Eva Herzog: Ihre Nichtwahl folgt einer Logik

Analyse zur Bundesratswahl Die Nichtwahl Eva Herzogs folgt einer Logik Interessiert sich Basel zu wenig für die Schweiz und wurde Eva Herzog deshalb nicht in die Landesregierung gewählt? Nein. Die Ursache liegt nicht in unserer Region. Patrick Marcolli 1 Kommentar 07.12.2022, 12.45 Uhr

Hürde genommen, auch auf dem Land: Hans-Peter Tschudi (SP) beim Bundesratsreisli 1970. Bild: Keystone

Das Bild sorgte im Jahr 1970 für Furore und gilt seither als eine der emblematischen Fotografien einer Schweizer Landesregierung: Hans-Peter Tschudi, Sozialdemokrat aus Basel und amtierender Bundespräsident, überspringt auf dem traditionellen Reisli der Landesregierung mit viel Schwung die Absperrung einer Weide. Aus heutiger Sicht, da der Zusammenhalt des Landes unter einem Stadt-Land-Graben leidet, ist dieser Schnappschuss symbolisch noch stärker aufgeladen als damals. Der urbane, elegante Städter (Tschudi trägt als Einziger unter den Magistraten Krawatte!) setzt in der ländlichen Schweiz ein famoses Zeichen.

Nur allzu gern hätte man als Bewohner Basels und der Region Eva Herzog beim nächsten Ausflug des Bundesrats in gleicher oder ähnlicher Pose gesehen. Aber nichts wird daraus. Die vereinigte Bundesversammlung mit ihrem Flair für ein Bild der Schweiz, das vor allem in Tourismusprospekten zu finden ist, hat gesprochen: Vögte und Herzöge, zumal urbaner Herkunft, will man in diesem Land lieber nicht in der Regierung haben.

Die Enttäuschung in Basel wird andauern

Das ist nicht nur aus lokalpolitischer Sicht zu bedauern. Die Perspektive, dass die grossen Städte und Agglomerationen mit ihren Anliegen im Bundesrat nicht über genügend Fürsprecherinnen und Fürsprecher verfügen, ist keine gute; weder aussenpolitisch, wirtschaftspolitisch, kulturell noch lebensweltlich.

Die Enttäuschung wird am Rheinknie wohl noch einige Zeit andauern. In Larmoyanz sollten wir nicht verfallen, wenngleich wir einen Teil der Verantwortung für Herzogs Wahlniederlage auch bei uns selbst finden könnten. Ja: Wir interessieren uns hier, nördlich des Juras, wenig für die Bundespolitik, sind allzu oft selbstbezogen und wohl auch gar selbstgefällig. Als Nettozahler im Finanzausgleich bleiben wir dem Land nichts schuldig. Wir blicken öfter über die Landesgrenzen hinaus als es in der Restschweiz üblich ist, unser ökonomisches Wohlergehen ist viel unmittelbarer verknüpft mit den Nachbarn in Frankreich und Deutschland.

Aber sollten wir uns das wirklich vorwerfen? Oder anders gefragt: Hätte eine andere, eine positivere Einstellung der Baslerinnen und Basler gegenüber «Bundesbern» zu einem anderen Resultat geführt? Wohl kaum. Aus Berner Perspektive war Eva Herzogs Kandidatur offensichtlich zu defizitbeladen.

Sie ist als Person und Politikerin zu stark, sie ist unangepasst, spröde bisweilen und bis ins Mark sachorientiert. Dass sie aus einer Stadt stammt, die man nicht richtig kennt, die statt Milch und Butter Tabletten herstellt und einem deshalb suspekt ist, war ein zusätzliches Hindernis. Aus dieser Perspektive betrachtet hat die Niederlage Herzogs eine gewisse Logik.

Wegbereiterin für einen Bundesrat aus der Stadt

So betrachtet sollten wir diese Bundesratswahl abhaken – und weitermachen. Es ist ja nicht so, dass sich mit Herzogs Wahl alle Probleme von selbst gelöst hätten. Wunder wären nicht zu erwarten gewesen. Das zerrüttete Verhältnis zur EU und damit die Verschlechterung der Vernetzungsmöglichkeiten für die naturwissenschaftliche Forschung in der Schweiz und insbesondere der Region hätte sie allein nicht verbessern können.

Sie hätte es in ihrer Amtszeit nicht geschafft, die reale Bedeutung der Nordwestschweiz für die Wirtschaft und das Kulturschaffen des Landes bis in die letzte alpine Ecke hineinzutragen. Projekte der Verkehrsinfrastruktur, die wir hier so nötig hätten, wären nach ihrer Wahl in Bern nicht automatisch priorisiert worden.

Selbstverständlich wäre der Draht zwischen Basel und Bern kürzer geworden, das Verständnis für städtische Anliegen im Bundesrat gestiegen, der Jura vor dem geistigen Auge etwas niedriger geworden. Wir müssen nun im Status Quo weitermachen, weiterkämpfen für die Anliegen Basels und der Region. Und, wo immer es geht, Allianzen verstärken mit den gleichgesinnten Gegenden dieses Landes, also den urbanen Zentren und den grossen Agglomerationen.

Der Druck auf die Politik in Bern wird in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr steigen, Vertreterinnen und Vertreter aus diesen Lebenswelten in die Regierung zu wählen. Vielleicht wird man dereinst von Eva Herzog als Wegbereiterin für das nächste Bundesratsmitglied aus einer Stadt sprechen. Dann wäre dieser heutige Tag nicht nur schlecht gewesen.

1 Kommentar Ben Meyer vor 22 Minuten Dass Herzog nicht alle Probleme gelöst hätte, ist richtig. Zu glauben, dass das mit der/dem nächsten gelingen würde, aber augenwischerei. Es wäre JETZT Zeit gewesen für eine Basler Bundesrätin. Schuld tragen die Schwarznasen- und die Jositschfreunde, die sich um die von der Verfassung angemahnte angemessene Vertretung der Regionen foutiert haben. Alle Kommentare anzeigen