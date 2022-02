Analyse zu Riehener Gemeindewahlen Der Stachel im Fleisch der rot-grünen Stadt Riehen wird seit 2018 von einer klaren bürgerlichen Mehrheit regiert. Am Sonntag wählt die grosse Landgemeinde wieder. Der Ausgang der Wahl hat auch Einfluss auf das Verhältnis zu Basel – und sollte deshalb auch die Menschen in der Stadt interessieren. Hans-Martin Jermann 02.02.2022, 05.00 Uhr

Grosses grünes Dorf: Als Wohnort ist Riehen (im Bild das Autal) derzeit auch bei Familien beliebt. Kenneth Nars (1. Februar 2022)

Riehen tickt anders als die Stadt. Das ist nicht erst seit gestern so. Als während des Generalstreiks im November 1918 in Basel Tausende Arbeiter ihre Arbeit niederlegten, wurde in Riehen aus Furcht vor den subversiven Kräften eiligst eine Bürgerwehr auf die Beine gestellt. Riehen war schon immer bürgerlich. Obrigkeitstreu, konservativ – und lange Zeit moderat. Über Jahrzehnte stellte die EVP – früher VEW – den Gemeindepräsidenten. Christliche Grundwerte gepaart mit sozialem und ökologischem Gewissen prägten das grosse grüne Dorf. Bieder, brav, reich und überaltert blieb dieses für die sozialdemokratische Stadt lange ungefährlich.

Parkplätze am Hörnli: Empörung selbst bei konsensorientierten Kräften

Die Gegensätze haben sich zuletzt akzentuiert. Ein treffendes Beispiel für die Polarisierung war vergangenes Jahr der Streit um die Umgestaltung des Vorplatzes am Friedhof Hörnli. Dass die rot-grüne Mehrheit in der grossrätlichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission den Abbau von 48 Parkplätzen in die Vorlage aufgenommen hatte, ohne zuvor die Gemeinde zu begrüssen, rief in Riehen sogar bei konsensorientierten Kräften wie EVP-Gemeinde­rätin Christine Kaufmann Empörung hervor.

In der Referendumsabstimmung am 26. September kehrte das überdeutliche Nein aus der Landgemeinde das knappe Ja aus der Stadt. Nicht zum ersten Mal: Auch 2014 spielte Riehen beim Nein zur Stadtrandentwicklung Ost das Zünglein an der Waage. Dass die Minderheit aus Riehen der Basler Politik auffallend oft ihren Stempel aufzudrücken vermag, sorgt in der Stadt für Frust. Dies auch, weil es im politischen System des Stadtkantons eine Asymmetrie gibt: Da die Stadt Basel keine eigene kommunale Ebene kennt, kann Riehen bei sämtlichen lokalen Geschäften der Stadt mitreden. Umgekehrt ist dies nur beschränkt der Fall.

Das Verhältnis von Basel und Riehen ist von gegenseitigem Unverständnis geprägt. Städtische Arroganz trifft auf dörflichen «Ihr habt uns nichts zu sagen»-Kleingeist. In Riehen bestimmen bürgerliche Politiker den Diskurs, die ihr Dorf von der rot-grünen Stadt emanzipieren möchten. Riehen boomt gerade als Wohnstandort für Familie mit Kindern. Das ist ein guter Nährboden für das neue Selbstbewusstsein.

Daniel Albietz: In Riehen mehrheitsfähig, in der Stadt abseits des Mainstreams

Aushängeschild der bürgerlichen Phalanx ist Daniel Albietz, der am kommenden Sonntag neben Christine Kaufmann als aussichtsreichster Kandidat fürs Gemeindepräsidium gilt. Der im freikirchlichen Milieu verwurzelte Albietz ist dem Parteinamen nach ein Mann der Mitte, mit seinem konservativen Familien- und Gesellschaftsbild sowie der wirtschaftsliberalen Grundhaltung indes im rechtsbürgerlichen Lager zu verorten. Aus Stadtbasler Optik bewegt sich Grossrat Albietz, der sich auch als Impf- und Massnahmenskeptiker outete, abseits des Mainstreams, im politischen Spektrum Riehens ist er aber mehrheitsfähig, wie das glanzvolle Resultat bei den Gemeindewahlen 2018 unterstreicht.

Eine Zeitenwende markierte 2014 die Wahl von Hansjörg Wilde zum Gemeindepräsidenten. Dem parteilosen, der SVP nahe stehenden Gewerbler gelang es damals, der EVP das Präsidium abzuluchsen, das diese ununterbrochen seit 1970 innehatte. 2018 landeten die Bürgerlichen einen weiteren Coup: In einem hauchdünnen zweiten Wahlgang – nur zwölf Stimmen gaben den Ausschlag – konnte die SVP mit Felix Wehrli auf Kosten von Annemarie Pfeifer (EVP) erstmals überhaupt in die Dorfexekutive einziehen. Im siebenköpfigen Gemeinderat sitzen aktuell fünf Bürgerliche – neben dem parteilosen Präsidenten je ein Vertretender von SVP, LDP, FDP und der Mitte. Links davon sind es nur zwei.

Für viele Beobachter sind die Bürgerlichen im Gemeinderat übervertreten. Im 40-köpfigen Einwohnerrat, der im Proporz gewählt wird, stellen sie zwar ebenfalls die Mehrheit. Diese ist aber weniger ausgeprägt. Bei den Exekutivwahlen begegnen die bürgerlichen Parteien dem Vorwurf der Übervertretung, indem sie – zumindest für den ersten Wahlgang – «nur» mit den vier Bisherigen antreten; Mitte-Gemeinderat Albietz kandidiert zudem einzig für das vom abtretenden Wilde frei werdende Präsidium.

Edibe Gölgelis Kampfansage an die Bürgerlichen

Der Verlust von einem der fünf Sitze ist daher wahrscheinlich und könnte nur verhindert werden, wenn sie für den zweiten Wahlgang doch noch einen zusätzlichen Kandidierenden aus dem Hut zaubern. EVP, GLP, SP und Grüne treten mit sechs Kandidierenden an, darunter den beiden Bisherigen. Eine unverhohlene Kampfansage an die Bürgerlichen stellt die Kandidatur von SP-Grossrätin Edibe Gölgeli dar. Die im Hirzbrunnen aufgewachsene, aus einer kurdischen Familie stammende Gölgeli stellt weltanschaulich die Antithese zum Neokonservativen Albietz dar.

In der Stadt ist das Interesse an der Riehener Dorfpolitik in der Regel gering. Die Wahlen in der grossen Landgemeinde bieten jeweils Stoff für einen spannenden Sonntag mit Polit-Folklore, taugen aber kaum je als Stimmungstest für die kantonalen Wahlen. Dennoch ist der bevorstehende Urnengang über Riehen hinaus bedeutend. War der bürgerliche Triumph 2018 ein speziellen Konstellationen geschuldetes Einzelereignis? Oder begründete dieser den Beginn einer neuen, pointiert bürgerlichen Epoche? Bleibt Riehen der Stachel im Fleisch des rot-grünen Basel? Oder wird es zwischen Landgemeinde und Stadt eine politische Nivellierung geben? Klar ist: Der Ausgang der Wahlen im Jubiläumsjahr 500 Jahre Riehen bei Basel wird Einfluss auf das Verhältnis von Stadt und Landgemeinde haben. Und sollte deshalb auch die Menschen in Basel interessieren.