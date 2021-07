Basel Nazifrei: Dutzende neue Fälle kommen vor Gericht.

Anklage «Basel Nazifrei»: Die nächste Prozesswelle rollt an – auch weil Demonstranten den Fussgängerstreifen nicht benutzten Die Basler Staatsanwaltschaft schliesst aktuell rund 120 Verfahren wegen einer illegalen Solidaritätsdemo ab. Grösstenteils handelt es sich um Bagatelldelikte. Trotzdem dürften die meisten Fälle die Gerichte beschäftigen. Jonas Hoskyn 07.07.2021, 05.00 Uhr

Die Folgen der «Basel Nazifrei»-Demonstration wird die Basler Justiz noch lange beschäftigen.

Roland Schmid

Am 7. Juli 2020 – also genau vor einem Jahr – fand der erste der sogenannten «Basel Nazifrei»-Prozesse vor dem Basler Strafgericht statt. Seither müssen sich jeden Monat mehrere Personen vor Gericht verantworten, weil sie im November 2020 an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen hatten, die sich gegen eine Kundgebung der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) gerichtet hatte. Die Situation eskalierte und es kam zu Scharmützeln mit der Polizei. Begleitet werden die Prozesse von einer Reihe juristischer und politischer Nebenschauplätze.

Und das Thema ist noch längst nicht abgeschlossen: So stehen auch diesen Monat wieder Personen vor Gericht. Das erstinstanzliche Verdikt ist aber nur Kapitel eins in der langwierigen Angelegenheit. Praktisch alle Verurteilten haben ihre Urteile weitergezogen. Entsprechend wird sich das Appellationsgericht nochmals mit mehreren Dutzend Verfahren beschäftigen müssen.

Solidaritätsdemo führte zu 120 neuen Verfahren

Gleichzeitig kündigt sich nun die nächste Prozesswelle im Zusammenhang mit «Basel Nazifrei» an. Am Wochenende vor der ersten Verhandlung kam es im Juli 2020 zur ersten von mehreren Solidaritätskundgebungen mit den Angeklagten. Über 100 Personen versammelten sich am Samstag Nachmittag vor dem Untersuchungsgefängnis Waaghof, wo auch die Büros der Staatsanwaltschaft sind. Die Polizei forderte die Demonstranten mehrfach auf, die unbewilligte Kundgebung aufzulösen. Dabei kam offenbar auch Pfefferspray zum Einsatz. Als die Demonstrierenden daraufhin in Richtung Nachtigallenwäldeli abzogen, wurden sie von einem grösseren Polizeiaufgebot eingekesselt und einer Personenkontrolle unterzogen.

Gegen rund 120 Personen leitete die Staatsanwaltschaft im Nachgang zu der illegalen Solidaritätskundgebung ein Verfahren ein. In den meisten Fällen ist mittlerweile ein Strafbefehl ergangen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt. Doch damit ist die Angelegenheit nicht erledigt:

«Bei rund der Hälfte der Verfahren ist eine Einsprache erfolgt.»

Sprich: Die Fälle müssen vom Strafgericht beurteilt werden.

Keine schweren Delikte angeklagt

Bemerkenswert an der ganzen Sache: Die Vorwürfe gegen die Teilnehmenden sind vergleichsweise lapidar. Faktisch geht es in den meisten Fällen um Geldstrafen und Bussen. Da die Kundgebung friedlich blieb, fällt der Straftatbestand des Landfriedensbruch weg, der bei Zusammenstössen mit der Polizei sonst greift. Vorgeworfen werden den Demoteilnehmenden daher nur geringfügige Delikte wie Diensterschwerung, Hinderung einer Amtshandlung und Verletzung der Verkehrsregeln. O-Ton aus einem Strafbefehl: Der Mann habe zusammen mit den anderen Demonstranten die Fahrbahn betreten, «obwohl er als Fussgänger zur Verpflichtung des Trottoirs verpflichtet gewesen wäre». Ausserdem habe er die Strasse überquert, ohne den Fussgängerstreifen zu nutzen.

Die Basler Staatsanwaltschaft teilt mit, sie halte sich an geltendes Recht, insbesondere an das Schweizerische Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung.

«Die Strafbehörden sind verpflichtet, ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden.»

Der Komplex «Basel nazifrei» wird damit endgültig zum Belastungstest für das Basler Justizsystem. Die Fälle werden die Dritte Gewalt noch auf Jahre hin beschäftigen. Und weitere Verfahren im Nachgang zu den Solidaritätskundgebungen dürften folgen. Dazu kommt: Auch die Verhaftungen am Frauenstreik vergangenen Sommer und weitere Verfahren bei anderen Kundgebungen könnten ähnliche Dimensionen annehmen.