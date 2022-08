Analyse Unternehmenssteuern: Unsere Stabilität muss ihren Preis haben Die OECD-Mindeststeuer dürfte viel zusätzliches Geld von grossen Firmen in die Kassen von Basel-Stadt spülen. Die Frage ist: Wieso reden jetzt schon alle von Kompensation? Patrick Marcolli 20.08.2022, 05.00 Uhr

Erinnern Sie sich noch an den 19. Mai 2019? Wohl kaum. Für die meisten Baslerinnen und Basler hatte der Tag nämlich keine Konsequenzen. Der Souverän stimmte an jenem Sonntag der Topverdienersteuer-Initiative der Jungsozialisten zu. Ein Hauch von Revolution lag über der Stadt. Dem Grosskapital wurde im Namen einer Gerechtigkeit, die es real nicht gibt, eins ausgewischt. Und wie in der Wohnpolitik folgte eine Mehrheit der Bevölkerung im Stadtkanton einem Bild, welches nicht einfacher zu zeichnen ist: böse Reiche, arme Arme.

Nun ist es nicht so, dass seither eine Massenabwanderung aus dem Kanton eingesetzt hätte. Die 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, welche Basel im vergangenen Jahr netto verloren hat, dürften grossmehrheitlich nicht zu den Bestverdienenden gezählt haben und die Ursache für ihren Wegzug, glaubt man den Zahleninterpreten im Präsidialdepartement, war eher pandemischer Natur.

Und doch ist etwas hängengeblieben von diesem 19. Mai 2019. Nämlich das Gefühl einer gesellschaftlichen Unzufriedenheit. Die Ursache dafür ist unter anderem darin zu suchen, dass die Steuerpolitik im Stadtkanton der vergangenen Jahre vor allem durch einen Faktor geprägt war: die Senkung der Unternehmenssteuern, wie beiläufig flankiert von kleineren Steuerpaketen für die sogenannten natürlichen Personen. Während Letztere immer Gegenstand von politischen Diskussionen waren, passierten Erstere zumindest innerhalb des Stadtkantons geräuschlos die gesetzgeberischen Instanzen.

Es galt und gilt als Konsens, dass tiefe Unternehmenssteuern ein wichtiger Standortfaktor sind. Basel-Stadt hat sich unter der rot-grünen Regierung zum Steuerparadies für Konzerne entwickelt. Nicht schlüssig zu beantworten ist allerdings die Frage, ob die gute allgemeine Wirtschafts­lage ursächlich für den finanziellen Erfolg der Stadt war und ist oder die tiefen Steuern für den Erfolg. Huhn oder Ei? Aus der gesellschaftlichen Perspektive ist das «Hans was Heiri». Das Bild von steuerlich (über-)begünstigten Konzernen schwingt bei Abstimmungen wie der Topverdienersteuer jedenfalls immer mit und verstärkt das in dieser Stadt offensichtlich mehrheitsfähige Gefühl des Benachteiligtseins.

Es ist deshalb begrüssenswert, dass die Debatte um die Unternehmensbesteuerung auf internationaler Ebene an Fahrt gewonnen hat. Die Einführung eines Mindeststeuersatzes in der OECD für Konzerne hat direkte Auswirkungen auf den Kanton Basel-Stadt. Und zwar massive. Dem Steuerparadies am Rheinknie, so wurde in dieser Woche durch die Ergebnisse einer Studie bekannt, würden im Idealfall jährlich Mehreinnahmen von über 360 Millionen Franken zufliessen.

Nun wird eifrig nach Wegen und Mitteln gesucht, diese Mehreinnahmen an anderer Stelle zu kompensieren. Als Gegenmassnahmen werden Steuersenkungen für natürliche Personen ins Spiel gebracht. Im Visier der Wirtschaftsverbände stehen vor allem sogenannte Fachkräfte, also sehr gut ausgebildete und verdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Offenbar denkt man zudem darüber nach, wie man den Topmanagern der betroffenen Konzerne fiskalisch noch ein Stück weit entgegenkommen könnte, um ihnen quasi via ihre private Steuerabrechnung noch ein Argument für den Verbleib im Kanton Basel-Stadt zu liefern.

Aber treten wir nochmals einen Schritt zurück. Was geschieht hier eigentlich? Die internationale Gemeinschaft einigt sich aufgrund von diversen fiskalischen Exzessen auf eine gemeinsame Steuer-Untergrenze – und nun unterlaufen die Steuerparadiese diese durch Gegenmassnahmen im Namen der Standortqualität und nennen es verschleiernd «Kompensation der Mehreinnahmen». Oder so ähnlich. Und wir akzeptieren einfach, dass das so ist. Aus Angst vor Gegenmassnahmen der Konzerne, zum Beispiel durch Wegzug in hochsubventionierte Gegenden. Haben wir vergessen, was wir hier zu bieten haben? Der vorhin geschilderten Protesthaltung zum Trotz: Stabilere politische und soziale Verhältnisse als hierzulande wird niemand finden, auch nicht in den USA. Alles hat seinen Preis. Muss seinen Preis haben. Auch für Grosskonzerne.