipation und Gleichheit für alle und jede geschlechtliche Minorität sowie dem ebenso weltweit auftretenden Bestreben, diese Bewegungen zu torpedieren und zu autoritären Staats- und Gesellschaftsformen zurückzukehren.

Um uns herum scheint alles ins Wanken geraten zu sein und damit wackelt auch der Glaube an einen stetigen Fortschritt der Menschheit im Sinn der Aufklärung. Als Gesellschaft sind wir heute verunsicherter als vor fünfzehn Jahren. Das macht eine neue Debatte um Sicherheit auch in unserer Stadt brisant. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und der Nährboden für Unfreiheit. Nur wer sich fürchtet und sich bedroht fühlt, ruft nach einer starken Macht.

Stabilität als beste Prävention

Natürlich ist jedes Verbrechen eines zu viel und ein Blick auf das grosse Ganze kein Trost für jene, die Opfer eines Delikts geworden sind. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere Behörden sich nach Kräften bemühen, die Stadt so sicher wie möglich zu machen. Mit einer Polizei, die ihren Aufgaben gewissenhaft nachgeht; mit einer Stadtplanung, die potenzielle Gefahrenräume beseitigt oder gar nicht erst entstehen lässt; mit einer Politik, die soziale Härten abfedert. Geld genug haben wir für dies alles. Und schliesslich ist es auch die Aufgabe der Medien, Schreckensmeldungen ungeschönt wiederzugeben, die Reaktion der Behörden darauf zu hinterfragen, dabei aber die Relationen zu wahren und nicht auf Panik zu machen. Gesellschaftliche Stabilität ist die beste Gewaltprävention.