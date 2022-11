Analyse Von der Peripherie ins Machtzentrum: Wie und wo Eva Herzog sich das Rüstzeug für den Bundesrat holte Die Karriere der gebürtigen Prattlerin liest sich wie ein Lehrstück: Sie begann in der alternativen Szene und gipfelte darin, dass die Sozialdemokratin zur Schlüsselfigur der rotgrün dominierten Stadt wurde. Patrick Marcolli 1 Kommentar 12.11.2022, 05.00 Uhr

Die Basler-Politspitzen anno 2007: Der Statthalter des Grossen Rats, Roland Stark, Grossratspräsidentin Brigitta Gerber, Regierungspräsidentin Eva Herzog, Regierungs-Vize Guy Morin (v.l.) Bild: zVg

Verkalkuliert hat sich Eva Herzog in ihrer politischen Karriere so gut wie nie. Basierend auf dieser Prämisse ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kanton Basel-Stadt ab dem 7. Dezember nach sechs Jahrzehnten erstmals wieder in der Landesregierung vertreten sein wird. Knapp drei Wochen später, am Weihnachtstag, wird die frisch gewählte Magistratin ihren 61. Geburtstag feiern.

Die Diskussion um ihr verhältnismässig fortgeschrittenes Alter ist legitim, handkehrum wird sie mit einem Blick auf Figuren der zeitgenössischen globalen Politik auch rasch wieder obsolet. Viel wichtiger als die Anzahl der Lebensjahre ist deshalb die Frage nach den Wurzeln einer Politikerin oder eines Politikers, nach dem Werdegang. Auch im Fall von Eva Herzog lohnt sich ein Blick darauf.

Im Kern der alternativen Szene

Die gebürtige Prattlerin durchlebte in den Achtziger- und Neunzigerjahren, wie viele Kinder der Agglomeration es taten (den Schreibenden eingeschlossen), eine urbane Sozialisierung. Dies in einer Stadt, der es ökonomisch nicht gut ging, deren Hauptbranche, die Chemie, sich im Abwärtstrend befand und die noch unter den Auswirkungen der sehr rustikal ausgetragenen gesellschaftlichen Kämpfe der Achtziger litt.

Der Graben zwischen Alt und Jung war ebenso gross und scheinbar unüberwindbar wie jener zwischen der Rechten und der Linken. Die Regierung war bis zur Wahl von Veronica Schaller 1992 ein Herrenclub gewesen, angeführt von einer paternalistisch denkenden, stramm bürgerlichen Mehrheit.

In dieser Zeit bildete die damalige Kulturwerkstatt Kaserne den Kern der alternativen Szene, intellektuell wie kulturell. Herzog wurde 1995 Mitglied der Geschäftsleitung und prägte diese Institution für vier Jahre mit. Damit war der Grundstein gelegt für ihre politische Laufbahn. Sie, dieses Kind der Achtziger und Neunziger, wurde in den Verfassungsrat gewählt, dann in den Grossen Rat und 2005 schliesslich in die Regierung.

Politisches und personelles Geschick

Diese Wahl, so kann man es rückblickend sagen, war in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Zum Beispiel für ihre Partei, die neben den sozialbürgerlichen Barbara Schneider und Ralph Lewin nun wieder, nach Veronica Schaller, eine Vertreterin der jungen und feministisch geprägten Generation in der Exekutive platzieren konnte.

Dass die promovierte Historikerin Eva Herzog gleich mit dem Finanzdepartement «beschenkt» wurde, das in den ökonomisch düsteren Jahrzehnten zuvor mit der Behäbigkeit der Basler Bourgeoisie geführt worden war, erwies sich zunächst als hochriskantes Unterfangen. Ihr politisches und personelles Geschick traf aber auf eine Wirtschaft, die sich schweizweit erholte, und vor allem auf eine Basler Leitindustrie, die sich mit Erfolg neu erfand und fortan Life Sciences nannte. Der Rest ist die Erfolgsgeschichte der Stadt der Gegenwart. Und von Eva Herzog.

Eine vergleichbare Zäsur wird ihre wahrscheinliche Wahl in den Bundesrat kaum darstellen. Die Flughöhe ist nochmals eine andere und der Handlungsspielraum einer Magistratin im Geflecht von Konkordanz, Ausgleich der (Sprach-)Regionen, von Innen- und Aussenpolitik, Landwirtschaft, KMU und Industrie wohl kleiner als jener einer Regierungsrätin.

Man sollte sich ausserdem von ihrem «Realo»-Ansatz, ihrem Pragmatismus nicht täuschen lassen: Eva Herzog ist eine Linke geblieben. Die fein austarierten Steuerkompromisse und -pakete ihrer Regierungszeit in Basel haben nie den Kern eines starken und grosszügigen Sozialwesens berührt.

Hartnäckigkeit und Sturheit

Herzog hat – klarer als viele andere – erkannt, dass die Wirtschaft mit tiefen Steuern bei Laune (und somit am Standort) gehalten werden muss, um letzten Endes auf der Ausgabenseite genügend Mittel für den Fürsorgestaat zur Verfügung zu haben. Sowohl auf der Seite der Empfängerinnen und Empfänger als auch des Beamtenapparats.

Herzog war massgeblich daran beteiligt, dass sich die Kräfteverhältnisse in Basel parallel zu einem wirtschaftlichen Aufschwung nach links verschoben haben. Das muss ihr erst einmal jemand nachmachen.

Ihre Basler Lehrjahre, ihr spezifischer biografischer Hintergrund, werden Eva Herzog zu einer guten Bundesrätin machen. Es waren ihre Hartnäckigkeit und Sturheit, die politische Gegner wie auch Journalisten zu Dutzenden ermüden liessen, sowie ihre Fähigkeit, Bündnisse zu schmieden, die sie von ihrer Jugend in einer Agglo-Gemeinde über die alternative Szene bis ins Machtzentrum der Stadt getragen haben.

