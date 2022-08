Zionistenkongress: Wie Basel zur Stadt des Friedens werden könnte

Analyse Wie Basel zur Stadt des Friedens werden könnte Das 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses ist beendet. Was bleibt? Vielleicht könnte Basel einen Effort unternehmen und auf dem internationalen Parkett mehr Vermittlungsarbeit leisten. Patrick Marcolli 31.08.2022, 05.00 Uhr

Hoher Besuch: Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog (6. v.l.) besuchte gestern die Basler Regierung im Rathaus. zvg

1912 und 2014. Höchstens Historiker wissen heute noch, welche Ereignisse von weltpolitischem Format sich in diesen beiden Jahren in Basel abgespielt haben. Regierungspräsident Beat Jans versuchte am Montagabend in seiner Rede zum 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses, die Erinnerung daran aufzufrischen. Vor 110 Jahren trafen sich im Münster Sozialisten vieler Länder zu einem Friedenskongress und vor acht Jahren versammelte sich der OECD-Ministerrat im Kongresszentrum der Messe. Beiden Treffen war längerfristig kein Erfolg beschieden: 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und die 2014 vereinbarten Versuche für eine Deeskalation in der Ostukraine nach der russischen Annexion der Krim sind spektakulär gescheitert.

Historisch gewagte Einbettung

Doch darum ging es Jans nicht. Er bettete erstens (historisch gewagt!) den Zionistenkongress in einen Friedenskontext ein, der deutlich besser zum heutigen Selbstverständnis der Stadt passt als eine Bewegung, die bis heute auch zu Konflikten führt. Zweitens wollte er einem internationalen Publikum darlegen, welch wichtige Rolle Basel in der internationalen Friedenspolitik spielte, obschon sich diese Rolle auf mickrige zwei Ereignisse in mehr als hundert Jahren beschränkt. Seine auf Englisch gehaltene Rede schloss der Regierungspräsident sinngemäss mit dem Satz, auf diese Stadt könne man sich verlassen, wenn es um einen Ort des Austausches auf dem Weg zum Frieden gehe.

Schöne Worte. Implizit machte Jans damit dem anwesenden israelischen Staatspräsidenten ein Angebot: Friedensverhandlungen zwischen Israeli und Palästinensern könnten durchaus in Basel stattfinden. Das ist undenkbar. Es ist nicht anzunehmen, dass sich Letztere ausgerechnet an jenem Ort mit ihren Erzfeinden an einen Tisch setzen, wo Theodor Herzl 1897 den Grundstein für die Gründung eines Judenstaats gelegt hat.

Es muss nicht eine neue Fachstelle sein

Aber es war immerhin eine gut gemeinte Geste und sie entspricht durchaus der Tradition des noch jungen Präsidialdepartements. Schon Jans’ Vorvorgänger Guy Morin war mit der Gründung des Basel Peace Office einen Schritt in diese Richtung gegangen. Viel hat man seither nicht davon gehört. Aber vielleicht ist es Zeit, einen neuen Effort zu wagen? Finanziell leisten kann sich die Stadt ihn jedenfalls problemlos. Und auch personell: Im Präsidialdepartement mit seinen vielen Querschnittsfunktionen fänden sich sicher genügend motivierte und gut bezahlte Menschen, die sich um so etwas kümmern könnten, ohne dass gleich eine neue Fachstelle Frieden eingerichtet werden müsste. Die international ausgerichteten Initiativen von Beat Jans und den Wirtschaftsverbänden nach dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU geben einen guten Vorgeschmack.

Auch ideell wäre ein verstärktes Engagement in diplomatischen Fragen ein Gewinn. Der Humanistenstadt, deren Daseinsberechtigung immer mehr auf den Lifesciences gründet, deren Lehre und Forschung an der Universität immer mehr weg von den Geistes- hin zu Naturwissenschaften driftet, stünde eine solche Initiative bestens an. Selbstverständlich sollten wir Basels Bedeutung in der Welt nicht überschätzen. Wir sind nicht Genf, schon gar nicht London oder New York. Aber was Lugano mit der Geberkonferenz für die Ukraine geschafft hat, sollten wir auch bewerkstelligen können.

Vielleicht wäre es ratsam, sich nicht ständig über mangelnden Einfluss in Bundesbern zu beklagen, sondern zuerst die internationalen Beziehungen der Stadt in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur spielen zu lassen. Es gibt wahrlich genügend Konfliktherde auf dieser Welt und Basel kann definitiv mehr als zwei internationale politische Kongresse in über 100 Jahren durchführen. Ein Anfang ist gemacht.