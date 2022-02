Kommentar: Parolen statt Argumente für eine Art in Basel

Analyse Parolen statt Argumente für eine Art in Basel Die MCH Group kann derzeit nicht darlegen, weshalb die Art Basel in Basel eine Perspektive haben soll. Das ist jedoch nötig, wenn sie tatsächlich eine Zukunft haben will. Eine Analyse. Christian Mensch Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

2021 konnte die Art Basel trotz Corona durchgeführt werden. Nicole Nars-Zimmer

Der Basler Messekonzern MCH Group reitet auf einer Erfolgswelle. Zumindest unternehmerisch. Nach der Ankündigung, seine Kunstmesse Art Basel im asiatischen Raum mit einem Engagement in Singapur und einem Vertrag in Tokio abzusichern, folgte der Zuschlag, in Paris eine Kunstmesse veranstalten zu können. Als der Konzernchef Beat Zwahlen zudem für 2021 einen geringeren Verlust als befürchtet ankündigte, stieg der Börsenkurs gegenüber Jahresbeginn um zehn Prozent. Er streift damit die Marke von 10 Franken pro Aktie.

Umso unverständlicher ist der Führung, dass ihr in der Region eine Woge des Misstrauens entgegenbrandet. Doch weshalb soll die Art in Basel gesichert sein, wenn nur drei Zugstunden entfernt in Paris eine weitere Art lanciert wird? Was Zwahlen und sein Verwaltungsrat Christoph Brutschin dazu in verschiedenen Interviews mit lokalen Medien vorbrachten, überzeugt nicht: Ihre Argumente erschöpfen sich in Behauptungen oder sind gar widersprüchlich.

Paris ist kein Nebenschauplatz, sondern die Zukunft der Art Basel

Ein Argument lautet: Es gebe keine Marktausweitung, da die Art in Paris keine neue Messe lanciere, sondern lediglich die bestehende Fiac ersetze. Dies ist im besten Fall eine Nebelpetarde. Schliesslich handelt es sich in Paris um eine Marktkonzentration der Anbieter bei gleichzeitiger Verdrängung von Konkurrenz. Für die Galerien macht es sehr wohl einen Unterschied, ob sie aus Wettbewerbsgründen auf zwei konkurrierenden Messeplattformen auftreten oder ob ein Anbieter sie nötigt, sich innerhalb von vier Monaten zweimal einem ähnlichen Sammlerpublikum zu präsentieren.

Das nächste Argument lautet: In Paris entstehe nicht eine vierte Art, sondern etwas Neues, das einen eigenen Namen tragen werde. Dabei liegt die Pointe gerade darin, dass nicht irgendein Anbieter, sondern die Leadmesse des globalen Kunstmarkts die Renaissance von Paris zur europäischen Kulturhauptstadt begleitet. Wenn Brutschin auf «Telebasel» meint, es sei eine Möglichkeit «den Namen Basel in die Welt zu tragen», so ist ihm zuzustimmen: Nur geht es nicht um die Stadt, sondern um die gleichnamige Messe.

Was Paris von den bisherigen Art-Messen in Basel, Miami und Hongkong unterscheiden soll, wird nicht stringent benannt. Vieles spricht vielmehr für eine Angleichung. Etwa, dass auch die Begleitmesse Design Miami im Oktober in Paris ihre Zelte aufschlagen wird. Oder Zwahlens Bemerkungen auf «Telebasel», als er von Synergien spricht, die genutzt würden, und von Erfahrungen in Paris, die dann in Basel implementiert werden könnten.

Nicht Basel entscheidet, sondern die Galerien und die Sammler

Wenig nachvollziehbar ist Brutschin, wenn er die Unentbehrlichkeit einer Basler Art damit zu unterstreichen glaubt, dass schon die Messen in Basel, Hongkong und Miami unterschiedlich seien und so auch Paris anders sein werde. Was er unterschlägt: Miami bedient gezielt den nord- und südamerikanischen Kunst- und Sammlermarkt, Hongkong gezielt den aufstrebenden asiatischen Markt. Doch wie sollen sich in dieser Übungsanlage die Messen in Basel und Paris unterscheiden, die beide auf den gleichen Markt zielen?

Befremdlich ist schliesslich sein Appell auf «Telebasel»: «Wenn wir der Art Basel eine Zukunft geben wollen, müssen wir alle hinter ihr und hinter dem Unternehmen stehen.» Der alt Regierungsrat versucht die Region auf eine Zeitreise zu nehmen, als die Messe noch Teil der regionalen Identität war. Er verkennt damit nicht nur das abgekühlte Verhältnis der Bevölkerung zum Unternehmen, an dem die öffentliche Hand beteiligt ist. Er suggeriert vor allem einen Zusammenhang, den es nicht gibt: Nicht die Region entscheidet über die Nachhaltigkeit einer Art Basel in Basel, sondern die Galerien und die Sammler. Spätestens die Erfahrung Baselworld sollte die MCH Group gelehrt haben, dass es nicht erfolgversprechend ist, sich gegen den Markt zu stellen.

Daraus zu schliessen, eine Kunstmesse habe in Basel keine Zukunft, wäre allerdings ein Fehlschluss. Es bräuchte dazu jedoch nicht bloss Parolen, sondern ein klares Profil und konkrete Ideen.

